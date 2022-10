El abogado de Jonathan Morel dice que su defendido está preso por opinar

Tomás Fraga Cepeda, abogado de Jonathan Morel, afirmó que "hay mucha presión pública, mediática y política en la causa". Además, hay rumores de que Morel se decida por otro abogado. "Si él me cambia, suerte y que le vaya bien. Le mando un beso y le deseo lo mejor", afirmó en Modo Fontevecchia (por Net TV y Radio Perfil -FM 101.9-).

La Justicia rechazó el pedido de excarcelación de su defendido, ¿podría hacernos una síntesis de cuál es la situación procesal actual de Jonathan Morel?

La situación de Jonathan es que sigue detenido. A consejo mío, apeló a la notificación. Cuando yo me encontraba realizando la apelación, llegaron los rumores de que había otro abogado merodeando. Estamos viendo, si me cambian o no, pero la apelación ya estaba hecha.

Ayer salieron nuevas escuchas entre su defendido y Sabrina Basile, en las que se pone en evidencia el ejecutar un nuevo ataque hacia la Vicepresidenta, diciendo que quieren hacer “algo más fuerte”...

Con Basile prácticamente no hay nada fuera de los límites del ámbito constitucional, del derecho a manifestarse y a expresarse. No hay otra cosa, ni incitación a la violencia, ni violencia, en el expediente no hay nada de eso, no me consta. La acusación va a caer por su propio peso en los días o meses próximos.

¿Cómo imagina usted el futuro de la causa?

Hay mucha presión pública, mediática y política en la causa. La excarcelación se la tendrían que dar. La libertad la tiene que tener. Tiene que seguir el derrotero judicial en libertad. Pero la verdad es que va a tener un autos de procesamiento con prisión preventiva por las dudas. Están juzgando el “delito de opinión”, a mí entender.

Las facturas millonarias que recibió su cliente, ¿le hacen generar alguna sospecha respecto del financiamiento?

No. Son giros habituales de sus negocios. No hay nada que permita inferir que estaba desarrollándose de manera ilegal en algún aspecto.

¿Va a continuar usted siendo el abogado de Jonathan Morel o cree que puede cambiar de abogado?

Si él me cambia, suerte y que le vaya bien. Le mando un beso y le deseo lo mejor. Desde el punto de vista de la defensa, la estrategia ya estaba planteada. Desde ayer que no me puedo comunicar con él, porque los plazos se vencen. No me atienden los teléfonos.

Yo hice todo que humanamente estaba a mi alcance. Un expediente de aproximadamente 6 mil fojas. Para leer el expediente pasé dos días sin dormir, es mucho trabajo para que me agradezcan así.

¿Cuál es su relación con su defendido?

Me designó cuando lo detuvieron en Paraná. Me debe haber conocido por redes sociales. No tengo ninguna vinculación política ni nada.

