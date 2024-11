Día 352: Milei no se quiere confesar

La decisión del Gobierno nacional de no enviar una comitiva al acto del Papa por el 40 aniversario del tratado de Paz con Chile continúa generando controversias. Por eso hoy abrimos el programa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) escuchando Manifiesto, de Víctor Jara, interpretado por artistas chilenos y argentinos.

“Nadie se salva solo”, dijo el Papa Francisco el 27 de marzo de 2020 en la Plaza de San Pedro. Esta frase del Sumo Pontífice, que es repetida por políticos y líderes sociales en todo el mundo, se pronunció durante un rezo en el que promovió la unidad mundial frente a la crisis generada por el coronavirus. Probablemente, esta frase en particular y el pensamiento del Papa en general sea la contracara del fenómeno en boga en el mundo: el ascenso de la ultraderecha.

El Papa habla de la solidaridad, de la necesidad de estar junto a los otros, de la empatía, de la paz y el encuentro. Nada más alejado de los valores que expresan personajes como Trump, Orban, Bolsonaro o Milei, que son la exaltación del individuo y su derecho a buscar individualmente su bienestar sin atender lo que sucede con el prójimo.

Por otra parte, el Papa aboga por un Estado que esté junto a los más débiles. En un mensaje dirigido a la Cumbre del Trabajo del 2023, explicó: "el Estado y no el mercado es el que gesta la armonía y garantiza la justicia social".

Probablemente este sea el verdadero conflicto, la verdadera razón que está detrás del desplante de Javier Milei al acto realizado en Roma. Vamos a analizar este planteo y otras hipótesis que surgen en este episodio que deja entrever los recelos que el Gobierno tiene con el Sumo Pontífice, a quien mira con tanta desconfianza, como temor.

Ayer en el evento que celebra el 40 aniversario del tratado de paz entre Argentina y Chile, Francisco dijo: “Espero que el espíritu de encuentro y de concordia en América Latina y en todo el mundo deseoso de la paz pueda ayudar a que se multipliquen iniciativas y políticas coordinadas para resolver las numerosas crisis sociales y medioambientales que afectan a las poblaciones de todos los continentes, perjudicando ciertamente a los más pobres”.

Recordemos quién fue el cardenal Samoré y su importancia en este conflicto hace 40 años. El enviado vaticano en la década del 70, designado por Juan Pablo II, que entonces era Papa, jugó un rol clave en evitar una guerra entre Argentina y Chile.

El conflicto del Beagle fue una disputa territorial entre Argentina y Chile sobre la determinación de la traza de la boca oriental del canal Beagle, que afectaba la soberanía de las islas ubicadas al sur del canal.

El conflicto se originó en 1881, cuando se firmó el Tratado de Límites entre ambos países pero no se especificó claramente a quién pertenecían las islas. Esto llevó a interpretaciones contradictorias por parte de ambos países.

En 1971, los presidentes Salvador Allende de Chile y Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto de Argentina, firmaron un Compromiso de Arbitraje, sometiendo el caso a la Reina Isabel II de Inglaterra. En 1977, el Laudo Arbitral otorgó la mayor parte de las islas a Chile y los derechos oceánicos. Argentina rechazó el fallo y reactivó sus reclamaciones.

En 1978, el gobierno argentino solicitó la mediación del Papa Juan Pablo II. Fue en esta parte del conflicto en la que la intervención de la iglesia católica fue decisiva en la paz. Recordemos además que ambos países, ya en ese año, estaban gobernados por dictaduras que estaban denunciadas por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En el caso argentino, se buscaba una causa nacional que nuclee a la sociedad detrás del gobierno militar, algo que finalmente terminó sucediendo con la Guerra de Malvinas en 1982.

En 1984, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y el regreso de la democracia en nuestro país, ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad, en el que se otorgó la mayor parte de las islas a Chile y la mayor parte del territorio marítimo a Argentina.

A los 25 años del tratado, a diferencia de lo sucedido ayer, Argentina y Chile pudieron celebrar juntos el aniversario del tratado.

Cristina Kirchner y Michelle Bachelet participaron del acto, el propio Papa recordó esta presencia en el evento de ayer.

A la hora de explicar su ausencia al evento del 40 aniversario del tratado, el Gobierno actual de Argentina dió explicaciones que no quedan para nada claras.

La relación entre Javier Milei y el Papa Francisco es muy compleja. Si bien el Papa ha demostrado estar a la altura y lo ha tratado como al legítimo gobernante de Argentina, que lo es, Milei no sabe qué hacer con él. No lo puede atacar, porque el Papa es una de las figuras más populares del mundo, y además Francisco tuvo una actitud muy fraterna con él. Pero tampoco puede acercarse demasiado, porque las ideas, los valores y la visión del mundo del Sumo Pontífice es opuesta a la suya. Siguiendo el razonamiento de Milei, el Papa es alguien malvado que busca perpetuar un status quo decadente. De hecho, antes de ser presidente se refirió a Francisco en estos términos: “El Papa es el representante del maligno en la tierra ocupando el trono de la casa de Dios, impulsa el comunismo y eso va contra las propias sagradas escrituras”. A pesar de estos agravios, Francisco recibió a Milei en 2024 con cariño y amabilidad.

El Papa recibió a Milei fraternalmente pese a los agravios del mandatario.

En una entrevista que tuve la suerte de realizar en el Vaticano, le pregunté al Papa Francisco por qué había visitado tantos países y no la Argentina. Me contestó que estuvo a punto de venir en 2017. “El plan era Chile, Argentina, Uruguay, pero Bachelet, en ese mes que iba a ir estaba en campaña para elegir su sucesor. Yo no puedo visitar un país en campaña electoral, porque hace daño, y ya me quedaba para diciembre, donde no queda ni el gato en Buenos Aires, entonces hice Chile y Perú. Sigue estando el plan para ir”.

Se está analizando la posibilidad de que el Papa visite el país en abril o marzo del próximo año, directamente a Santiago del Estero, a donde se ha mudado la capital de la Iglesia, para luego recién allí pasar por Buenos Aires.

Una de las hipótesis es que a Javier Milei no le convenga que el Papa venga, porque ello podría ayudar a cambiar el clima, generando la “concordia” de la que el Papa siempre habla. ¿No estará Javier Milei intentando con estos desplantes que no lo haga? Javier Milei ataca permanentemente a todo el que piensa distinto y lo acusa de las peores aberraciones. Sin embargo, el Papa tuvo que cambiar de actitud y Francisco lo recibió afectuosamente a pesar de los agravios. Esto hace que Milei quede desarmado frente a la imagen del Papa. ¿Una visita de Francisco no podría unir a todos los sectores políticos, sociales y religiosos que están por los pisos básicos del consenso democrático y eventualmente trazar un frente electoral que sea una alternativa de poder al Gobierno libertario?

Hubo un reclamo muy concreto del Papa a la actual gestión, 20 de septiembre del 2024, cuando dijo que el Gobierno, en vez de gastar el dinero en la justicia social para los jubilados, la gastó en gas pimienta para reprimirlos.

Probablemente sea eso lo que piense Milei, lo que no quiera confesar, que como la iglesia tuvo la posibilidad de parar una guerra sin sentido hace 40 años, pueda unir a la mayoría de los argentinos en la actualidad y también terminar con una polarización que es la fuente principal de poder político del actual Gobierno y que causa tanto sufrimiento y enfrentamiento.

Ojalá pueda venir el Papa a nuestro país a pesar del desplante de la actual gestión.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

