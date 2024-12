Día 372: Del poder de la simbiosis a la simbiosis del poder

Karina Milei dejó las sombras y se puso al frente del armado nacional de La Libertad Avanza y coronó el año con un gran acto en el Teatro Gran Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires. En esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), analizaremos el rol y la figura de la hermana menor del presidente.

Nos planteamos una relación con la simbiosis. La simbiosis tiene una explicación del orden biológico, y corresponde a “la interacción de dos o más organismos biológicos o simbiontes que necesitan la correspondencia de uno y el oro por la ayuda o la complementación para sobrevivir”. Esta fue la definición de Anton de Bary, un biólogo del siglo XIX.

Luego, el psicoanálisis tomó la simbiosis. El psicoanalista argentino José Bleger escribió Simbiosis: Estudio de lo parte psicótica de la personalidad, donde dice que la simbiosis es “una estrecha interdependencia entre dos o más personas que se complementan para mantenerse controladas, inmovilizadas y satisfechas, las necesidades de las partes más inmaduras de la personalidad”.

Estas últimas, las partes inmaduras de la personalidad, constituyen en el adulto la parte psicótica de la personalidad, la cual se conoce como el núcleo aglutinado. La parte psicótica se mantiene fuertemente segregada de la neurótica en sus niveles más integrados.

“La verdad rara vez es pura y nunca es simple”, escribió Oscar Wilde en su obra La importancia de llamarse Ernesto, y es una frase que hay que tener presente a la hora de analizar a este gobierno en general y a la figura de Karina Milei, en particular y su relación con su hermano.

Muchos, cuando piensan en este fenómeno político que son los libertarios, no saben si está enfrente de genios de la política que lograron derrotar a todo el sistema político y reconfigurar el mapa de fuerzas y alianzas que dominó la escena política nacional en los últimos 20 años o un grupo de gente sin experiencia, excéntrica, con serios problemas emocionales y muy enojada que conectó con la frustración de una sociedad.

Probablemente, haya componentes de ambos en Javier y Karina Milei y muchas cosas más. Son un dispositivo de poder complejo, alejado de las categorías de análisis que veníamos utilizando y que dan cuenta del grado de hastío político que vive la sociedad con los llamados “mismos de siempre”.

Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza pensando en 2025

En una la intervención de Karina Milei en un acto partidario en Morón, no el de ayer, que tiene pocos trascendidos, porque la secretaria General de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza no dejó entrar a la prensa, dijo: “Vamos a llegar a partido nacional”.

En otro discurso, esta vez en el acto de Parque Lezama en septiembre de este año, la funcionaria sostuvo que “la política va a aprovechar cada oportunidad para boicotear al gobierno”. “Están en el Congreso, están en los sindicatos, están en las organizaciones sociales y están en los medios con el objetivo de hacer lo imposible para que este Gobierno triunfe”, dijo con un fallido.

Más allá del fallido, realmente no habla como la presidenta del partido que está en el poder de este país. Es decir, no tiene ninguna virtud como oradora. Tal vez justamente sea esa parte de su fuerza. Tal vez, lo que los hermanos Milei proyecten sea a las personas comunes, con sus dificultades, “bullineadas” por los políticos, los intelectuales, los periodistas y la gente que “sabe”.

Probablemente, la sociedad se haya cansado de los grandes oradores, los discursos altisonantes y las frases políticamente correctas y de las medidas que acompañen estas palabras. Aunque personalmente no comparto esta idea, es la que mucha gente le asigna al Gobierno.

Martín Menem, Sebastián Pareja, Pilar Ramírez, Karina Milei y Manuel Adorni en el Teatro Rivadavia.

Muchas veces el triunfo requiere alguna explicación. Nietzsche siempre decía que el ser humano puede soportar cualquier cosa, menos que no haya una explicación. Frente a lo desconocido, le buscamos una explicación y suponemos que este es el resultado de que la gente quiere algo de este estilo, pero dejemos pasar el tiempo porque la verdad se construye en el futuro.

Mientras tanto, hoy Karina Milei compone el triángulo de poder junto a su hermano, el presidente, y Santiago Caputo, el asesor estrella. Ella se encargó de limar la figura de la vicepresidente, Victoria Villarruel, y alejarla del centro de poder del Ejecutivo.

¿Qué significa exactamente Karina Milei para el Presidente? ¿Cómo construye poder dentro del partido y del Gobierno? ¿Quiénes son sus aliados? Vamos a intentar pensar en estas preguntas claves, en estas guías de análisis desde diferentes lados.

La relación entre los hermanos y el poder siempre se ha tratado tanto en la mitología como en el análisis histórico. Un caso muy emblemático en la historia es el del casamiento de Cleopatra, la reina de Egipto, se casó con dos de sus hermanos, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, en el contexto de la dinastías Ptolemaicas de Egipto.

En la antigua cultura egipcia, era común que los miembros de la familia real se casaran entre sí para mantener la pureza de la línea de sucesión y consolidar el poder dentro de la dinastía. Cleopatra se casó con Ptolomeo XII en el año 51 A.C, cuando asumió el trono, y con Ptolomeo XIV luego de la muerte de su hermano.

Otro ejemplo de hermanos es el de Rómulo y Remo, parte de la historia del origen de Roma. Según la tradición, los gemelos eran hijos de la princesa Rea Silvia y el dios Marte, pero fueron abandonados en una canasta en el río Tíber porque el rey Amulio, quien temía la profecía que los hermanos lo derrocarían.

Una loba los encontró y los amamantó, y fueron criados por un pastor llamado Fáustulo. Al describir su identidad, decidieron fundar una nueva ciudad donde fueron abandonados. La rivalidad de los gemelos surgió al discutir sobre el lugar exacto donde debería construirse la ciudad. Rómulo mató a Remo, se coronó como rey y la disputa culminó en la leyenda de la fundación de Roma.

Ahora, vamos a venir muchísimo más acá en el tiempo. Raúl Castro, hermano de Fidel, tuvo un rol central en el régimen cubano y es considerado el arquitecto de la revolución de Fidel. Luego de la revolución, Raúl, el menor de 7 hermanos se convirtió en el guardián del legado socialista de su hermano en Cuba y tuvo a cargo reestructurar el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Durante 50 años fue minuto de Defensa y convirtió un ejército de rebeldes en un eficiente aparato militar que se convirtió en sostén de la economía. En 2008, se convirtió en presidente y modificó el modelo: dio apertura a inversiones extranjeras, permitió el viaje de cubanos al exterior y anunció el restablecimiento de relaciones con Washington.

Luis Petri no descarta una solución que involucre a Cristina Kirchner para liberar al gendarme retenido en Venezuela

¿Qué nos enseñan estos casos? En primer lugar, nos recuerdan sobre el carácter transitivo del poder. Como alguien puede adquirir poder por estar cerca, ser la hermana o la esposa del faraón y a partir de esa cercanía acumular poder propio y luego, lo fundamental de mantener la unidad.

Es normal que en un contexto de disputa de poder, en donde las intrigas palaciegas y las traiciones están a la orden del día, se confíe en un hermano. La figura de estar espalda con espalda en un medio que resulta hostil y de desconfianza, debe ser de gran utilidad para un gobernante. Sin embargo, de romperse o cambiar, ese dispositivo destruye toda la unidad de gobierno.

En el caso de Karina Milei, su relación simbiótica con el Presidente parece ser mucho más fuerte que la de todos estos casos y otros. En diferentes entrevistas a Victoria de Masi, autora del libro Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana, la periodista cuenta que el Presidente necesita a su hermana para todo. Ella le organiza la agenda de actividades, se ocupa de que coma, en ocasiones, hasta de cortarle la comida. Se ocupa de que duerma, de organizar sus gastos y administrar su dinero, de el cuidado y alimentación de sus perros y de la organización de su vestimenta. Según Masi, diferentes fuentes dan cuenta de un Milei que no puede con su vida sin su hermana.

Además, desde el punto de vista psicológico, la primera visión validadora de él es su hermana. Cuando él quiso ser arquero, luego estrella de rock, luego estudiante de economía y por último, dirigente político, siempre estuvo ella, dando su apoyo, su visto bueno, ayudando. Hay quienes cuentan que gran parte de su seguridad personal, se basa en poder sostenerse en la mirada amorosa y deslumbrada de su hermana y en la imagen que le devuelve el espejo de su mirada. Esto hace que el Presidente tenga una sensación de fuerte gratitud con su hermana, que es meritoria y demuestra muy seguido. Vamos a un par de fragmentos en este sentido.

En su discurso de cierre de campaña en octubre de 2023, Milei habló de su hermana y dijo: “Nada de todo esto hubiera sido posible sin la ayuda y el trabajo enorme de la persona más importante de este equipo, que es el jefe y es Karina Milei”.

En un famoso reportaje con Viviana Canosa en 2022, la conductora notó la devoción entre los hermanos y le preguntó a Milei sobre la relación con Karina y él respondió: “Karina es Moisés y yo soy Aarón”. “Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando, entonces Dios le mandó a Aarón para que divulgue. Soy solo un divulgador”, explicó.

Si bien ella es la hermana menor, tiene una relación casi maternal con el Presidente. En un debate por TN durante la campaña de las elecciones legislativas de 2021, la funcionaria dijo que su hermano “es muy aplicado y hace caso”.

Javier Milei y Karina Milei.

En relación a la construcción de poder, podemos decir dos cosas del perfil de Karina. En primer lugar, su capacidad de trabajo y organización. No solamente se encargó del día a día del Presidente en todos los aspectos de su vida, sino que viaja por el país construyendo La Libertad Avanza y efectivamente está poniendo de pie al partido nacional. La segunda es una total desconfianza hacia el resto que se origina en la falta de experiencia política y en una forma de entender las relaciones humanas totalmente rudimentaria, propia de la vida cotidiana, pero no de la política.

Es decir, Karina Milei no entiende los códigos de la política, las sutilezas, los grises y los mensajes cifrados. Entonces, al saberse y sentirse en un medio hostil y desconocido, todo lo que no sean gestos de total apoyo a su persona y a su proyecto político, lo interpreta como un obstáculo y una amenaza que debe ser barrida.

Esto mismo le genera grandes problemas, porque en lugar de ampliar su base, lo que hace es reducirla, como en un proceso de regreso del kirchnerismo, exclusivamente a La Cámpora. Lo que hace es quedarse exclusivamente con aquellos que son incondicionales, sin el más mínimo gris o la más mínima disidencia.

Entonces ella crea una red de personas de su confianza a quienes considera leales. Sus armadores políticos son Martín y Lule Menem a nivel nacional y luego confía en Sebastián Pareja en provincia de Buenos Aires y Pilar Ramírez en Capital Federal, con quien desplazó a Ramiro Marra.

El poder en la Libertad Avanza es tan simple como implacable. Si te llevás bien con Karina, estás dentro del partido y probablemente con el tiempo serán promovidos. Si a Karina le generás desconfianza, vas a ser apartado o tratado con lejanía.

Para el Presidente y su hermana, la política es un “nido de ratas” un consorcio de ladrones que buscan “sostener curros” y son capaces de hacer cualquier cosa para mantener su situación de privilegio. Más allá que esto es una visión sesgada y que la política ha hecho grandes cosas en la historia de nuestro país, incluido la de darnos estándares sociales históricos, ubicados muy por encima de los países de la región, estos últimos años se ha visto un importante deterioro de la relación de los dirigentes políticos con sus representados.

Esto fue aprovechado por un fenómeno político que hoy nos encontramos. “No somos políticos, no sabemos hablar, no somos perfectos, pero estamos tan enojados como ustedes y vamos a hacer totalmente lo contrario a lo que se viene haciendo”, podrían decir. Todavía seguimos bajo el clivaje del rechazo a lo anterior y la bienvenida a lo nuevo. Esto, entre otras cosas, hace que cueste tanto entender el fenómeno político que es este Gobierno en general y Karina Milei en particular. Seguiremos en esta tarea.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

