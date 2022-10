Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal detenido hoy que hablaba de "pasar a la historia"

El intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner el pasado 1° de septiembre puso sobre la mesa la preocupación por los discursos de odio y la radicalización de algunas manifestaciones contra el gobierno y el kirchnerismo. Así es que comenzaron a identificarse nombres y personas detrás de los escraches a políticos y marchas con antorchas. Uno de ellos fue Jonathan Morel, hoy detenido en el marco de una investigación de la Justicia Federal.

Morel tiene 23 años y es el fundador de Revolución Federal, una agrupación de ultraderecha libertaria que comenzó a gestarse sobre fines de 2020 y principios de 2021 y tuvo como máxima salir a la calle a materializar el clima que se podía palpar en las redes sociales.

Bien politizado, Morel venía de militar por la presidencia de Mauricio Macri en la campaña de 2015. Sin embargo, el rumbo económico del Gobierno de Cambiamos lo defraudó y así fue como llegó a encausarse más a la derecha en las corrientes del libertarianismo.

Detuvieron a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal

En una de las reuniones del espacio libertario al que pertenecía conoció a su amigo Leonardo Sosa, el otro referente de Revolución Federal. Juntos llevaron a Plaza de Mayo una guillotina que Morel construyó con sus propias manos y que mostraba la leyenda "Todos muertos, presos o exiliados". El "Todos" era una alteración del logo del Frente de Todos, pero el sol de la "O" era reemplazado por una antorcha.

Cuando Morel habló de "pasar a la historia"

Una de las pruebas que constan en el expediente que tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi es una grabación de un Space de Twitter en el que Morel participó y lanzó una macabra declaración.

Corresponde a los días posteriores al alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, tras el pedido de condena e inhabilitación perpetua. Los canales de televisión estaban casi 24 horas con móviles en la puerta de Juncal y Uruguay donde había una vigilia permanente de militantes que apoyaban a la vice.

En ese contexto, Morel dijo: "Yo hoy por ejemplo veía cómo Cristina a saludaba a La Cámpora y a la militancia. Decía 'lástima que a mí ya me conocen la cara', porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje. Pero yo te cubro. Si a mí no me conocieran los nenes de la Cámpora, yo voy y te canto la marcha peronista. Y en cuanto pueda, paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia”.

Revolución Federal: allanaron la casa del Coco Basile para dar con el paradero de su hija Sabrina

Ese material fue aportado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y está dentro de la línea que investiga las amenazas y escraches. Pero hace tres semanas Morel le bajó el tono a esos dichos y aseguró que lo sacaron de contexto.

Leonarod Sosa, Jonathan Morel y Gastón Guerra, los tres detenidos este jueves.

"Esos son audios sacados completamente de contexto. Soy una persona que obviamente se enoja como todos acá y digo boludeces que no tendría que decir pero lejos estoy de hacerle daño a alguien", se justificó en una entrevista en A24. "No gastaría dos pesos en hacer algo por un político", agregaba.

"Lo dije como algo anecdótico, como algo de chiste", insistía en esa entrevista. La misma justificación usó cuando le preguntaron por la vez que le preguntó a un militante de su espacio de Río Gallegos "¿cómo no lo mataste?" a Máximo Kirchner, a propósito de un viaje que había hecho el diputado nacional a su ciudad.

De la carpintería a Revolución Federal

Después del atentado contra la vicepresidenta la cara de Morel comenzó a hacerse más conocida en los medios de comunicación. En un mes dio más de una decena de entrevistas en radio y televisión donde justificó el accionar violento de su agrupación pero se despegó de haber instigado, mediante su discurso, conductas que terminaron con una persona apuntándole a la vicepresidenta.

En casi todas ellas se quejó del rumbo del gobierno y lanzó expresiones del tipo "la gente ya está cansada" u otros dichos contra dirigentes políticos. También enumeraba las complicaciones que tenía como propietario de su propio emprendimiento, una carpintería ubicada en Adrogué que montó después de aprender el oficio con tutoriales de YouTube. Por estas horas la Justicia investiga una serie de transferencias por más de 7 millones de pesos por trabajos que hizo para el "Grupo Caputo".

El misterioso "chau" de Jonathan Morel desde la terminal de Retiro antes de ser detenido

Desde ese lugar se encargó en los últimos meses de coordinar a través de las redes sociales y los grupos de WhatsApp las diferentes convocatorias de Revolución Federal.

El grupo no es muy numeroso pero si ruidoso. Entre sus simpatizantes está, por ejemplo, un grupo de mujeres que rondan los 60 años que no perdían oportunidad de agitar cacerolas, de sostener carteles amenazantes y agredir verbalmente a todo dirigente político que se les cruce. Paso en la Casa Rosada, en el Congreso y hasta adentro de un restaurante. Eso sí, siempre con una bandera argentina sobre la espalda.

Entre esas mujeres de la agrupación, a las que Morel apodaba "mabeles", estaría Sabrina Basile, hija del ex DT de la Selección argentina Alfio "Coco" Basile, a quien la Policía busca por estas horas.

