El empresario industrial, Daniel Rosato, advirtió por los efectos inmediatos de la recesión en la industria: “Si no se produce, el trabajador no cobra, no gasta, y el comercio también se resiente, lo cual también va a afectar a gran parte del comercio”, explicó. Por otro lado, criticó la falta de competitividad con los precios internacionales que podría causar la implementación del RIGI. “En Estados Unidos el costo del kilowatt es 4 centavos de dólar, y acá lo estamos pagando 14, estamos mal...”, graficó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Rosato es presidente de Industriales Pymes Argentinos, empresario industrial, y presidente del Parque Industrial Plátanos y la Unión Industrial de Berazategui.

Alejandro Gomel (AG): Usted confirmó una caída del 20% en la actividad industrial. ¿Qué está pasando con la industria en la Argentina?

Nosotros acabamos de hacer un relevamiento industrial que generó un gran temor en las pymes industriales de no poder resistir esta crisis. ¿Por qué?, porque tenemos un 70% de las empresas que no están viendo que de acá a los próximos seis meses la situación mejore. Tenemos un 43% que dice que la situación va a empeorar, un 27% que va a estar igual, y solamente un 29,8% dice que va a mejorar.

Esto se debe a que la caída de las ventas no cesa, y que, por otro lado, las empresas que producen productos de consumo masivo saben que, de acá a fin de año, los proveedores, mayoristas, distribuidores, etc., dicen que la situación va a seguir planchada. ¿Qué significa esto? Que las pymes están sosteniendo al personal, trabajando, en algunos casos, con el 50% de la capacidad instalada.

Es decir, esto significa que en los próximos seis meses muchas empresas van a tener que suspender o despedir. Hay un 30% de las empresas encuestadas que dijo que van a despedir personal, por ejemplo. Tres de cada diez empresas van a despedir personal. Un 51,9% dicen que no van ni a tomar ni a despedir y solamente un 17,3% de las empresas industriales, manufactureras, dicen que van a tomar personal.

Entonces, esto nos está marcando ya una tendencia de qué es lo que va a pasar y por qué se va a agravar la situación. Tenemos que cuatro de cada diez empresas están endeudadas y que el 11,5% de las empresas tienen juicios por deudas. Esto nos marca, lamentablemente, un panorama no muy alentador, pero que hay que tener en cuenta que el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto para que esto a fin de año no se agrave más y no terminemos en una situación aún más complicada.

Hay sectores donde hay luz verde, como en el sector de gas, petróleo y minería. Son sectores donde hay un desarrollo y que están trabajando. No como deberían trabajar, porque acá hay algo que las empresas grandes estuvieron esperando últimamente con ansiedad, que es el RIGI. Este régimen, lógicamente, les da beneficios extraordinarios y entre esos beneficios extraordinarios pueden importar con un arancel cero.

¿Y qué es lo que van a importar las empresas grandes? Van a importar lo que se produce en la Argentina, ya sea bienes terminados, maquinaria y repuestos. Y eso va a significar para la industria nacional una retracción o una competencia desleal. Porque nosotros las pymes no importamos insumos o materias primas con arancel cero, sino que pagamos aranceles que hoy tienen un costo de más del 30% adicional.

Por ese motivo es que estamos pidiendo algo que nos pidió el mismo Gobierno. Guillermo Francos nos dijo que preparemos una propuesta para la Ley Pyme que contempla los beneficios que requieren las pymes para poder competir a nivel internacional. Nosotros hoy tenemos un problema, y es que la Argentina no es competitiva. Tenemos altos costos en dólares, que ahora han aumentado. Cuando todos los productos de la canasta familiar, por ejemplo, vienen en baja, los servicios nos han aumentado.

En los últimos tres meses, en la industria, por parte de CAMESA, tuvimos incrementos de casi un 38% en dólares, incremento en costos para la producción. Estas son las cosas que hay que corregir. Porque si vos me decís que este costo energético que estamos pagando es el real, está todo bien. Pero si nosotros sabemos que en Estados Unidos el costo del kilowatt vale 4 centavos de dólar y acá lo estamos pagando a 14, estamos mal.

Elizabeth Peger (EP): El otro día escuché algunos informes que hablaban de, por lo menos, 40% de la capacidad instalada en una situación de no uso. ¿No hay perspectiva de cambio en el corto plazo? ¿No están viendo tampoco ninguna medida de parte del Gobierno que, de alguna manera, los ayude a revertir esta situación?

No, es que la única perspectiva de cambio la da la demanda. Es decir, si en Argentina no tenemos demanda, y encima estamos importando productos terminados, que compiten con la industria nacional, que no es competitiva...

Utilización de la capacidad instalada de la industria en junio 2024.

EP: Disculpe que lo interrumpa, ¿eso puede llegar a incrementarse con el tema del recorte del impuesto PAIS que el Gobierno prevé anunciar en septiembre?

Claro. Cuando nosotros decimos "levantamiento del cepo", o hablamos de quitarle el 10% al impuesto PAIS, es para que podamos importar más barato. Pero importamos más barato todo, no solamente la materia prima, se van a importar los productos terminados también un 10% más barato.

Entonces, digamos que podemos estar en peores condiciones. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, como hacen los países más importantes del mundo, es que los productos importados tengan aranceles para, de alguna manera, proteger a la industria nacional.

Si sabemos muy bien que con China no podemos competir. Incluso Estados Unidos o Alemania no puede competir con China. Tienen que poner aranceles más altos para frenar esas importaciones porque saben muy bien que son importaciones desleales. Nosotros permitimos que entren todos sin controles, es grave.

Las políticas del Gobierno ante la crisis industrial

AG: ¿Cuando ustedes dialogan con el Gobierno les plantean estas cosas? ¿Tienen algún tipo de respuesta a estos planteos?

Bueno, nosotros nos hemos unido con Guillermo Francos, que es el jefe de Gabinete del Gobierno, que es un hombre que escucha a las pymes, realmente. Nos ha escuchado durante una hora y nos ha dicho que llevemos las propuestas para la Ley Pyme. Además, nos dijo que sabe que estamos en una situación muy complicada, pero que vamos a salir a partir del control de la inflación y de lograr una estabilidad económica.

El problema es que mientras nosotros no entendamos que la industria nacional hay que preservarla y cuidarla como la cuida el resto del mundo, y que estamos frente a una competencia desleal con países como China, no podemos competir. Entonces tenemos que entender eso, mientras no se entienda eso, estamos mal.

Tenemos que cuidar nuestra industria, tenemos que ser competitivos, tenemos que tener precios competitivos a nivel internacional para competir también con China. Es decir, el acero no lo podemos pagar el doble de lo que realmente vale en China si queremos competir con China. La energía no la podemos pagar tres o cuatro veces más de lo que vale, y así con todo.

AG: ¿Si no hay un cambio de rumbo en esto, qué proyección tiene en cuanto a lo que puede pasar con las pymes? ¿Se viene un cierre masivo de empresas?

No sé si puedo decir que será masivo, pero sí estamos hablando que para fin de año vamos a perder 120.000 puestos de trabajo, lo cual es importante. Además de que realmente va a haber un cierre importante de pymes industriales manufactureras, y no solamente de pymes, porque no nos olvidemos que los trabajadores de la industria son los que compran en el comercio.

Si no se produce, el trabajador no cobra, no gasta, el comercio también se resiente, y esto también va a afectar a gran parte del comercio. Esto está ocurriendo, por otro lado. Ya hemos visto infinidad de comercios cerrados porque no pueden hacerle frente a esta realidad que hoy estamos viviendo.

