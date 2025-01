Día 408: Bullrich, el topo del Pro

Ayer Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero, formalizó su pase a La Libertad Avanza. Desde el macrismo lo acusaron de traidor y le recordaron que en el 2019, cuando Juntos por el Cambio fue derrotado por el Frente de Todos, Valenzuela repartía boletas cortadas con su cuerpo y el resto de los candidatos peronistas. Para analizar el futuro del PRO con estos pases que continúan debilitándolo, y el lugar de la traición en la política, abrimos la columna de hoy con Traición, de Pimpinela.

Antes de publicar su carta argumentando su paso a La Libertad Avanza, Diego Valenzuela hizo un tuit muy curioso. Escribió ALEA IACTA EST. Esta es una expresión en latín que significa “la suerte está echada” y se le atribuye a Julio César, a quien se lo acusaba, justamente, de haber traicionado a Roma por empezar conflictos bélicos sin permiso del Senado. Julio César había hecho una formidable campaña militar en la Galia y tenía una enorme popularidad en el pueblo romano y entre su ejército, muy bien pago.

El Senado lo miraba con recelo porque temía que fuese un peligro para la república. Le ordenaron volver a Roma sin su ejército y dejar la campaña sin terminar, y en ese momento, frente al río Rubicón, le dijo a su ejército ALEA IACTA EST y cruzaron el río, rebelándose ante el Senado y desatando una guerra civil que terminó con él como emperador. Julio César pagaría cara esta traición con otra mucho más violenta.

Su amigo más cercano, Marco Julio Bruto, lo traicionó en un complot que sacudió al imperio. El 15 de marzo del 44 antes de cristo, en los idus de marzo, César fue brutalmente apuñalado 23 veces por senadores que tenían suficiente autoridad y aspiraciones monárquicas. La traición de Bruto, a quien César consideraba como un hijo, fue un golpe devastador y simbólico que expuso la profunda desconfianza y división en la política romana, dejándola en un estado de conmoción y caos.

La pregunta aquí es quién es Bruto y quién es Julio César. No es una casualidad que Valenzuela, que es historiador, haya utilizado esa frase.

Bruto en los idus de marzo es una de las referencias históricas más importantes a la traición. Bruto no solo era un amigo jóven de Julio de César si no que tenía incluso una relación familiar: era el ahijado de Julio César. En comparación, Macri no tiene de qué quejarse.

Hay otros grandes ejemplos de traición en la historia. Vamos al más emblemático de todos: Judas Iscariote. Según los evangelios, Judas selló un pacto para entregar a Jesús a las autoridades judías a cambio de 30 piezas de plata. En la última cena, la identidad del traidor quedó al descubierto revelada por las propias palabras de Jesús. Entre el aroma del pan y el cáliz de vino, la tradición de Judas se convirtió en un capítulo desgarrador, recordando que incluso en la comunión más sagrada, la sombra de la traición puede hacerse presente.

En la conquista de América por parte de los españoles y en lo genocidio a las comuniades originarias, fueron necesarias muchas traiciones y divisiones internas para que los conquistadores puedan hacerse de estas tierras. Entre ellas, está la historia de Malinche. El 13 de marzo de 1519 después de una infructuosa resistencia Hernán Cortés había sometido a sus oponentes en forma de ofrendas, Cortés recibió de los nativos una veintena de jóvenes, y en medio de ellas se encontraba su futura esposa y arma de enorme importancia para la conquista, La Malinche, o como la apodaron en castellano: Maligna. Fue interlocutora entre Cortés y los aztecas y reveló informaciones que, en su calidad de indígena, le confiaban. Sumó a otros pueblos enemigos de los aztecas y, finalmente, transmitió las sanciones a las que eran sometidos después de ser derrotados.

¿Malinche sería Patricia Bullrich en esta historia? ¿Creerá Valenzuela que su ALEA IACTA EST lo terminará colocando como candidato de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza? ¿Es una acción reprobable lo que hizo Valenzuela o, por el contrario, son reglas del juego de la política que no se pueden juzgar con el lente de otras esferas de la vida humana? ¿Valenzuela es solo un caso más de una larga lista que comenzó con Patricia Bullrich y que terminará dejando a Macri solo?

Se podría decir que todo empezó en una sensación, una incomodidad, una percepción de Macri que entendía que el apoyo del PRO a La Libertad Avanza en el balotaje no estaba siendo bien recompensando por Javier Milei.

Primero Macri quiso que el presidente de la Cámara de Diputados fuese Ritondo, y supeditar todas las negociaciones a que se cumpliese primero esta situación. Luego, Patricia Bullrich, que venía con un encono especial con Macri por haberse pronunciado a favor de Milei en medio de su campaña, negoció por su lado y se integró al Gobierno como ministra de Seguridad, colocando a Luis Petri frente al Ministerio de Defensa, dos áreas que el libertario le había prometido a Victoria Villarruel.

Esto generó la ruptura entre Macri y Patricia Bullrich que batallaron por la conducción del partido. Finalmente, como era de esperarse, Macri volvió a la presidencia del PRO, que estaba en manos de Bullrich, pero siguió discutiendo dentro del partido cómo debería ser la relación con La Libertad Avanza.

Dirigentes como Ritondo y Santilli planteaban una actitud más próxima al oficialismo y Macri, su primo Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, y María Eugenia Vidal, planteaban que el PRO debía apoyar algunas iniciativas oficialistas, pero diferenciándose para mantener su identidad y esperar un futuro fracaso político del Gobierno para ser alternativa. Eso fue lo que no ocurrió hasta ahora y no parece que vaya a ocurrir en el futuro inmediato.

Mientras tanto, Macri decía que se juntaba con Milei, le acercaba propuestas de nombres para que ocupen lugares en el Gobierno y Milei almorzaba con él milanesas, pero luego nada de eso se concretaba.

Macri también dijo que tuvo reuniones con Santiago Caputo y suceedía algo similar. “Con Santiago Caputo planificamos varias cosas y ninguna se cumplió”, dijo el ex presidente el pasado 3 de agosto de 2024.

No se sabe si estos encuentros con Caputo y las milanesas con Milei fueron genuinos intentos infructuosos por ponerse de acuerdo, o si los dirigentes libertarios simplemente estaban haciendo tiempo mientras llevaban adelante su operativo seducción sobre las figuras del PRO.

Luego de esta declaración de Macri, quien salió a contestarle fue un ex funcionario de su gobierno y actual figura libertaria, Federico Strurzenegger. El 5 de agosto de 2024, dijo: "Lo que Mauricio Macri no logró en 4 años, Javier Milei lo logró en un mes". Esto podría también ser un elogio a Macri, que no realizó la destrucción que sí llevó a cabo el gobierno libertario.

A partir de ahí, las idas y vueltas entre Macri y el Gobierno fueron incontables. Hace algunos días, parecía que se estaba yendo hacia un frente electoral, algo que fue dicho públicamente por el Presidente. El 8 de enero, el actual presidente afirmó: “Quiero que vayamos juntos con Macri y arrasemos al kirchnerismo en las elecciones".

Aquí hay discusiones. ¿Será que Milei quiere pero el resto del entorno del Gobierno no? ¿Milei en realidad es un cínico que a propósito le pega por un lado y lo manda a golpear por su gente? Normalmente, en la conducta de los golpeadores está este sistema: el golpe y el abrazo.

Luego de esto, Macri hizo el famoso tuit que empezaba con un “querido Javier” y proponía una comisión para elaborar una agenda en común. A esta propuesta, el Gobierno contestó con el silencio de sus funcionarios y los insultos de sus usuarios en X y trolls libertarios. Jorge Macri recogió el guante y amenazó con que su primo Mauricio sería candidato. Algo de concretarse en la Capital, podría poner en riesgo el propio bastión del PRO y darle el triunfo al peronismo y de producirse en provincia, podrían terminar con las chances del Gobierno de derrotar a Cristina Kirchner en su bastión. “Ojo que una vez nos dijeron ‘si quieren competir armen un partidito y gánenos’, y les ganamos. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato”, amenazó Jorge Macri, durante un discurso ante sus partidarios en Capital Federal, aclarando que Mauricio tiene domicilio en la Ciudad, pero nació en la Provincia, por lo que podría ser candidato en ambos distritos.

Quien también se refirió en este sentido, fue el gobernador de Chubut, Nacho Torres. El 9 de enero afirmó que “no se está acordando ir juntos con La Libertad Avanza”, y dijo que “hay que desdramatizar si se compite.

Luego de esto el PRO, en un comunicado, dijo que la política del Gobierno de no intentar que se apruebe el presupuesto, para poder disponer de manera discrecional de las partidas y continuar con el ajuste, era “autoritaria”. Probablemente, este fue un punto de quiebre y quienes querían acercarse más al Gobierno, entendieron que esto no se produciría. Silvina Giudici, del PRO, también marcó diferencias al respecto. "No me gustó el comunicado del PRO, no lo entendí", dijo, y afirmó que no se sintió representada y fue un error acusar al presidente de autoritario.

En este contexto, Valenzuela hizo su pase a La Libertad Avanza. En su cuenta de X, posteó un extenso comunicado anunciando su nueva filiación a LLA. “Conozco a Javier hace más de 30 años, compartimos estudios y muchas horas de charlas sobre economía. Confío en su capacidad de transformar el país y admiro su coherencia entre lo que dice y hace”, sostuvo.

“Los argentinos han elegido un rumbo que trasciende partidos y personas, un cambio que transforma el país, la economía y sus vidas”, continúa el comunicado, y agrega: “Creo que este es el momento de actuar sin especulaciones personales, consolidar el cambio y dejar atrás el populismo, la inflación, los piquetes y la desesperanza”.

En elogio a la traición, un texto de 1988, Denis Jeambar e Ives Roucaute, un periodista y un profesor universitario, ambos franceses, escribieron : "No traicionar es perecer: es desconocer el tiempo, los espasmos de la sociedad, las mutaciones de la historia. La traición, expresión superior del pragmatismo, se aloja en el centro mismo de nuestros modernos mecanismos republicanos".

Si bien Nicolás Maquiavelo, padre de las ciencias políticas, escribió contra la traición política, también dijo: "Todos comprenden que es muy loable que un príncipe cumpla su palabra y viva con integridad, sin trampas ni engaños. No obstante, la experiencia de nuestra época demuestra que los príncipes que han hecho grandes cosas no se han esforzado en cumplir su palabra". Para los autores del Elogio, la traición es el gran motor de la historia. Algo de esto también piensa Miguel Ángel Pichetto, que el 2 de febrero del 2024 dijo en la Cámara de Diputados: “Prefiero la traición a la irrelevancia”.

Quienes no formamos parte de la política, a veces vemos con desagrado estos cambios de bando y traiciones que los políticos se hacen entre sí como algo natural. Algo de este sentimiento de desagrado capturó el propio Javier Milei con el concepto de “Casta”.

No estamos dentro de la cabeza de Valenzuela y de los dirigentes del PRO que probablemente terminen cruzando el Rubicón hacia las huestes libertarias. Si efectivamente sus ideas están del lado de Javier Milei, esto no sería considerado una traición. Ahora, si lo que buscan es solamente buscar un ascenso personal, tal vez esto sería lo reprobable por las personas que los tienen que votar. Habitualmente, tanto en la política como en la vida, las cosas son mucho más combinadas y grises.

Seguiremos analizando la evolución de estos pases y veremos cuál es el futuro del PRO y de Mauricio Macri, uno de los partidos más importantes de la política argentina hasta hace apenas un año atrás, que ahora está pasando sus horas más oscuras.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

