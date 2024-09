Día 287: Caputocracia, una genealogía del poder

“Luis ‘Toto’ Caputo, primero como ministro de Macri y ahora en la actualidad, ha generado la deuda más grande que el FMI le ha otorgado a un país, ha posibilitado inmensos negocios financieros con las letras del Banco Central y sus intereses siderales y, ahora, salió a defender la eliminación de la ley que plantea que el endeudamiento externo debe ser algo votado en el Congreso. Es decir, que se puede volver sobre un nuevo aumento de las deudas externas sin siquiera discutirlo”, sostuvo Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 24 de septiembre de 2024.

Tras el fuerte cruce entre Cristina Kirchner y el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, vamos a analizar el árbol genealógico de esta familia tan influyente y su llegada al poder estatal.

En 1938, Nicolás Caputo Lauria fundó la empresa constructora familiar Caputo Edificaciones, empresa con la que el clan Caputo intervino en numerosas obras públicas de enorme valor. Apoyados sobre la riqueza familiar que le generó el negocio de la obra pública, los Caputo se expandieron a otros rubros como las finanzas, hasta llegar a reunir una considerable cantidad de poder político. Por su parte, Nicky Caputo no estaba solo en las finanzas, contaba con una empresa de tecnología en Tierra del Fuego y con empresas de electricidad en todo el país. Este empresario ligado a la construcción, “amigo del alma del expresidente Mauricio Macri”, es nieto de Nicolas Caputo Lauria, al igual que Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, y Claudio Caputo, uno de los primos, ya fallecido, que fue presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y padre de Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei y uno de las personas más poderosas del Gobierno.

Claudio Caputo fue, además, uno de los primos favoritos de Dante Caputo, politólogo que fue un sobresaliente canciller bajo el gobierno de Alfonsín.

El FMI prestará "6.500 o 7.000 millones de dólares cuando no esté este ministro Caputo”

Hay un hecho interesante de comparación entre la política llevada adelante por Dante Caputo y ahora por Luis Caputo. En el caso del canciller, fue uno de los promotores del Grupo Cartagena con el fin de llevar adelante una acción unitaria de los países deudores frente a los acreedores de la deuda externa en los años ‘80, la famosa “década perdida” por la enorme cantidad de deuda que tenian los paises latinoamericanos. Es decir, Dante tuvo una política de defensa de los intereses nacionales y de unidad de los países acreedores.

Por el contrario, Luis “Toto” Caputo, primero como ministro de Macri y ahora en la actualidad, ha generado la deuda más grande que el FMI le ha otorgado a un país, ha posibilitado inmensos negocios financieros con las letras del Banco Central y sus intereses siderales y, ahora, salió a defender la eliminación de la ley que plantea que el endeudamiento externo debe ser algo votado en el Congreso. Es decir, que se puede volver sobre un nuevo aumento de las deudas externas sin siquiera discutirlo.

"No vas a volver nunca más" y "Violento y misógino, el duro cruce entre Caputo y Cristina Kirchner

Vamos a hacer un recorrido de algunos momentos de Dante Caputo, para marcar la paradoja de que en cada familia, por más de que sea una familia unida, puede haber discrepancia de perspectivas ideológicas, por eso vamos a analizar al “Caputo bueno”, que tenía un perfil político bastante distinto al de los Caputo actuales.

Primero analicemos la aparición televisiva más célebre de Dante Caputo, que como canciller fue uno de los artífices del acuerdo de paz con Chile por el conflicto del Canal de Beagle. En esta ocasión discutió con el senador catamarqueño Vicente Leónidas Saadi. “Hay un tratado de 1881, que es un tratado de límites entre Argentina y Chile que en su artículo tercero deja un elemento de incertidumbre: el origen de toda la controversia entre Argentina y Chile”, señalaba Dante Caputo en 1984. Estos fragmentos me hacen sonreír con cierta melancolía, porque este Caputo era un intelectual y, además, en sus últimos años escribió en el Diario Perfil.

5 años después, en 1989, Dante Caputo, en su campaña a diputado nacional, criticó a Menem: “¿Ustedes se imaginan a Menem teniendo que resolver la cuestión de Malvinas?”.

Es muy interesante ver esto y hacer una reflexión, obviamente a posteriori y con todas las ventajas que da el tiempo, pero uno podría decir que, adaptándose a ese discurso, si Dante Caputo estuviera vivo, podría haber dicho “¿ustedes se imaginan a Javier Milei presidente de la Argentina?”. En aquel momento, Carlos Menem, con su estilo estrafalario, resultaba tan disruptivo como resulta hoy Javier Milei. Otra de las reflexiones que se podría hacer sobre esto es que Menem resolvió el problema financiero, o que lo hizo por un tiempo y después estalló peor y el empobrecimiento de la Argentina, a partir del 2002, destruyó todo lo ganado.

Aquel Caputo que acabamos de analizar, en la actualidad estaría haciendo una política que estaría en la oposición de los otros Caputo y también de Macri.

El deseo argentino por el dólar barato

Pero vamos a ir a una discusión particular. Dante Caputo era un gran estudioso de los procesos de endeudamiento externo en América Latina. Analicemos qué opinaba sobre estos procesos y cuánto de lo que analiza se puede usar para pensar el presente de nuestra deuda.

En 1989, Dante Caputo señaló ante la prensa que “El origen de la deuda en América Latina es por la superabundancia de recursos financieros” y explicó que esta superabundancia fue generada por las modificaciones del precio del petróleo, la colocación de estos préstamos en países del tercer mundo y a América Latina y la no resolución, en esos países, de esquemas de desarrollo permanente: “Quedamos con un préstamo muy importante sin generar condiciones de desarrollo que permitan pagarlo, a la vez que se produjo un fenómeno excepcional, como fue una súbita y tremendo aumento de las tasas de interés”. Además, explicó que las tasas de interés, a nivel histórico, se situaban entre 1 y 1,5%, pero que entre los años 1982 y 1983, pasaron a ser del 16% o 17%. “De manera que los tres fenómenos, superabundancia de petrodólares, no resolución de los problemas económicos estructurales y modificación de las tasas de interés, son el conjunto que genera este drama de la deuda exterior”, aseguró Dante.

En este fragmento, Dante Caputo habla del incremento sideral de las tasas de interés como una de las causas del endeudamiento. En Estados Unidos había habido inflación en los años ‘70 y habían llegado al 16%, hoy no se pagan tasas de 16%, pero de cualquier forma hay unas sobretasas de interés que pagan los países que se han endeudado más con el FMI, como el caso de la Argentina. Salvando las distancias, de que las tasas de interés no son el 16% como eran en aquella época, esto fue exactamente lo que le recrimino Cristina Kirchner, en un tuit, a Luis Toto Caputo.

Javier Milei habló en Wall Street y fue recibido con aplausos, pero las acciones locales cayeron más de 3,5%

El pasado 23 de septiembre, la ex vicepresidenta publicó un posteo en X que tituló “Argentina bajo fuego” para referirse al decreto 864/2024 publicado en el Boletín Oficial, a través del cual se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública.

El tuit de Cristina contra la gestión de Javier Milei y Luis "Toto" Caputo.

Por su parte, el ministro de Economía le respondió a Cristina Kirchner que “toda la deuda de los últimos 20 años” fue generada por ella, “guiada por el primate” que tuvo de ministro de Economía: “Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más…”, finalizó Caputo.

La respuesta de Caputo a CFK.

Como era de esperar, CFK no se quedó callada y decidió responderle, acusándolo de “violento y misógino” por su manera de discutir. Además, Cristina agregó un video donde se lo ve a Javier Milei, hace unos años atrás, criticando la gestión de Luis Caputo como ministro de Mauricio Macri.

En el fragmento compartido por Cristina, el actual presidente sostuvo que Caputo “se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente y nos dejó el despiole de las leliqs”. “Uno de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central lo hizo Caputo en dos o tres meses”, agregó Milei antes de llegar a la presidencia.

Cristina le puso fin al cruce con el ministro de Economía con un video de Javier Milei criticando la gestión económica del gobierno de Macri.

No es extraño que Javier Milei haya atacado de esta manera a Toto Caputo. Lo extraño es que sea su actual ministro de Economía. Lo que decía en su momento Milei era correcto, el desplazamiento de Sturzenegger y la entronización de Luis Caputo implican que ese préstamo sirviera para pagarle los dólares a todos los que habían hecho el carry trade, que eran sus conocidos inversores extranjeros. Más allá de si hubo mala praxis, también habría que plantearse si finalmente no era una devolución de favores a aquellos que habían entrado, en su momento, trayendo plata a la Argentina.

En la concepción de Milei, los Caputo serían algo así como un clan “empresaurio”, es decir una familia empresarial que creció económicamente haciendo negocios con el Estado y la obra pública. Esto, para el Presidente, estructuralmente, es una especie de robo. Milei entiende que si, en un extremismo, no hay privados dispuestos a invertir en una obra, ésta no es rentable y no debe hacerse. Milei prácticamente está en contra del concepto de obra pública, por lo menos de la boca para afuera. Me cuesta creer que lo piense sinceramente. Por otro lado, en verdad Milei y el resto de los libertarios atacan a la obra pública porque, en muchos casos, efectivamente hay delitos de sobreprecios debido a que el encargado de controlar las irregularidades en este tipo de contrataciones es el propio Estado.

Santiago Caputo, obligado a salir del clóset político

Sin embargo, en el caso de Toto Caputo, si bien obviamente es beneficiario de la fortuna familiar acrecentada en la obra pública, su patrimonio personal se construyó en las finanzas.

Se desempeñó como jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase entre 1994 y 1998, y de Europa del Este y América Latina en el Deutsche Bank entre 1998 y 2003.

Fue director de Edenor y de una administradora de fondos comunes de inversión creada por él en 200​9 llamado Noctua. También ha sido miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial.

Además, Toto Caputo administró varios fondos de inversión en paraísos fiscales, por lo que su nombre es mencionado en los llamados Paradise Paper, una filtración masiva de documentos en los que se mencionan a empresarios y funcionarios públicos que tenían dinero en paraísos fiscales off shore.

Los Caputo, una familia de poder

Citaremos una excelente nota de Rodis Recalde, de la Revista Noticias, titulada: “Quién es quién de los Caputo del presidente, una familia en el poder”.

Operar con sociedades offshore no implica un delito en sí mismo, el ilícito sería que el origen del dinero que se transfiere a esas sociedades sea originado por una actividad criminal o se use esas estructuras financieras para evadir impuestos.

Obra pública, capital financiero, poder político y fondos de inversión off shore en paraísos fiscales. Un engranaje familiar económico rentable que sigue creciendo y probablemente sería denunciado por el Caputo bueno que denunciaba la deuda externa y trató de defender los intereses del país, aquel glorioso canciller que tuvo la Argentina, probablemente el más extraordinario desde la vuelta de la democracia: Dante Caputo.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

VFT