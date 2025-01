Hernán Lacunza, exministro de Economía y hombre de confianza de Mauricio Macri, se pronunció este miércoles 15 de enero sobre la posible alianza política y electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) y descartó la posibilidad de un cogobierno con el equipo de Javier Milei.

"No tenemos fantasías de ser un cogobierno", aclaró Lacunza durante una entrevista en A Dos Voces por TN. El exfuncionario añadió: "El Presidente invitó a iniciar un diálogo, que luego se verá si puede concretarse en un acuerdo electoral dentro de 5 o 6 meses".

Sobre la posibilidad de que el PRO trabaje junto a LLA de cara a las Elecciones 2025, el exministro aclaró: "Tampoco queremos discutir la coyuntura, la botonera la tiene el gobierno. Pero sí, antes de ver alianzas electorales tenemos que discutir qué tipo de país queremos para los próximos años".

Lacunza sostuvo que "no se avanzó en nada" vinculado a las reformas estructurales propuestas por el gobierno libertario, aunque aclaró que estas "son las reformas que leemos que hay que hacer desde que somos chicos".

"El Gobierno no tiene el músculo necesario para llevar adelante las reformas. Pero si tenemos coincidencias ideológicas, discutamos eso", dijo.

Hernán Lacunza respondió a las críticas de Bullrich: "Nadie va a aprender nada"

"Primero veamos qué queremos hacer por y para el país, y después vemos si podemos ir juntos. No pongamos el carro adelante de los caballos", remarcó luego sobre la posibilidad de una alianza entre ambos espacios e insistió en que "el Presidente tiene los resortes institucionales para iniciar una agenda de trabajo, pero desde que hizo la invitación no se avanzó nada".

El exfuncionario de Macri indicó que "si hay una alianza electoral táctica para llevar adelante las reformas, es una consecuencia de esa identificación estratégica" y remarcó: "Es más importante la planificación, la sustentabilidad, que tener un plan. Muchos gobiernos tuvieron uno o dos años buenos y luego aparecieron los problemas. Hay que estar preparado para esa situación".

"Una mesa de diálogo no es entre idénticos. Es entre gente que no piensa igual. Hay que discutir argumentos, no personas", concluyó con respecto a las últimas críticas que recibió de parte del gobierno libertario.

