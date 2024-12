Día 369: Kueider, no hay casta, hay sistema

Se filtró un supuesto audio del exsenador Edgardo Kueider, a quien se encontró con 200 mil dólares sin declarar en el pase de la Triple Frontera a Paraguay, en el que amenaza con “no quedarse callado si siguen jodiendo”. Por otro lado, la expulsión de Kueider desató una nueva interna entre el Milei y Villarruel. El Presidente le reprocha haber presidido la sesión de la expulsión del Senador, cuando debía estar al frente de la Casa Rosada, cubriendo a Milei que se encontraba en Italia. Con un pedido de nulidad de la sesión del propio Kueider, esto se volvió una tragicomedia de enredos que tiene muchas aristas para analizar y nos hace reflexionar sobre el principal postulado de Milei: la existencia de una casta política que él está combatiendo, lo que consideramos un problema conceptual de base. Por eso musicalizamos el inicio del programa de hoy con “La casta”, de Daniel Devita e Ismael Rojas.

En la antigua Roma, el ambitus era un delito de corrupción política que consistía en que un candidato al Senado intentara influir en el resultado de una elección mediante sobornos. El ambitus también se utilizaba para explicar la compra de voluntades de senadores ya electos para que apoyaran tal o cual reglamentación.

En el Senado romano, hubo un célebre caso de acusación por ambitus. Al edil Cneo Plancio se lo denunció por amañar una elección comprando voluntades. Quien salvó al denunciado con un genial discurso fue Cicerón. Este alegato es conocido como el Proplancio.

¿Salvará a Edgardo Kueider la intervención del Presidente? ¿Qué significa esta movida de Javier Milei? Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre estas preguntas que se desprenden de un caso muy complejo e intrincado.

“Si siguen jodiendo no me voy a quedar callado”, se oye en el supuesto audio filtrado del exsenador. Aclaramos que con los desarrollos de inteligencia artificial, este audio puede ser un fake, pero vamos a tomarlo como una posible pista, un indicio más entre los muchos que hay que dicen que hay mucho más en el caso Kueider de lo que se deja ver.

De hecho, hay un ex senador de Entre Ríos, Héctor Maya, que sostuvo que existe una relación directa entre el dinero de Kueider y la aprobación de la Ley Bases. Opina que los 200.000 dólares con los que Kueider fue detenido en la frontera, más los 300.000 que tuvo que pagar como fianza, sumado a los seis viajes que hizo cruzando la frontera, son producto de la coima que recibió por haber votado el mega proyecto legislativo.

Habitualmente, quienes hacemos periodismo de análisis político y periodismo de investigación, debemos recurrir a la abducción. Esta manera de razonar, tiene una estructura lógica que fue descrita por Aristóteles y desarrollada por el filósofo estadounidense Charles Sanders Peirce.

La deducción es partir de una regla general y sacar una conclusión particular: Todos los cuervos son negros, entonces este cuervo que voy a ver seguramente sea negro. La inducción es ir de casos particulares en casos particulares hasta llegar a una ley general. Veo un cuervo negro, veo dos cuervos negros, veo 500 cuervos negros y en un momento puedo estar bastante seguro que todos los cuervos son negros.

En cambio la abducción, que habitualmente se usa para estudiar cosas más complejas, tiene indicios y pistas que funcionan como pedazos de un rompecabezas que hay que ir armando.

Por un lado, Edgardo Kueider es votado en la lista del peronismo, el bloque que más se opuso en el parlamento a las políticas del gobierno de Javier Milei. Por el otro, empezó a girar sus posiciones, hizo un bloque aparte en el Senado, llamado Unidad Federal y acompañó al Gobierno en una votación decisiva, que fue la de la Ley Bases. Sin su voto, no se podría haber aprobado, porque hubo un empate entre los senadores y tuvo que desempatar Victoria Villarruel. Luego de esto, la Vicepresidente lo nombró presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado.

Hace dos semanas, se lo encontró con 200 mil dólares en Paraguay sin declarar. Se lo expulsó del Senado. Al principio los senadores libertarios trataron de hacer lobby para que no expulsaran a Kueider y luego, giraron su posición cuando no les quedó otra alternativa. Luego, el Presidente Javier Milei, quien asumió de espaldas al Congreso y emitió un DNU con 366 artículos, algo que evidentemente no puede ser de Necesidad y Urgencia, lo que pasa por encima de sus facultades constitucionales, se puso en tecnicista y planteó que Villarruel no debió estar al frente de la sesión que expulsó a Kueider, si no que debía estar Bartolomé Abdala, senador libertario que se oponía a la expulsión de Kueider. Este reproche de Milei a su vice hizo que el propio Kuider pida la nulidad de la sesión.

¿Realmente creemos que si la decisión del Senado hubiese favorecido al Gobierno, Milei se detendría en un tecnicismo? ¿Eso significa que no le conviene?

Quien salió golpeada de esta discusión fue la vicepresidente, Victoria Villarruel. Además de ser acusada por el Presidente de no estar al frente del Ejecutivo cuando debía hacerlo, el abogado del Gordo Dan, uno de los máximos influencer libertarios, a quien Milei le dió una reciente entrevista en su programa llamado Carajo, dijo algo bastante inquietante.

El abogado se llama Alejandro Sarubbi Benítez y luego de un mensaje componedor en la cuenta de X, en el que Victoria Villarruel dijo que se encuentra 100% con el Presidente, Sarubbi Benítez reposteó el texto de Villarruel y puso un pequeño texto terrible por sus implicancias: “Victoria absoluta de las fuerzas del cielo y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos”.

Estamos hablando de el abogado del Gordo Dan, un influencer muy cercano a Javier Milei. ¿A esto se referían cuando en aquel lanzamiento de las fuerzas del cielo” hablaron del “brazo armado del Presidente?”?

Victoria Villarruel contestó el tuit en su cuenta de X con el siguiente posteo: “Por favor publiquen los ‘dos’ carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mi y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales entre ellas contra vos que fogoneás hacer inteligencia sobre los ciudadanos”.

El tuit de Victoria Villaruel.

Realmente inquietante. Inteligencia a cielo abierto, amenazas. ¿Se salvará Kueider gracias a estos aprietes, audios amenazantes y maniobras del Presidente? Al menos Plancio se había salvado con ese genial discurso de Cicerón.

Bartolomé Abdala, el senador que debería haber presidido la sesión si Villarruel hubiese estado al frente del Ejecutivo, criticó la expulsión de Kueider. Durante la sesión, el senador leyó una frase de john Steinbeck: "El poder no corrompe, el miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder”, y luego agregó: “Pensemos con la sensatez y no por expulsar a una persona sin el debido proceso”.

Qué intervención más extraña. Abdala dijo: El poder no corrompe, el miedo a perder el poder es lo que corrompe. Por eso, no expulsaremos a un senador sin respetar el debido proceso. ¿Cuál es la unidad del planteo de Abdala? Si uno escudriña en estas palabras, podría rastrearse el miedo del propio Abdala. Y cuando se escucha el supuesto audio de Kueider, hace pensar que no es una hipótesis tan descabellada.

Si armamos este rompecabezas, podemos tener una hipótesis bastante defendible que vincula al Gobierno con los 200 mil dólares que Kueider tenía en su maleta en la Triple Frontera.

Esto aseguró Cristina Kirchner en repetidas ocasiones, como el 11 de diciembre, cuando dijo que “Kueider fue clave en la aprobación de la Ley Bases”. “Doblemente clave, en la comisión, porque su voto habilitó el tratamiento en el recinto, y luego votando, y empatando la votar, lo cual permitió el desempate de la vicepresidenta”.

¿Kueider amenaza al propio Presidente cuando en su audio dice “decile a ya sabes quién”? ¿Cuándo dice que no va a quedarse callado se refiere a la compra de voluntades parlamentarias o a otro tipo de negocios fraudulentos? Tal vez, para estas preguntas hagan falta más piezas del rompecabezas, pero está claro que hay mucho más oculto del caso Kueider de lo que se deja ver. Este hecho, funciona como un iceberg en el que lo que se ve es muchísimo menos que lo que se oculta debajo del agua.

Pero el caso Kueider sigue sumando piezas en el rompecabezas. Mauricio Macri, quien se manifestó e impulsó la detención de políticos del kirchnerismo con prisión preventiva, habitualmente filmadas como un espectáculo, ahora se enojó con la decisión del Senado por ser imprudente y no respetar “el debido proceso”. Macri calificó lo que ocurrió en la sesión en la que se destituyó al senador in fraganti como “un papelón” y “un atropello a la República".

Esta posición de Macri motivó a que varios senadores del PRO voten en contra de la destitución de Kueider. Uno de ellos fue el dirigente rural Alfredo De Angelis. “¿Pasaron por agua bendita?”, consultó durante su intervención. “No lo voy a defender a Kueider, que le caiga todo el peso de la ley, pero que le caiga a todos también”, expresó.

Para Macri, la sesión que expulsó a Kueider "fue un papelón y un atropello a la República".

Hay políticos, periodistas, gente vinculada a la política que en off dice algo atendible. Que en la Triple Frontera no se controla demasiado, y si pararon a Kueider es porque alguien lo marcó. Y rápidamente señalan a Mauricio Macri como el máximo beneficiado de esta situación. El caso Kueider expone la corrupción de políticos peronistas, tanto como mete sospechas sobre la posible compra de voluntades parlamentarias de la Libertad Avanza.

Sin embargo, su posición ante la expulsión de Kueider y de la de varios senadores del PRO, hacen tambalear esta hipótesis. ¿O es, por el contrario, otra jugada inteligente de Macri para borrar su huella del asunto? Sucede a menudo que lo intrincado de la política, las traiciones y las intrigas, hacen muy difícil seguir el rastro de las pistas. Sin embargo, es recomendable asentar todas las hipótesis para que cuando vayan apareciendo piezas nuevas se puedan acomodar en lugares correctos que nos ofrezcan alguna certeza.

Hay piezas que faltan para asegurar la compra de voluntad de Edgardo Kueider por parte del Gobierno nacional. Hay que seguir la pista del dinero, y ver a quién beneficia década hecho para tratar de dilucidar lo que ocurrió.

El Senador Héctor Maya, que afirma que el dinero con el que fue detenido Kueider es el que se usó para comprar su voto, también es quien hizo renunciar a Chacho Álvarez tras el escándalo de la “ley Banelco” a comienzos de los 2000. Además, es de Entre Ríos, la misma provincia que Edgardo Kueider.

“Queda por descubrir quién fue el que pagó los sobornos. Al aparecer esa suma fabulosa en Paraguay, hay una relación directa entre el Poder Ejecutivo, que sin duda es el más sospechado de haber pagado los sobornos y todavía no ha sido investigado”, sostuvo. El poder Ejecutivo y el presidente Milei deben ser investigados, de la misma manera que lo fue de la Rúa, y también Victoria Villaruel”, sostuvo el ex senador.

Volvemos al comienzo de nuestro razonamiento, no hay casta sino un sistema. Y existe el error epistémico de creer que los defectos del sistema son porque hay una casta que hay que extraer, y si se extrae, el sistema funcionará perfecto.

A Javier Milei le gusta citar a Alfredo Paretto, economista y pensador italiano. Entre sus múltiples aportes, en uno de ellos, Paretto desarrolla que todo sistema necesita una “pirámide de conducción”, siempre hay un grupo que conduce y un grupo conducido, porque sino sucumbiría en el caos. Entonces, la pregunta es si existe un sistema perfecto, donde no haya corrupción. Evidentemente no. Todos los sistemas tienen sus fallas y lo que deben hacer quienes les toca conducir es reducir esos errores y combatir a aquellos que son corruptos.

Creer que hay una “casta” y no comprender que hay un “sistema”, confundir una parte por el todo, es un error conceptual que, a nuestro juicio, le generará dificultades grandes al Gobierno en lo que queda de su gestión.

