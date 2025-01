Diego Valenzuela y Ramiro Egüen, los dos primeros intendentes de JxC que saltaron a LLA

Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, y Ramiro Egüen, de 25 de Mayo, confirmaron que abandonan Juntos por el Cambio para saltar a las filas de La Libertad Avanza. En medio de las tensiones con el PRO y en plena construcción política de cara a las elecciones legislativas, la noticia generó impacto en la política bonaerense, ya que se trata de los dos primeros intendentes de la alianza liderada por Mauricio Macri que deciden convertirse al mileísmo. "Hemos roto el alambrado para que otros vengan atrás", aseguró el veinticinqueño a PERFIL.

Valenzuela, hombre de Patricia Bullrich, hará el anuncio formal este mediodía con una foto junto a Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el ahora ex dirigente del PRO parece ya haber adoptado las formas comunicacionales de sus nuevos jefes políticos y adelantó la noticia en X con una frase en latín: “Alea icta est”, que significa “la suerte está echada”.

Por su parte, Egüen ya hizo público su pase. En su caso, llegó a la intendencia de 25 de Mayo como representante de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), el partido de Margarita Stolbizer, y en alianza con JxC. “Esto es algo que ya veníamos hablando con la gente del PRO, del radicalismo y del GEN. No me encontré con absolutamente ninguno que me dijera que no diera el paso. Terminé de tomar la decisión ayer y, obviamente, se lo comuniqué a Margarita. Ella está en las antípodas del pensamiento del presidente, pero nos tenemos respeto”, contó el intendente.

Pareja, bajo las órdenes de Karina Milei, avanza en la estrategia de sumar a dirigentes de manera individual a La Libertad Avanza mientras que se dilata el acuerdo electoral con Macri. Si bien en el oficialismo hay quienes consideran que la alianza se concretará, especulan con demorar la conversación para que se diluya el poder del expresidente. Los libertarios quieren ser los que impongan las condiciones y, para lograrlo, necesitan juntar fuerzas.

Construcción libertaria en la provincia

El pase de Valenzuela era algo que, tarde o temprano, se esperaba. En la interna del PRO, el intendente de Tres de Febrero se mantuvo alineado a Bullrich. En la provincia, la ministra de Seguridad ya había avanzado en este mismo sentido en octubre, cuando ordenó que sus legisladores del bloque PRO Libertad se fusionaran con La Libertad Avanza, luego de haber roto con el grupo que responde a Macri.

La noticia de Egüen fue un poco más sorpresiva. De hecho, el intendente bromeó durante la charla con PERFIL acerca del interés que generó su pase. “Sé que hay más interesados y en este momento no para de sonar mi teléfono”, dijo.

En 25 de Mayo, según Egüen, sus compañeros de Juntos por el Cambio celebraron su decisión. “Las conversaciones fueron con Sebastián (Pareja). El primer contacto fue con un amigo en común, Roberto Costa, que me visitó y tuvimos una charla. Después seguimos con Sebastián en Capital. Hablamos de la gestión y apareció la cuestión política. Lo pensé, volví a mi distrito y lo charlé con todos mis socios políticos”, contó. El veinticinqueño subrayó que no se encontró con ninguna queja ni por parte del radicalismo ni del PRO, cuyos referentes locales responden, justamente, a Valenzuela.

Sebastián Parjea, el armador de Milei en la provincia de Buenos Aires, fue quien cerró el acuerdo con el intendente de 25 de Mayo.

A diferencia del PRO, que a lo largo de todo el 2024 fue un aliado absoluto del gobierno de Milei, el GEN tuvo diferentes posiciones en el Congreso y, en público, Stolbizer insiste en sus críticas al libertario. “Veníamos teniendo diferentes opiniones. En su momento, yo no compartí la alianza con Sergio Massa y ahí estuve, con un rol pasivo. No me fui. Pero ahora creo que es necesario aportar en este espacio”, sostuvo Egüen. Y agregó: “Se están viviendo momentos de definiciones. No es tiempo de tibiezas y creo que hay que jugar a fondo para poder ir al hueso con los cambios estructurales que necesita la Argentina, la provincia y los distritos para que no vuelva a gobernar el kirchnerismo”.

El intendente de 25 de Mayo aseguró que los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de saltar a La Libertad Avanza fueron “casi naturales” y aseguró que a nivel local él implementó su propia motosierra: “Ajustamos el 42% del gasto, saqué 70 funcionarios y no renové 300 contratos de empleados. ¿Por qué? Porque el municipio no es un reducto político. De todas formas, ese ajuste se tradujo en inversión pública, en mejora de servicios, en adquisición de maquinaria y en obra pública. Queremos mostrar que lo que propone el presidente a nivel nacional, también se puede hacer en los distritos y que se pueden hacer muchísimas cosas sin depender exclusivamente de la Nación y de la Provincia con la coparticipación y mejorando la recaudación propia”, explicó.

Por este motivo, Egüen se mostró expectante por conocer a sus nuevos jefes políticos, Karina Milei y Martín Menem, las máximas autoridades del partido a nivel nacional, y también espera poder cruzarse con el propio Milei. “Le quiero contar todo lo que conseguimos. Más allá de que durante un año caminamos por sendas distintas, hoy confluimos en un plan que tiene que ser eficiente para los próximos 30 años”, finalizó.