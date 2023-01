La película india RRR se impuso en la categoría Mejor Película Extranjera y le arrebató el premio a Argentina, 1985, que lo había ganado en los Globo de Oro.

Además de vencer al film de Santiago Mitre, el film dirigido por SS. Rajamouli le ganó a All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur) y Bardo, crónica de unas cuantas verdades (México).

Sin embargo, un dato clave para tener en cuenta -más que nada en vistas de las chances de Argentina, 1985 de llevarse el codiciado Oscar- es que este film no será rival en los premios de la Academia, dado que India decidió mandar otra película como precandidata.

¿De qué trata RRR?

RRR es un largometraje que hizo historia en los cines de la India y, además, se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su estreno en la plataforma de streaming Netflix.

Además de ser la más cara de la historia de su país de origen, la película tuvo una recaudación récord: en 6 días consiguió 88 millones de dólares, con lo que logró superar su costo de 75 millones. Hasta ahora, más de seis meses después de su debut en la gran pantalla, lleva recaudados 154.817.663 dólares.

El título en la película significa Rise (levántate), Roar (ruge), y Revolt (revélate). Es la historia (ficticia) que une a dos héroes revolucionarios de la Historia (real) de India, Alluri Sitarama Raju y Komaram Bheem.

Según su director, RRR trata sobre una amistad imaginaria entre dos superhéroes, y toma prestado dos de las principales epopeyas mitológicas hindúes de la India, Ramayana y Mahabharata, ya que los protagonistas siguen el modelo de los personajes en los que se basa, Bheem es un hombre fuerte y poderoso mientras Raju es un joven inteligente y ágil.

Los protagonistas son Rama Rao Jr y Ram Charam, como Komaram Bheem y Alluri Sitarama Raju, respectivamente. El inglés Ray Stevenson (de Thor) encarna al malvado Buxton, Alison Doody (Walking Dead) a su sádica mujer y la joven Olivia Morris (Hotel Portofino) es su sobrina Jenny.

El film, de tres horas de duración, combina las escenas de acción con los números musicales típicos del cine de Bollywood. Los números musicales del filme ya llevan más de 130 millones de reproducciones en YouTube.

En Netflix, el film no se encuentra doblado al español, aunque sí al hindi -desde el telugu original-; y cuenta con subtítulos a nuestro idioma.

