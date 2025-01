Diego Valenzuela: "Soy intendente por Milei”

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se refirió al paso de varios dirigentes del PRO a las filas de La Libertad Avanza y sostuvo que los electores de ambos partidos ya están unidos. “Plantear esto como un acuerdo de partidos es un error”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Diego Valenzuela es el intendente de Tres de Febrero, había sido director de la Unidad de Proyectos Especiales del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, cuando gobernaba Macri entre 2011 y 2015. Además es periodista, historiador y docente.

Me gustaría entrar en contexto ¿Qué año era en que vos compartías la Universidad de Belgrano con el presidente? ¿Y cómo era él de distinto? ¿Y cómo era vos de distinto?

Esto ocurrió allá por principios de los noventa. Yo tenía veinticinco años. Estudiábamos en la Universidad de Belgrano. La carrera económica tenía tres años de base, y después, en los últimos años, se definía una especialidad que era contador, administración de empresas o economía. Y bueno, ambos decidimos economía, y ahí fue que se intensificó la relación.

Al punto de que no era solo compartir el aula ahí en el barrio de Belgrano, yo viviendo en Santos Lugares, en el que vivía un Devoto, sino que empezamos a compartir horas de estudio, de charla sobre economía, sobre teorías económicas. Y ya entonces veía a esta persona que hoy vemos con esa capacidad pedagógica, docente, de explicar y de apasionarse por las teorías económicas.

Éramos muy jóvenes, no hablábamos de política, sí hablábamos mucho de economía. Se relaciona mucho con esta persona que hoy vemos públicamente y que además decide el nombre nuestro por el voto popular, donde atrás de cada cosa que hace hay un pensamiento, hay un concepto, es un presidente intelectual en ese sentido, porque ha pensado mucho en las teorías económicas que hoy está ejecutando como presidente economista.

¿Y vos? ¿Qué hizo distinto?

A mí me gusta mucho la economía, él es más matemático, es más teórico, a veces a mí me cuesta seguirlo, me costaba cuando éramos estudiantes también. Yo soy un poco más, bueno, vos lo sabés, periodista, historiador, más de las humanidades, pero me gusta mucho la economía. De hecho, yo estudié economía para ser periodista y para tener herramientas para el periodismo.

De hecho, he trabajado en algunos medios de tu grupo cuando era bastante más joven, como la revista Fortuna. Y bueno, yo la economía la pensaba más como una herramienta, como una ciencia social, socioeconómica, para el periodismo. Y él me parece que siempre se rumbeó más para la parte de teoría económica y después para el asesoramiento de empresas, y él tiene un fundamento mucho más matemático y de profundidad en el análisis de la teoría económica.

Y después hay evoluciones en el pensamiento de cada uno que tienen que ver con lo subjetivo y con los autores que cada uno lee. Donde obviamente no pensamos exactamente lo mismo, aunque hay coincidencias, además de los personales, en algunas cuestiones esenciales en lo económico, como, por ejemplo, el rol del Estado, bajar los impuestos y darle más espacio a la iniciativa privada.

Si todas estas personas que estaban en el PRO y ahora pasaron a la Libertad Avanza, creyesen que hay un verdadero compromiso y una absoluta certeza de que va a haber una alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, no hubieran necesitado dar este paso. ¿Esto significa que no va a haber una fusión entre la Libertad Avanza y el PRO?

Quizás como agregado le diría que, esto empezó mucho antes, Jorge, esto empezó en el balotaje. Cuando empieza a suceder eso, que se habla mucho en política: “el que gana, conduce; el que pierde, acompaña”. Es una decisión que tomaron Mauricio y Patricia, de acompañar a los votantes o interpretar a los votantes de Juntos por el Cambio en el balotaje, apoyando a Milei.

Y eso después desembarcó en un rol de Patricia muy importante en el gabinete, lo mismo Petri, y más de 150 funcionarios, esto a veces no se comenta. Pero no es solamente Patricia, Caputo, Struzenegger, que han trabajado para los equipos del PRO y de Juntos por el Cambio, son más de 150. Los que hacen las normas, los decretos, la legal y técnica de Milei, son dos personas que trabajaban con Pablo Clucellas en el gobierno de Macri. El que conduce Aysa, el Banco Central, el Secretario de Industria y Comercio, y así podría seguir con una larga lista.

Lo de hoy es la concreción o la profundización de ese proceso que es primero de los votantes. Los votantes de Libertad Avanza y del PRO se unieron. ¿Pueden los dirigentes hacer algo diferente? Yo creo que no deberíamos.

Y bueno, cada uno interpreta esto y lo ejecuta de la manera que cree más conveniente. A mí me pareció, sumando la relación personal, que no debía esperar y que puedo aportar mucho más en este proceso que para mí conduce la gente y no los dirigentes, no como aliados, sino siendo parte del proyecto.

Vale la pena siempre contarle a la audiencia que quizás no lo sepa, que tenés vocación de gobernar la provincia de Buenos Aires. Si estuvieras en el lugar de Jorge Macri y fueras jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿No imaginás que podés perder, ser absorbido por la Libertad Avanza y perder el Ejecutivo? ¿No sentirías una amenaza? Como decía Perón, el aliado táctico es el enemigo estratégico.

Bueno, es una manera de verlo. También la puede sentir así Rogelio Frigerio en Entre Ríos o Alfredo Cornejo en Mendoza, que son parte del ex Juntos por el Cambio. Y me parece que el futuro político y de gestión de la ciudad depende de lo que haga la ciudad, de lo que haga el gobierno, Jorge y su equipo.

Si le va muy bien gestionando, probablemente, cuando se presente eventualmente para una reelección, la gente lo va a acompañar. Depende de lo que hagan. También creo, como tiene el derecho el PRO en la ciudad de plantear un horizonte de trabajo autónomo, tiene todo el derecho La Libertad Avanza, de hacer una Ley Bases, de promover bajas en el gasto público, bajas en los impuestos, transformaciones económicas que se parezcan a la mirada de Milei, pero en la ciudad.También me parece que tienen el derecho, porque son partidos diferentes. Si bien en algunos lugares, o en general, pueden y en mi opinión deberían trabajar juntos.

Fíjate que en la provincia ganó Kicillof por la división entre nosotros, 51 puntos daba Píparo más Grindetti. Yo creo que eso ya lo saldó la gente en términos de que hay un apoyo al gobierno nacional. Ahora tenemos que lograr una expresión electoral así en la provincia para que no nos pase lo mismo en el 2027. Y bueno, la ciudad definirá con sus actores cuál es su futuro y si hay espacio para un acuerdo o no.

Me parece que es distinta la situación de Frigerio y la situación de Cornejo. Recuerdo a Ernesto Sanz, cuando presidía el Partido Radical, diciendo que el radicalismo dejó de ser competitivo para presidir el país el día que perdió la capital. No sé si compartís el valor simbólico que tiene...

Sí, la centralidad que tiene en el país la capital, de donde han salido también muchos actores nacionales, por supuesto. Pero lo que sí digo es que el desafío es el mismo. Cornejo, que es un gobernador exitoso, fuerte, que hoy tiene a la Libertad Avanza, pero también tiene a Luis Petri, que es radical como él, y trabaja en el gobierno.

Son desafíos que él deberá sortear, y de hecho ayer hubo una reunión de Karina Milei con Hebe Casado, que es la vicegobernadora de Cornejo, que viene del PRO, y están conversando y tienen muchas coincidencias. Me parece que el espíritu tiene que ser conversar y buscar la convergencia y no el contrario.

Vos decías que si la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio hubieran ido unidos en la provincia le ganaban a Axel Kicillof. Sin embargo, los peronistas plantean que en el balotaje, Milei perdió con Massa en la Provincia de Buenos Aires, justamente gracias a Kicillof. ¿Qué importancia le das a eso?

Varias reflexiones sobre eso. Primero, te aporto también lo municipal. Porque para gobernar la Provincia de Buenos Aires y transformarla de verdad, no hacer la plancha, como se viene haciendo últimamente, tenés que tener más municipios. Y ahí es mucho más claro lo que yo te digo.

O sea, yo la otra vez anduve tomándome un fin de semana de descanso en Villa Ventana, que lo recomiendo, las sierras bonaerenses son hermosas. No digo nada en contra de Córdoba, pero tenemos a menos kilómetros una cosa tan linda, o más linda que la de Córdoba.

Fui a Villa Ventana y fui a varios municipios de la zona: Tres Arroyos, Bahía Blanca, Rosales. En Rosales está la base más importante de la Armada Argentina. O sea, una impronta militar histórica, Sarmiento, Roca, muy fuerte. Y ganó el kirchnerismo. ¿Cómo se explica?

Son todas elecciones que se ganan con treinta y pico por ciento de los votos, incluido Bahía Blanca, producto de la división entre nosotros. Entonces ahí hay una capacidad de recuperar municipios muy grandes en el trabajo unidos.

Y en segundo lugar, la elección de la provincia no es lo mismo que el balotaje, porque cuando vos elegís un gobernador, no forzás la máquina electoral a un balotaje, a elegir A o B. Entonces, claramente se podía haber ganado, y más aún ahora, con los resultados que hay de este gobierno, uniendo las dos fuerzas del cambio, para simplificarlo. Porque en el balotaje votan los que votaron al tercero, al cuarto, al quinto. Y eso ya es diferente.

Y además te agrego que en ese balotaje, en provincia, Massa ganó por un pelito. Hoy la situación es otra. Hoy la situación es de una legitimidad de origen y de ejercicio del presidente Milei, donde me parece que tiene otro volumen político, ejerce un liberalismo popular que llega abajo, a diferencia de la vieja UCD, o incluso del PRO, me permito decir. Abajo digo socioeconómicamente.

Y me permito reflexionar que con los resultados económicos, la reactivación, que todavía falta desde ya, y la baja de la inflación, probablemente la relación de fuerzas sería otra, si hubiera un balotaje Massa-Milei hoy.

Así que creo que el esfuerzo justamente es poder unirnos y poder darle a la provincia otra dinámica, más ágil, menos burocrática, más de generar espacios para la inversión, donde podamos invertir, con el rol del Estado acotado, en lo importante: en las escuelas, en las rutas, y no estar gastando plata en un parador en la costa atlántica o en viajes de egresados.

Otra persona que se manifiesta a favor de que haya una fusión entre la Libertad Avanza y el PRO es Diego Santilli. Me dicen que él está muy enojado con vos, porque dice que perdió en la interna para ser candidato solamente por 18.000 votos que tenían que ver con tu municipio, en el que dicen que vos ponías la boleta de Patricia Bullrich. ¿Es correcta esa discusión o ese malestar de él con vos? ¿Cómo sigue tu relación con Santilli?

Mira, a mí nunca me expresó eso el Colo, al contrario. En ese momento él me alentó a hacer lo que tenía que hacer para ganar. Y eso significa, que si nosotros estamos en una interna Larreta - Patricia y yo estoy en la boleta de Larreta y hay gente que me quiere votar con Patricia, porque de hecho hoy, a las pruebas me remito, nos llevamos muy bien y quisieron combinar Patricia con Valenzuela. Lo hicieron y tenían todo el derecho a hacerlo.

Y el Colo lo vio incluso bien eso,porque es lo natural. No le podemos cercenar la libertad de elegir a las personas. De hecho, esto es hoy la boleta única, que cada uno combine como le parezca. Y más aún, te diría, frente a esto que a veces es la bronca de un sector del PRO, el corte de boleta es la manera artesanal de hacer la boleta única. Es darle la libertad, la potestad de elegir al elector, al ciudadano, al votante.

Y dicho eso, también aclaro que el único lugar del conurbano en el que la lista de Horacio con el Colo ganó en el conurbano respecto de Patricia fue en Tres de Febrero. Entonces también eso habla de que había un proceso claro del elector de Juntos por el Cambio a favor de Patricia, y nosotros en Tres de Febrero hicimos un buen laburo al punto de que ellos pudieron ganar la interna allí, pero perdieron la interna en general.

Yo siempre soy muy respetuoso, trabajo en equipo, pero también soy leal a mis convicciones y a mis vecinos. Y yo, producto de esta buena gestión que creo que tengo, me elige gente que no es solamente del PRO de Juntos por el Cambio, y eso para mí es un orgullo. Soy el único que queda de 2015 en el conurbano de la camada original que llegamos con Mauricio Macri. Yo creo que por algo debe ser.

Sin duda, o sea que finalmente quien va con Diego Valenzuela en Tres de Febrero gana, ya sea para gobernador, para presidente o lo que fuese. Y ahora gozará de eso la Libertad Avanza.

Bueno, digo, también soy intendente por Milei, porque un montón de electores de Milei me eligieron junto a él en la elección del 2023. Y eso también forma parte, como ocurre en Córdoba o en Santa Fe, de la elección de la gente, de poder combinar un candidato a presidente con uno de intendente, aunque sean de partidos diferentes.

Lo que te queda como experiencia, entonces, es que finalmente es un tema de personas, que hay personas que logran imprimir en los votantes y personas que no, independientemente de las ideas.

Si hay algo de eso, porque las personas también llevan puestas ideas y trayectorias. Hoy la gente no vota partidos políticos. Por eso creo que plantear esto como un acuerdo de partidos es un error. Más cuando los votantes ya se unieron.

