Luis Rosales: "Milei hace trumpismo en las Naciones Unidas"

El periodista Luis Rosales analizó el panorama electoral en Estados Unidos y afirmó que “Kamala cae mejor en el electorado” pero la percepción social es que Trump tiene mejores soluciones a los problemas. A su vez, afirmó que el discurso que dará Milei frente al foro de la ONU será "memorable", como el que dio en Davos a un mes de haber asumido. “Será algo a lo que prácticamente nadie se anima”, afirmo Rosales en en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Rosales es periodista, licenciado en Administración, candidato a vicepresidente de José Luis Espert y exsecretario de Turismo de la provincia de Mendoza.

Alejandro Gomel (AG): Ayer se conoció que el acusado de querer asesinar a Donald Trump confirmó que su plan efectivamente consistía en matar al exmandatario. ¿Qué pensás de esta situación? ¿Cómo ves la campaña electoral en líneas generales?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estoy frente al Hotel Plaza, donde el presidente Milei está preparando su discurso para las Naciones Unidas, escribiendo los párrafos de un discurso que el Presidente espera que sea memorable, como el de Davos. Recordá cuando en el epicentro del poder económico mundial explotó todo, bueno, en el epicentro del consenso a nivel mundial, él irá con su agenda fuerte y piensa dinamitar todo ahí adentro.

La campaña electoral es una especie de montaña rusa, porque sube, baja, va, viene y da vuelta cada semana. Ahora se frenó un poquito, pero cada semana pasaba algo absolutamente excepcional en esta campaña: el debate fuera de término de Biden contra Trump, en el que Biden queda destruido; la renuncia de Biden; el primer atentado contra Trump; la asunción de Kamala; el segundo debate fuera de término también, en el que reaparece una candidata demócrata, es decir Kamala, que toma fuerza.

Otro atentado contra Donald Trump: quién es el detenido

En la actualidad, escuches un bando o el otro, te dan los mismos resultados pero a la inversa. Acá en el bando de Trump (yo estoy en la Trump Tower en este momento) se sostiene que el exmandatario está 2% por encima, y en el bando de Kamala dice que está ella 2% por encima. La verdad es que están dentro del margen de error de las encuestas.

La campaña norteamericana es bastante particular siempre, porque además de medir la voluntad popular en las encuestas, como en todas partes del mundo, hay que traer un ingeniero electoral, no solamente un estadístico, que te haga todo el cálculo de cuántos electores está sacando en los diferentes Estados, para saber cómo te va a ir en el Colegio Electoral, porque se puede dar el caso de un candidato que gane el voto popular y pierda el Colegio Electoral, como Hillary Clinton contra Trump en el 2016. Ahora, yo lo que tengo para decirte es algo más general. En la corta pero intensa carrera política de Trump (tres campañas presidenciales), siempre se dio que Trump perdía en la consideración de los norteamericanos cuando se hablaba de su personalidad.

Cómo piensa Donald Trump, protagonista de la campaña electoral en Estados Unidos

Trump, en materia de cómo es Trump como persona, no es un buen candidato. Si viniera y preguntara a un consultor, ¿me presento o no me presento? Seguramente le diría: "tiene que cambiar esto", "usted es muy duro, sea más simpático", etcétera.

Ahora, en las últimas elecciones, en el mundo está cambiando eso, el prototipo de candidato habitual. Milei puede ser presidente, Trump, Bolsonaro. Es decir, personajes con personalidades particulares venden más que antes, mucho más que antes. Antes había un prototipo típico de candidato, que tenía que sonreír, besar bebés, saludar, andar por todos lados.

Desde el equipo de Donald Trump marcan que tienen una leve ventaja sobre Kamala Harris en la carrera electoral.

Entonces, contra Hillary, Trump perdía en materia de personalidad. Contra el primer Biden, el que le ganó a Trump, también. Se había producido una anomalía en esta campaña al principio, que era que competía contra el Biden “casi moribundo” que vimos en los primeros meses. Ahí, por primera vez, Trump comenzó a ganar en los temas de sus atributos personales, porque Trump siempre gana en cómo encara los problemas, la agenda que tiene, el diagnóstico y la solución a los problemas que afectan a los norteamericanos.

Contra Hillary ganó, contra Biden ganó antes y después, y ahora contra Kamala volvió la campaña a la normalidad. En temas de personalidad, Kamala es más simpática, es más una candidata que cae bien, y Trump tiene mejores soluciones a los problemas. Entonces, están compitiendo esos dos planos. Veremos qué eligen finalmente los norteamericanos.

El discurso de Milei en la ONU y sus posibles repercusiones

AG: Hablabas de que Milei dará un discurso fuerte, parecido al de Davos. ¿Este tipo de discursos disruptivos cómo posicionan a la Argentina? ¿Alejan al mundo de la Argentina o, más bien, lo ven como un imán?

Bueno, eso es muy discutible. Claramente, lo posicionan a Milei como un líder que representa a un pensamiento en algunos lugares minoritario y en otros bastante fuerte. Acá en los Estados Unidos hay mucho ruido con la agenda de las Naciones Unidas, dentro del trumpismo, que representa el 50% de la opinión norteamericana. Milei está haciendo algo que prácticamente nadie se anima, solamente Bukele y él, algo así.

Ningún otro país, por más que esté ubicado en el centro derecha o moderado, se anima a dar este paso de patear el tablero de lo que decide las Naciones Unidas. Menos en este gran consenso de 150 naciones, este Pacto del futuro que es parecido al Acuerdo del Milenio del año 2000.

La singular diplomacia de Milei

En este pacto las naciones acuerdan un documento, aunque es más bien una expresión de deseos, que a veces se va poniendo en práctica y que influye en las agendas de cada país. Pero, como siempre, si fuera por lo que decide la Asamblea General de las Naciones Unidas, las Malvinas ya serían argentinas hace rato.

Elizabeth Peger (EP): Emparentaste un poco a Milei con personajes como Bukele. Me pregunto, ¿cuál en serio, entonces, es tomado lo que dice Milei en la comunidad internacional como referente político? ¿O es más como una caricatura?

No, no es ni caricatura ni poco serio, representa un pensamiento disruptivo, pero que eso convenga o no es otro tema. Haciendo foco en la cuenta general de la República, de la situación que estamos pasando, de la necesidad de quedar bien con China, con Alemania, que está gobernada por un socialdemócrata; con España, que está gobernada por los socialistas; Francia, que está en el centro haciendo equilibrio; y Estados Unidos, que está en poder de la “centroizquierda norteamericana”.

Revolucionado: Milei, llegó a la tapa de The Wall Street Journal tras su paso por la Bolsa de Nueva York.

Tan es así esta dudosa conveniencia que, cuando Milei viene a Estados Unidos, no puede hacer trumpismo, como sí hizo voxismo en España cuando fue o como sí hizo bolsonarismo en Brasil. Acá no puede porque afectaría a los demócratas en medio de una campaña electoral. Y los que tienen el dedo para arriba o para abajo para el FMI es el gobierno de Estados Unidos, que es demócrata. Por eso es que no puede hacer trumpismo.

Bueno, Milei hace trumpismo en las Naciones Unidas, porque para el trumpismo esto es algo positivo. Seguramente Trump se hubiera opuesto esto, lo hubiera modificado un montón si hubiera sido presidente de Estados Unidos.

Es una postura ideológica que posiciona a Milei como un líder de ese sector, exótico y disruptivo. Bueno, en la Argentina ya lo conocemos, y así logró lo que logró en nuestro país. Ahora, que eso le convenga o no en la coyuntura particular que pasa en la Argentina como país endeudado y empobrecido, es otro cantar.

Donald Trump elogió a Javier Milei en una charla con Elon Musk: "Hizo realmente un enorme ajuste"

Fíjate vos que Milei entra a la bolsa de comercio, que es súper stablishment económico-financiero, pero se reúne con Elon Musk, que es una especie de Milei en el mundo de las finanzas. Ahora, ¿Musk es un marginal? No, es el hombre más rico de la Tierra. Es decir, en el mundo actual hay un mainstream que anda muy bien, que es el mainstream de siempre, y hay referentes emergentes que se van oponiendo a ese mainstream desde diferentes rincones o diferentes planos,

Algunos ejemplos son Milei y Bukele en la política, o Elon Musk en lo empresarial y económico. Que le convenga a la Argentina es otro cantar, eso lo digo bien claro. Habrá que sacar la cuenta de si van a llegar inversiones, si esto no nos complica la agenda con China, veremos hasta dónde avanza Milei en sus críticas, en cuánta dinamita le pone al proyecto de las Naciones Unidas.

“Volverá el momento de las Naciones Unidas”

¿Qué es el proyecto de las Naciones Unidas? Es la profundización de la Agenda 2030, que tanto detestan y a la que tanto se oponen los sectores a los que representa Milei: los sectores libertarios, liberales más extremos, etc. Es una agenda que tiene que ver con la batalla cultural, a la que hace referencia siempre el mileísmo. Es decir, demoler el sistema en sus pilares, los pilares culturales, más allá de otros, como los ideológicos.

Todos son trascendidos, porque parece que el discurso de Milei es un tema de secreto de Estado, pero se supone que en ese edificio que está ahí al frente, en el Hotel Plaza, está Milei escribiendo febrilmente su discurso. Lo conozco bastante, debe estar desde muy temprano trabajando él mismo, porque esas cosas las hace muy particularmente. Está escribiendo ese discurso que pretende ser, veremos, algo tan fuerte como el de Davos.

AO FM