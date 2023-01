"Argentina, 1985" nominada al Oscar: ¿cuántas veces una película argentina consiguió esta nominación?

Argentina, 1985 fue nominada a los premios Oscar y se convierte en la octava película argentina en lograr esta nominación.

La película competirá en esta categoría contra la alemana All Quiet on the Western Front (que tiene 14 nominaciones a los BAFTAs), la belga Close, la polaca Eo y la irlandesa The Quiet Girl.

La historia de las nominaciones argentinas a los Oscar

La primera nominación tuvo lugar en 1974, con el film La tregua de Sergio Renán. La película, basada en la novela homónima del escritor uruguayo Mario Benedetti, perdió entonces contra Amarcord, de Federico Fellini, largometraje ambientado en la Italia fascista de los años 30.

Debieron pasar diez años para que otra película argentina consiguiera meterse entre los nominados de esta categoría. Fue Camila, de María Luisa Bemberg, que recrea la historia real del romance entre Camila O'Gorman (Susú Pecoraro) y el sacerdote Ladislao Gutiérrez (Imanol Arias), durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, en la primera mitad del siglo XIX.

Esta película cayó ante la suiza La diagonale du fou (La diagonal del loco), que retrataba un encuentro por el título mundial de ajedrez entre dos grandes maestros soviéticos, el desafiante, el joven virtuoso Pavius Fromm, lituano, exiliado, y el campeón mundial, Akiva Liebskird, judío.

Al año siguiente, la Argentina se tomó revancha y se quedó por primera vez con el premio a Mejor película extranjera con La historia oficial. El film dirigido por Luis Puenzo retrata el ocaso de la dictadura cívico militar (1976-1983). La película hizo historia por ser la primera candidata latinoamericana en hacerse con un Oscar en esta categoría.

Tras este galardón, llegó la nominación a Tango, no me dejes nunca (1998) de Carlos Saura, una ficción sobre un director que se ve envuelto con la actriz principal de una película sobre la sensualidad del tango. Este film cayó ante La vida es bella (Italia) de Roberto Benigni, que también había sido nominada como mejor película.

Cuatro años después -el periodo más corto entre nominaciones para un film argentino hasta entonces- El hijo de la novia (2001) de Juan José Campanella. La pelicula, en la cual un hombre intenta ver cumplido el viejo sueño de su madre antes de que fallezca: casarse por la Iglesia, consiguió la ansiada nominación pero no pudo contra No Man's Land (Bosnia y Herzegovina) de Danis Tanović, la película bélica que muestra, desde un punto de vista tragicómico, el duro y espinoso conflicto de los Balcanes.

El secreto de sus ojos (2009) también de Campanella se quedó con el segundo Oscar para Argentina. El film está basado en el libro “La pregunta de sus ojos” de Eduardo Sacheri Uny muestra a un juez que tiene dudas acerca de los planes de un oficial de justicia recientemente retirado que intenta descubrir al culpable de la violación y el asesinato de una joven, crimen ocurrido varias décadas atrás.

La última vez que fuimos nominados en la categoría de Mejor película internacional fue Relatos Salvajes, de Damián Szifrón, que en 2014 perdió esta categoría contra la película polaca Ida. La película es una antología de comedia negra y drama que lleva a los protagonistas al extremo y muestra las distintas formas en que las personas pueden estallar.

