Empresas en duda: ¿Qué día de septiembre se llevará a cabo la baja del impuesto país?

La proximidad al mes de septiembre alimenta cada vez más las expectativas por la reducción del impuesto país de 17,5% a 7,5%, sin embargo, aún no dejó trascender el Gobierno cuándo es que se dará esa baja. Con el fin de analizar este tema en detalle, este medio dialogó con el tributarista, Sebastián Domínguez.

“El Gobierno ha dicho que en septiembre va a bajar el impuesto país, no para todos los casos, lo que va a bajar son el pago de importaciones que se realiza por comercio exterior de los bancos de bienes, lo va a bajar del 17,5% al 7,5%”, comentó Sebastián Domínguez. “Es una incógnita si se va a bajar el impuesto país a partir del primero de septiembre o lo van a hacer durante el mes de septiembre”, agregó.

No perjudicar el superávit fiscal: la condición del Gobierno para bajar el impuesto país

Posteriormente, Domínguez planteó: “Una de las cosas que puede querer esperar a ver es cómo es la recaudación de agosto, en función de los anticipos del impuesto a las ganancias y bienes personales que vencen el próximo lunes, martes y miércoles”. Luego, manifestó que, “esa baja que van a hacer del impuesto país es sin arriesgar el superávit financiero”.

Se espera un retraso de las importaciones por parte de las empresas

“Las empresas pueden diferir el pago de importaciones y también pueden demorar la realización de importaciones”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Cuando se importa tiene que hacerse un pago a cuenta del 95% del impuesto, si lo demoran y realizan la importación un poco más adelante cuando baje la alícuota, ese pago a cuenta va a ser menor, por lo que es probable que estén demorando importaciones”.

Por otro lado, el tributarista señaló: “La importación de servicios va a mantener la misma carga impositiva del 25%”. A su vez, remarcó que, “actualmente no conviene comprar dólar ahorro, conviene comprar dólar mep y tampoco conviene pagar con tarjeta en pesos, conviene comprar dólar mep, pero eso no va a cambiar en esta etapa porque no hay que olvidar que el impuesto país está vigente hasta el 22 de diciembre”.

“El impuesto país está presentando un 6% de la recaudación tributaria, fue $1,9 billones lo que se recaudó acumulado hasta julio, por lo que es una cifra muy relevante”, expresó Domínguez. Para finalizar, dijo que, “si después se complica, no hay una reactivación y se pone en riesgo el superávit fiscal, no habría que descartar que el impuesto país vuelva a subir”.