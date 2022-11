El video viral de un empresario pyme que no puede fabricar

Un video elocuente y un desesperado pedido de auxilio. “Por favor, ayúdenme a que este video llegue a las autoridades que toman las decisiones”, fueron las palabras del dueño de La Hacendosa.

Es Diego Guerri y tiene una fábrica de tornillos en Wilde, Avellaneda (Provincia de Buenos Aires) donde funciona hace más de 30 años. Sin embargo, por falta de insumos importados hace más de un mes que tiene todas las máquinas paradas, como se ve en el video.

Acorralado y desesperado por la crítica situación que se le escapa de las manos, decidió grabar varios videos contando lo que está viviendo y pidiendo difusión. La respuesta por parte de los seguidores fue inmediata: el mensaje se viralizó.

“Tenemos la gente, pero no tenemos los materiales para trabajar. No puede ser que sigan pasando los días y las semanas y no se resuelva el tema de la materia prima. Hasta cuándo vamos a estar abonando sueldos, sin que esos sueldos produzcan tornillos”, expresó Guerri en uno de los videos que subió en su cuenta de Instagram.

Guerri quedó a cargo de la empresa en el año 2004 tras el fallecimiento de su papá. En ese momento trabajaban solo ocho personas. La fábrica fue creciendo y actualmente da trabajo a 60 personas, pero ante la dramática crisis que atraviesa por no recibir la materia prima para fabricar, tuvo que frenar la producción.

Además, desde hace 6 meses tuvo que cancelar el doble turno de trabajo para mantener las fuentes laborales y cubrir el pago de los sueldos sin despedir empleados. “Si esto dura un mes o dos meses más lo banco, pero al tercero si estas máquinas no andan no se le puede pagar el sueldo a nadie. Entonces, en algún momento, se va a tener que tomar la triste decisión de echar a alguien”, afirmó.

En el video hace un relato crudo de la realidad que vive y muestra con imágenes, lo que significa hoy para una Pyme: “Trabajar e invertir en Argentina”. También invita a otros a que cuenten cuál es la situación en sus fábricas.

Cabe destacar, que este imperioso pedido de atención y socorro, se da en el contexto de la implementación del nuevo sistema SIRA para importaciones, vigente desde el 17 de octubre de este año, por el cual, todo el que quiera importar en Argentina deberá iniciar el pedido de autorización. Este nuevo sistema, una de las primeras medidas adoptadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, apunta a “aumentar el control y mejorar los plazos de pago para las pymes”, según informan las autoridades en la página oficial argentina.gob.ar.

“Los malos tiempos crean gente fuerte”, es otro de los mensajes que expresó Guerri en sus redes en los últimos días. Como una suerte de mensaje a quienes estén a la espera de soluciones y un llamado a unirse para crear fortaleza.

Lo cierto, es que en medio del que describió como un “silencio ensordecedor” que reina en su fábrica, hace más de un mes pararon algunas máquinas, hace quince días están totalmente frenadas y hace varios ya, desde la publicación de los videos, que está a la espera, sin suerte, de una respuesta a su mensaje viral, desde algún sector del Gobierno donde haga eco.

