Confirman la cuarta ola de covid pero sin cuarentena

El doctor e infectólogo dialogó en exclusiva con Jorge Fontevecchia sobre la aparición de una nueva ola de contagios en el país, y la negativa de realizar una nueva cuarentena o aislamiento moderado. "Yo creo que se pueden seguir manejando las cosas como hasta ahora con los cuidados necesarios", expresó. Mirá la entrevista completa.

Doctor, ¿cuál es el riesgo que trae esta cuarta ola que anunció ayer la ministra Carla Vizzotti?

Estamos frente a un aumento muy significativo, y vengo diciéndolo hace un mes. En este momento duplicamos la cantidad de casos, y haciendo una salvedad hay jurisdicciones que hisopan solamente a adultos mayores, a mujeres embarazadas, por lo cual el número real de casos que estamos teniendo probablemente sea mayor porque no se testea lo suficiente de manera uniforme en todo el país.

El segundo punto es que las variantes que están circulando son de alta capacidad de transmisión. Y si agregamos que este virus en temperaturas bajas tiene mayor capacidad de transmitirse es una mezcla bastante importante. Y por otro lado, tenemos un problema y es que nos falta casi un 45% de la población ponerles la tercera dosis, y en estos casos de gran transmisión y estas variantes la tercera dosis es clave porque con dos dosis no alcanza. Así que hay que trabajar muy fuerte en este sentido, hay que hisopar más para tener un mejor juicio de la situación, pero estamos camino a una cuarta ola.

Poniendo en contexto sociológico, nosotros escuchamos informaciones contradictorias en donde se decía que en los países europeos la gente que se infectaba no tenía que hacer aislamiento, personas que se infectaban tenía que continuar trabajando, y al respecto ¿existe alguna posibilidad de que en la cuarta ola haya consecuencias en la producción y en la economía Argentina? ¿Es posible tratar al covid como una gripe y que eso no impida la continuación de la producción?

Tenemos algunas variantes. El coronavirus tiene una mayor capacidad de transmitir la enfermedad que la gripe. Segundo, nosotros en caso de covid necesitamos tener mayor cantidad de gente vacunada, y por último creo que la gente tiene que entender que la pandemia no se fue. Lo que hace Inglaterra es como un decreto, y decir "no tenemos más virus y lo manejamos como una gripe", pero luego la realidad se encargó de demostrarles que no era así. Ahora, por otro lado, si usted tiene vacunada a una gran cantidad de población con tres dosis y, al refuerzo de la cuarta, la das a determinada población -caso los mayores de 50 o 60 años- uno puede decir que podemos hacer funcionar asumiendo que vamos a tener casos de covid pero leves, que no van a requerir, en su mayoría, la internación.

No veo ninguna alternativa de que hagamos una cuarentena ni aunque sea de grado leve o moderado. En el caso de China, ellos vacunaron con vacunas de virus inactivos que no son las mejores vacunas para la cepa que esta circulando ahora.

"Carla Vizzotti reconoció que Argentina ingresó en la "cuarta ola" de Covid"

Y volviendo a la producción, usted decía que no es lo mismo la gripe que el coronavirus. O sea, el hecho de que uno sea más contagioso, ¿equilibra de alguna manera la peligrosidad de uno y otro?

Si, en caso de que tenga tres vacunas si. Yo creo que se pueden seguir manejando las cosas como hasta ahora con los cuidados necesarios. Pero hay un tema importante, que es que el covid a uno lo puede impactar porque también hay daños colaterales, en los que ingresan la producción. Por eso es importante la vacunación, porque es como la bala de plata para seguir manteniendo la productividad como hasta ahora.

Entonces, usted está vacunado contra la gripe y tiene tres vacunas contra el covid ¿Podría compararme los riesgos que uno enfrenta en una enfermedad y otra?

Con gripe con una dosis la eficacia de la vacuna está alrededor del 50% al 70%. Con el covid, la eficacia con 3 dosis en los primeros 4 o 5 meses, para enfermedad grave que requiere hospitalización, está por el 85%, y para una enfermedad leve que podría ser ausentismo laboral está alrededor del 50%.

"Un desfile militar, la eventual causa del brote de coronavirus en Corea del Norte"

Y en el caso de que hoy se contagie una persona en un grupo, ¿el resto tiene que aislarse?

Nuestra recomendación nacional es que el individuo que está vacunado y es contacto estrecho no tiene que aislarse, salvo que tenga síntomas.

¿Y cuál es su perspectiva sobre cómo vamos a llegar al invierno? ¿Cuál será el punto de vista sanitario en general?

Yo creo que no va a llegar a una cifra alarmante en cuanto a terapia intensiva, me puedo equivocar. Pero tenemos una gran ventaja que es tener a más de la mitad de la población vacunada con 3 dosis, cosa que no teníamos hace 6 meses atrás. Hubo un gran trabajo de los planteles médicos, y una gran respuesta de los hospitales públicos, que también es importante. Yo creo que van a aumentar los números de casos, pero insisto en que las jurisdicciones deberán aumentar la vacunación, y sobre todo en adultos mayores porque el índice de mortalidad en Argentina sigue siendo de 50 años para arriba.

