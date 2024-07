La clave para evitar devaluar y ganar competitividad es eliminar Ingresos Brutos

Hace apenas días se conoció la señal de alerta de quien es considerado uno de los principales gurúes de Wall Street, quien dio su advertencia respecto del atraso del dólar en el gobierno del presidente Javier Milei. El pronóstico fue contundente: "Siempre termina en devaluación", aseguró el economista Robin Brooks, ex titular del Instituto de Finanzas Internacionales, quien agregó: "Argentina es un país que cree en el dolor por el dolor. El crawling peg significa que el peso vuelve a estar totalmente sobrevaluado", fueron las precisas palabras de Brooks.

"Creo que el dólar está atrasado, aunque no sea simpático decirlo. ¿Devaluar el dólar resuelve el problema? No, pero si uno no hace cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos que hacen caros los productos, hay que devaluar", afirmó Teddy Karagozian, uno de los empresarios integrantes del consejo de asesores de Milei, y le costó el puesto a las pocas horas de sus dichos.

La clave para evitar la temida devaluación

En este marco, se conocieron los resultados de un reciente informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), un centro de estudios especializado en la temática del mercado laboral; el sistema educativo, la seguridad social, el sistema de salud y la asistencia social. Esta entidad pone el foco de sus investigaciones en las políticas públicas vinculadas con el desarrollo social de la Argentina y el resto de los países de la región Latinoamericana.

En el informe, Hernán Zanghellini, investigador de IDESA, señala puntualmente que “una de los factores que más erosionan la competitividad es la superposición de IVA con Ingresos Brutos y tasas municipales”. A la vez que, hace un paralelismo con un país vecino: “Brasil, frente a similar problema, avanza en la unificación de varios tributos en el IVA. Si Argentina no sigue por el mismo camino se agravarán los problemas de competitividad prolongando la recesión”. La advertencia es muy concreta, remarcando la que debería ser la clave para comenzar a transitar un camino para solucionar el problema de una economía enferma, como la argentina.

Brasil, ¿un espejo donde mirarse?

El Informe 1079 de IDESA toma como referencia el caso del vecino país brasileño para dar algunos lineamientos de la que consideran los analistas que es la opción válida para evitar una devaluación. “En Brasil se superponen tres impuestos a las ventas: el IVA nacional sobre el valor agregado, el ICMS estadual (provincial) que es mixto –ya que grava el valor agregado en la compra de insumos físicos y la facturación en la compra de energía e insumos para servicios administrativos y tercerizaciones– y el ISS municipal, que opera como una imposición sobre la facturación de los servicios”.

El estudio desarrolla que “este esquema, extremadamente complejo y distorsivo, está en proceso de transformación hacia la unificación en un IVA con dos componentes: uno federal y otro sub-nacional”.

Asimismo, Zanghellini advierte que es la misma situación de conflicto que enfrenta la Argentina que “adolece del mismo problema”. Y ahonda en detalles para explicar el motivo de la comparación y las similitudes: “Al IVA nacional se le superponen Ingresos Brutos provinciales y tasas municipales de Industria y Comercio. A pesar de que las consecuencias negativas son similares a las de Brasil, hasta ahora la unificación no está en agenda”.

El informe de la IDESA plantea un "proceso de transformación hacia la unificación en un IVA" como el que está aplicando Lula da Silva Brasil para evitar la devaluación.

La barrera para la competitividad

“Que Brasil, el principal socio comercial de Argentina, esté en camino de resolver el problema agrega motivos para abordar el desafío de corregir una de las principales distorsiones que quita competitividad a la producción argentina”, precisa con énfasis el informe de IDESA.

Por tanto, el estudio argumenta cuáles son los principales escollos para lograr encaminarse hacia una posible solución. “Una de las razones que genera oposición a la unificación es que el IVA recauda 7,8% del PBI e Ingresos Brutos 4,3%. Es decir, entre ambos impuestos, se recauda un 12,1% del PBI, sin contar las tasas municipales”, apuntan los autores del documento.

Pero el informe también deja planteada una pregunta con pronta respuesta: ¿Cuán desafiante es llegar a este nivel de recaudación con el IVA? Según la OECD, entre los países que más recaudan con IVA están: Hungría, que con una alícuota general del 27% recauda 9,5% del PBI; Dinamarca, que con una alícuota general del 25% recauda 9,3% del PBI y Finlandia, que con una alícuota general del 24% recauda 9,2% del PBI.

En los fundamentos del reporte del instituto de estudios se señala que “estos datos muestran que para lograr una recaudación similar a la que actualmente se genera entre IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales, es decir, más del 12% del PBI, habría que elevar la alícuota de IVA por encima de la que aplican los países que más recaudan con este tributo”.

El planteo equivocado

El estudio añade cuál es el enfoque errado que hacen ambos países vecinos: “En Brasil se presenta el mismo problema y es el principal motivo de controversia en el proceso de reforma. Se cuestiona que como consecuencia de la unificación Brasil pasará a ser el país con la alícuota general del IVA más alta del mundo”.

En resumen, un diagnóstico acertado sería afirmar que se trata, tanto para Brasil como para la Argentina, de “un planteo equivocado”. En este sentido, agrega que “la unificación no aumenta la presión tributaria, simplemente la explicita. En los costos de producción argentinos están metidos los más de 12% del PBI que se recaudan por IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales. Aunque no lo perciban ni tengan conciencia de su existencia, las familias soportan esa carga tributaria pagando mayores precios en los bienes y servicios. Peor aún, cuando alguien exporta tiene incorporado dentro de los costos de sus insumos Ingresos Brutos y tasas municipales que, a diferencia del IVA, no se reintegran”.

Como una ironía destaca el informe que “resulta muy paradójico que en un mundo tan competitivo la Argentina ‘exporte’ malos impuestos”.

Impuestos permeables a lo negativo

El informe concluye mencionando que “estos impuestos son mucho más permeables a la evasión, la elusión y a la discrecionalidad”. Se suman además “sus impactos distorsivos en la organización de la producción y comercialización”. No son tributos mejorables: la ventaja adicional de la unificación en el IVA es que “explicita que recaudar más de 12% del PBI con impuestos a las ventas es una desproporción”.

“Darle visibilidad a este problema agrega presiones para ir más rápido en el ordenamiento del gasto público y se ponga más énfasis en la recaudación de otros impuestos menos distorsivos”. Los investigadores advierten que es importante avanzar hacia unificación tributaria porque, de lo contrario, aumentarán las presiones para que la devaluación sea la que compense las distorsiones que generan los malos impuestos”.

