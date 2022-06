Eduardo Belliboni, líder piquetero, habló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y adelantó qué temas discutirán en la próxima reunión con la CGT pactada para esta semana. "Se llama a la necesidad urgente de un plan de lucha y un paro nacional para frenar el ajuste", declaró el dirigente del Polo Obrero.

Corina Paset (CP): Adelantando la reunión con la CGT, cuéntenos ¿cuál es el diálogo que estuvieron manteniendo?

Tuvimos una conversación informal a partir de una carta que mandamos desde varias organizaciones desde la unidad piquetera, donde participaron más de 30 organizaciones y tuvimos una respuesta bastante rápida de Pablo Moyano que nos puso en comunicación con el secretario de Acción Social, Omar Plaini, quien rápidamente se puso en contacto y ya esta semana estamos cerrando la reunión que, según entiendo, será el miércoles.

Una pregunta en cuanto al contexto, ¿en qué otros países del mundo usted encuentra ejemplos comparables con la Argentina, respecto de la organización del trabajo sin empleo?

Nosotros sobre la economía popular tenemos una visión diferente a la de las organizaciones ligadas al oficialismo. No hay una economía popular, hay una sola economía. La economía es capitalista y tiene determinadas reglas. Lo otro son trabajos precarios: precarización laboral, en muchos casos impulsada desde el propio Estado; organizaciones que tienen ese criterio como concepto de acercamiento al trabajo, es decir, el invento de un trabajo que, en realidad, es un trabajo que ya existe pero que suplanta mano de obra bajo convenio, bajo las reglas que corresponden y que han sido producto de la historia, y de la organización de la clase obrera. Nosotros creemos que tenemos que seguir peleando por el empleo en los términos en los que hoy esta planteado en Argentina que es, por lo pronto, el desarrollo económico. Sin eso, es muy difícil que haya empleo, que se desarrollen situaciones de mejoramiento del empleo, y de la cantidad de personas empleadas.

"Alberto Fernández está flojo de dólares"

Es interesante lo que usted acaba de decir porque la economía capitalista tiene trabajo sin empleo: el cuentapropismo. Entonces esto plantea que hay una cantidad de personas que no consiguen empleo, y que tienen que tener un tipo de trabajo para poder sobrevivir. ¿A qué se refiere usted concretamente al decir que no existe la economía popular?

El cuentapropismo forma parte de la economía capitalista, tiene las mismas reglas. Es la regla de la acumulación determinada, siendo la persona quien vende sus productos en el mercado y eso no se modifica por más que sea cuentapropista, bajo relación de dependencia tampoco. No hay otras reglas en función de lo que determine el capital en función de vender las fuerzas de trabajo en el mercado y, en ese sentido, si no hay desarrollo económico puede haber un proceso de cuentapropismo pero que es limitado y que termina rápidamente, en general, en el fracaso.

Un caso muy concreto SOMISA San Nicolás porque, cuando se cerró, se crearon un montón de cuentapropistas en remiserías, parripollos, y lo único que creció en San Nicolás es la cantidad de personas con afecciones cardíacas. La mayoría se fundió y terminó perdiendo su indemnización después de haber sido trabajadores toda la vida.

"Gerardo Morales calificó a Mauricio Macri de "irresponsable y egoísta"

Es decir que lo que plantearían las otras organizaciones sociales es que los trabajadores que tienen empleo tienen una organización que los defienden que son los sindicatos. Los trabajadores sin empleo no tienen una organización y por lo tanto las organizaciones de la economía popular lo que buscan es darle representación que al no tener empleo no tienen sindicato, ¿es correcto eso?

Los sindicatos tienen que defender a los trabajadores, que están en trabajos informales. Ese es el gran problema, que inclusive se lo vamos a plantear a la CGT esta semana. No puede ser que el trabajador una vez que pierde el trabajo por cuestiones económicas generales, o por situaciones determinadas en la economía, haya quedado librado a su suerte.

Pero, por otro lado, las organizaciones que defienden el concepto de la economía popular, desarrollan ideas que tienen convenio, digamos que tienen un convenio respectivo que debe ser defendido. Nosotros pensamos en la idea de pase a planta de aquellos que trabajan para el Estado, y que hoy están en cooperativas, al igual que los trabajadores de construcción deberían estar encuadrados bajo el convenio de la UOCRA, y no bajo el régimen de cooperativa que apunta a la precarización laboral.

