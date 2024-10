Diana Sperling: "Israel hace el trabajo sucio del mundo libre"

En el marco del Año Nuevo judío, la filósofa Diana Sperling detalló su visión al respecto de la extensión brutal del conflicto bélico en Medio Oriente. “Hay que parar la ola de terror y locura”, pidió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). A su vez, enalteció la posición de la nación judía. “Israel es la línea que divide el mundo del terror del mundo libre”.

Diana Sperling es filósofa, escritora, docente, doctora en Filosofía y autora de numerosos artículos. Ha brindado conferencias donde analiza diversos temas desde la perspectiva filosófica y, al mismo tiempo, con una gran perspectiva desde el mundo de los judíos.

Estaba leyendo “Plegaria para un mundo dormido” en las puertas de Rosh Hashaná, un texto donde vas diciendo “Gracias Israel”. Este extenso texto está firmado por vos, por las democracias occidentales, los organismos de derechos humanos y los colectivos feministas inclusivos de todo el mundo. ¿Podrías sintetizarlo?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se me ocurrió en medio de la noche, después de ver las noticias tan terribles, los misiles, los ataques a Israel y las noticias de mi familia allá. Y también después de escuchar algunos colegas tuyos y otras personas que están en los medios o que tienen micrófonos. En ese momento, escuché cosas tan horribles, tan mentirosas y tan falaces que no lo podía creer.

Entonces, me levanté en medio de la noche en una especie de trance y escribí ese texto. Le afané a Spinetta el título a partir de “Plegaria para un niño dormido”, un tema que amo. Por eso lo titulé “Plegaria para un mundo dormido”.

Nueva ofensiva: Irán asegura haber lanzado más misiles contra Israel

El mundo occidental, el mundo de las democracias republicanas, el mundo de los valores humanistas, por llamarlo de una forma muy amplia, no se termina de dar cuenta lo que defiende Israel. El terrorista Nasrallah, fue el impulsor de atentados terribles, no solo en la Argentina, sino en varias partes del mundo. Además de ser el articulador de una amplísima red de células terroristas que han dejado miles de cadáveres por todas partes.

¿Cómo puede ser que el mundo no se dé cuenta de que Israel está defendiendo precisamente un mundo donde los valores de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de la ciencia, de que cada uno pueda profesar su religión si tiene ganas y si no tiene ganas, que no sea religioso, donde cada uno puede estudiar y puede ejercer su sexualidad, etc. sin ser censurado, lapidado o colgado por un régimen totalitario?

"Plegaria para un mundo dormido", el texto que compartió Diana Sperling.

Israel está a la vanguardia de esta lucha. Israel es el país y el pueblo que está llevando adelante esta lucha que les pertenece y le incumbe a todo el mundo libre. Así como en su momento combatir al nazismo era de vida o muerte, no solo para los aliados sino para todos aquellos que abogaban por un modo de vida que no fuera el que proponía el régimen nazi. Estamos en una situación extraordinariamente semejante.

Sabemos que no es que la historia se repite, pero da algunas pistas. Hay que entender que en este momento Israel está poniendo el cuerpo, está poniendo el pecho a las balas, está mandando a sus jóvenes a combates horrorosos.

Porque es la línea que divide el mundo del terror y el totalitarismo del mundo libre. Esto está a cargo de Israel. Todos los demás miran para otro lado o incluso condenan y critican a Israel por la desproporción, lo acusan de genocida.

Hassan Nasrallah, el dueño de la guerra o la paz en el Líbano

Realmente no puedo creer esta ceguera, que no es muy diferente a la ceguera de muchos países que durante el nazismo, y viendo lo que ocurría, miraban para otro lado y fingían demencia. No se daban cuenta de que eso que estaba pasando les concernía de una manera directa pero dejaban que otros hagan el trabajo sucio. Acá, Israel hace el trabajo sucio.

Esa plegaria se me ocurrió casi como un rezo o una expresión de deseo utópico. Pero yo como judía, estoy acostumbrada a apostar a las utopías e Israel era una utopía y es una realidad.

Así que quizás soy excesivamente optimista, pero cuando hago esa especie de ironía, de firmar esa plegaria con los nombres de los países libres de Occidente y de las democracias, también es una manera de mostrar quiénes son los que tendrían que estar verdaderamente agradecidos y ponerse del lado de Israel.

Hezbollah confirmó la muerte de su líder en los ataques israelíes

Porque Israel es el único país que está peleando por todos ellos y parando esa ola de terror y de locura, que empezó, por ejemplo, el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Todo esto forma un paquete y parece ser una especie de pesadilla de la cual el mundo occidental no se termina de despertar.

¿Es correcto decir que el texto de los Macabeos que lee y que cita continuamente Milei no es reconocido por los judíos como parte del Antiguo Testamento y de la Biblia?

Así es, no forma parte del Tanaj, la Biblia hebrea. Es considerado como los textos apócrifos de la Biblia, son textos que no entraron en el canon.

AO VFT