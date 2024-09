Diputado en Venezuela: "Maduro es una persona totalmente insensata, sigue huyendo hacia adelante"

La justicia venezolana ordenó este lunes la detención del ex candidato a presidente, Edmundo González Urrutia. El diputado Guanipa declaró que los delitos por los que imputaron al ex candidato de la oposición “no tienen sentido” y explicó que el régimen de Maduro hace esto para "tratar de consolidarse” tras el fraude electoral. Por otra parte, invitó a la comunidad internacional a presionar al oficialismo a revisar las actas y afirmó que “Maduro sabe que perdió”. “Nos estamos enfrentando a una dictadura y los vamos a vencer”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Pablo Guanipa es diputado por el partido Primero Justicia. Anteriormente fue primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está la situación en Venezuela?

La situación en la que estamos todos los dirigentes opositores es resguardados. Después de dar ese boletín falso, en el que comunicaron un resultado que no tiene nada que ver con la realidad, la dictadura de Nicolás Maduro inició una persecución y una represión, no sólo contra los dirigentes, sino también con miles de venezolanos que fueron testigos, miembros de mesa o que publicaron un video donde se cantaba un resultado.

Hoy, la persecución es directamente contra el presidente electo de nuestra república, Edmundo González Urrutia. No hay duda alguna de que fue electo y los delitos que le imputan no tienen ningún sentido, como por ejemplo, la usurpación de funciones. Dicen que él asumió el rol del Consejo Nacional Electoral para decirle al país cuál era el resultado. Lo que dijo fue que había ganado la elección, lo que es evidente.

También lo acusan de falsificación o forjamiento de documentos públicos. Esos documentos son las actas. Él publicó actas, yo publiqué actas y todos las publicamos porque son documentos públicos y se presentan con la convicción y la prueba de que son legales y no han sido falseados.

Los delitos que le imputan no tienen ningún sentido pero esto es lo que hace este régimen para tratar de huir hacia adelante y de consolidarse, sin ninguna posibilidad de hacerlo porque no cuentan con el pueblo venezolano ni con la comunidad internacional.

AG: ¿Cuáles van a ser los próximos pasos de González Urrutia ante esta decisión de la Justicia?

Él ha estado resguardado hasta ahora y no ha tenido apariciones públicas. Sí ha hablado ante el país a través de distintos videos en sus redes sociales y ha manifestado que no va a ir al ministerio público a las tres citaciones porque ya había sido sentenciado y acusado de una serie de delitos que él no cometió.

Argentina condenó el pedido de detención de González Urrutia: "Infames acciones de la dictadura de Maduro"

Obviamente, va a resguardarse para evitar ser detenido por este régimen dictatorial. Está haciendo un trabajo internacional impresionante en reuniones con jefes de Estado, jefes de gobierno, parlamentarios y gente de distintas organizaciones internacionales para seguir ejerciendo esa presión internacional que es la solidaridad que necesitamos para complementar la presión que hemos hecho al interno del país. Esa orden de captura no se va a materializar porque Edmundo González está resguardado.

Elizabeth Peger: ¿Cómo está hoy la situación de la movilización callejera?

La conducción de esta lucha está en manos de Edmundo González y Corina Machado y nosotros los acompañamos. El miércoles pasado hubo una última movilización que fue muy buena, en medio de la represión y el miedo, la asistencia fue masiva. No solo en Caracas, sino también del país y en otras 120 ciudades del mundo.

La detención de niños, niñas y adolescentes ha sido una realidad, como también la detención de personas con discapacidad y más de 300 mujeres detenidas por el régimen de Nicolás Maduro. Ayer soltaron a 68 niños y adolescentes pero faltan unos 60 que siguen detenidos. Eso es inadmisible y es impresionante que este régimen secuestre niños y los someta a situaciones de privación de privacidad y maltrato físico.

Venezuela: excarcelaron a 86 adolescentes de entre 14 y 17 años

Los que han salido en libertad, están en libertad condicional. Están obligados a presentarse a un tribunal y a tener visitas domiciliarias por parte del régimen para ver cómo están esos niños. Es una cosa que lamento profundamente porque ningún país debería vivir estas cosas, pero esto es lo que significa el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, frente al que tenemos la obligación de seguir dando la pelea.

EP: ¿Cómo es la situación dentro del ejército? ¿Empieza a haber un distanciamiento o un cambio en el respaldo a la dictadura?

Yo no tengo esperanzas con el alto mando militar, porque ese alto mando, como los jefes de los distintos poderes públicos, han incurrido en un delito que se llama “asociación para delinquir”. Están metidos en una especie de cartel en el que están comprometidos por razones de poder, de corrupción y de dinero. No tengo esperanza de que los altos mandos vayan a cambiar.

En los mandos medios y en la oficialidad, si hay posibilidades. Antes de que se hicieran las detenciones masivas en las que se suman 2.300 personas detenidas después del 28 de julio, que fue el día electoral, había más militares presos que civiles. Esto quiere decir que si hay un movimiento institucional dentro de las Fuerzas Armadas de gente que sabe que se ha violentado la constitución y que hay que actuar.

Los militares venezolanos hablaron de un "golpe" y expresaron su "absoluta lealtad" a Maduro

La dificultad es el espionaje que hay alrededor del funcionamiento de las FF.AA. En este espionaje están involucrados los cubanos, los rusos y los chinos. Esto dificulta las cosas, pero indudablemente hay un movimiento interno que aspira a que se respete el Estado de derecho, la separación de poderes, la institucionalidad y sobre todo, la soberanía del pueblo venezolano que se manifestó. Los integrantes de las FF.AA son testigos de esto porque estaban en los centros de votación, vieron lo que pasó y saben que quien ganó es Edmundo González Urrutia.

AG: ¿Qué significa que Maduro adelantó la Navidad?

Maduro cree que las cosas en la vida son así. Cree que él puede decir: “Decreto que comienza el invierno”, y comienza el invierno. Maduro es una persona totalmente insensata, sigue huyendo hacia adelante. Es una vergüenza para Venezuela y lamento profundamente compartir mi nacionalidad con un ser tan abominable como ese.

Nicolás Maduro, insólito: adelantó la Navidad en Venezuela para el 1° de Octubre

Lo que él quiere hacer en este momento es tratar de normalizar las cosas. Decretó la Navidad para que nos olvidemos del tema político y nos dediquemos a compartir los valores y las tradiciones. Está equivocado y piensa que huir lo va a consolidar en el poder.

AG: ¿Van a festejar la Navidad en octubre?

Eso es lo que él pretende. Al final termina dando risa porque la gente en este país está en una situación tan dramática que termina siendo tragicómico. La situación que vive el venezolano es muy precaria, y aquí nadie puede celebrar Navidad. La gente está viendo cómo hacer para comer y para comprar el uniforme o la lista escolar ahora que comienzan las clases. Eso es lo que está viviendo el venezolano hoy.

Tampoco se ha desconectado de la situación política. Si a algo aspira el pueblo venezolano es a sacar a Maduro. Si a alguien repudia el pueblo venezolano es a Nicolás Maduro. El esfuerzo que estamos haciendo para salvar a Venezuela, sacar a Maduro e iniciar un proceso de transformación nacional es un esfuerzo genuino que se va a mantener hasta el final.

EP: ¿Cómo se sale de esta situación? Hubo una propuesta de Lula y de otros presidentes de la región que planteaba la idea de nuevas elecciones.

Ejerciendo mecanismos de presión, como lo estamos haciendo. A pesar de la persecución y la represión, estoy seguro que la gente sigue dispuesta a salir y ahora espera cualquier llamado para nuevas movilizaciones.También hay otros tipos, como las movilizaciones comunitarias o sectoriales.

Siguen las protestas contra Nicolás Maduro y la oposición denunció la detención de dos dirigentes

Los presidentes que nos quieren acompañar y ayudar a resolver el problema tienen posibilidad de hacerlo, pero no llamando a nuevas elecciones. Yo no ví a Lula llamando a elecciones cuando casi pierde frente a Bolsonaro y al final decretaron que él había ganado y Bolsonaro respetó ese resultado. Aquí no estamos hablando de una diferencia del 1%, estamos hablando de 37 puntos porcentuales de diferencia en favor de Edmundo Gonzpalez y eso hay que respetarlo.

Este mensaje es para Lula, para Petro y para López Obrador. Si nos quieren ayudar, yo les puedo dar dos fórmulas para que ayuden a Venezuela. Primero, cuando termina la votación en cualquier centro electoral, se imprime una sola acta, que es el acta n°1 y se guarda en el sobre n°1. Eso se hace antes de la transmisión de los resultados. Vamos a buscar esos sobres que tienen resguardados las FF.AA y veamos los resultados y de esa manera resolvemos el asunto.

Lula y Petro vacilan frente a la trama electoral urdida por Maduro y el chavismo

Como segunda opción, como el sistema venezolano no es totalmente automatizado, sino que es mixto, cada vez que votamos, marcamos “votar”. Al marcar “votar”, sale un papel con el voto y se guarda en una urna. Esas urnas también están guardadas por las FF.AA. Fijense lo fácil que es.

No se hace porque Maduro sabe que perdió, La CNE no sacó ninguna sola acta porque saben que es muy difícil para ellos falsificar 30.026 actas. Están derrotados y nosotros tenemos que continuar: es un tema de constancia y de resistencia. Nos estamos enfrentando a una dictadura y los vamos a vencer.

