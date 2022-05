El Grand Slam que se disputa en Londres sorprendió al mundo del tenis al anunciar la exclusión de atletas rusos y bielorrusos de la participación del torneo debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Los que se expresaron al respecto fueron dos pesos pesados del circuito, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Wimbledon prohibirá competir a los tenistas rusos, incluido el número dos del mundo, Daniil Medvedev, y a los bielorrusos, como castigo por la invasión de Ucrania. Confirmando así las amenazas del gobierno británico, que a través de su ministro de Deportes, Nigel Huddleston, pidió en varias ocasiones que los tenistas rusos tuvieran que declarar por escrito su independencia de Vladimir Putin para evitar que estos hicieran algún tipo de gesto a favor de Rusia durante el evento.

Siendo el torneo en Londres y la Copa Davis, los torneos más importantes en el mundo del tenis en tomar esta medida, todo indicaría que el resto de los certámenes del circuito podrían seguir sus pasos.

Se abre la grieta en el tenis: ATP acusa a Wimbledon de discriminar a tenistas rusos

Qué dijeron Rafael Nadal y Novak Djokovic sobre la exclusión de los tenistas rusos y bielorrusos

En la antesala del certamen, los que no callaron fueron Rafa Nadal y Novak Djokovic. El español, quien fue ovacionado el ultimo fin de semana en el Santiago Bernabéu en el encuentro del Real Madrid, habló en conferencia de prensa. "Es injusto de cara a mis compañeros, ellos no tienen culpa de lo que está sucediendo con la guerra. Lo siento por ellos. Ojalá no fuese así, pero al final sabemos que esto es lo que hay. Cuando un gobierno pone unas medidas hay que seguirlas, en este caso el gobierno realizó una recomendación, y Wimbledon decidió imponer la opción más drástica sin estar obligado a tomarla", indicó el español.

Por su parte, el serbio, que venía siendo noticia por ser incluido en Wimbledon a pesar de su postura antivacunas, mostró su descontento por la sanción para sus pares rusos y bielorrusos. “Siempre condenaré la guerra. Yo sé, como niño de la guerra, cuántos traumas emocionales deja, y que el pueblo es el que más sufre. En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso", sentenció el actual número 1 del ranking ATP.

