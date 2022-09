El astro portugués, que no atraviesa su mejor momento con la camiseta del Manchester United fue sondeado por el Al-Hilal, equipo de la liga de Arabia Saudita, dirigido por Ramón Díaz. Pese a la oferta de 242 millones de dólares el 7 bravo le bajó el pulgar.

El retorno del Bicho, al equipo que lo depositó en la gloria del fútbol, no fue el esperado. En el Manchester United la alegría era incesante por la llegada de su hijo pródigo y una de las piezas claves de aquel equipo multicampeón dirigido por Sir Alex Ferguson. Por su parte, el delantero portugués llegaba con el entusiasmo y con la ilusión de posicionar nuevamente a los Red Devils en lo más alto del fútbol europeo.

Pese a un comienzo auspicioso con goles y buenas actuaciones de a poco el nivel fue cayendo en declive. No solo a nivel personal, sino grupal, mostrando un equipo sin identidad que quedó de manera temprana fuera de la pelea por la Premier League que quedó en mano de los vecinos, el City. A su vez, la mayor desilusión fue la no clasificación a la Champions League.

Sabiendo que el United no estaría presente en el máximo certamen a nivel clubes, la estadía de Ronaldo no era una certeza. Incluso Erik Ten Hag, flamante entrenador de los Devils aclaró que lo tendría en cuenta pero que debería competir a la par de sus compañeros, que no era un apellido indispensable. Así dejó la puerta abierta para que CR7 tomará una decisión sobre su futuro y en un principio parecía más afuera que adentro del Old Trafford.

La competitividad de Cristiano no quiere dejar una temporada sin jugar la Champions, torneo del cuál es el máximo anotador (140). Por eso llegaron varios sondeos de clubes tales como el Atlético Madrid y el PSG. Sorpresivamente quien le dio la espalda fue el Sporting de Lisboa, equipo que lo vio nacer y que justamente participa de la Fase de Grupos de la corriente UCL.

Pese a distintos rumores y la ausencia de Ronaldo en la primera etapa de la pretemporada del conjunto de Manchester, el delantero optó por quedarse a las ordenes del DT neerlandés. Así a pesar del expreso pedido de CR7 en llegar a un club que compita en Europa, no se concretó ninguna transferencia.

Lejos de esos rumbos, cuando parecía que no llegarían nuevas propuestas para el ex Real Madrid apareció el Al-Hilal del fútbol de Arabia Saudita. El equipo comandado tácticamente por Ramón Díaz puso sobre la mesa un vínculo de dos temporadas por 224 millones de dólares por sus servicios.

La suculenta oferta económica no hizo cambiar el parecer de Cristiano que respondió con un no rotundo. Está claro que el portugués por más dinero que se le ofrezca lo único que tiene en la cabeza son dos objetivos deportivos: competir nuevamente para levantar otra Orejona y llevar de la mejor manera a la cita mundialista en Qatar con su selección. Así a pesar del entusiasmo de los árabes, Ronaldo le dio las espaldas priorizando su carrera en el plano futbolístico más que en el económico.

