El ex canciller Jorge Faurie respondió a la acusación de Elisa Carrió

El abogado y diplomático Jorge Faurie, le respondió a Lilita Carrió, después de que la ex diputada lo acusara de ser partícipe del espionaje que sufrió durante la gestión de Mauricio Macri en la presidencia. "Todos los que me conocen saben que no me dedico a cuestiones de Inteligencia", recalcó el excanciller.

Además, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "a veces hay que aguantar que se usen elementos para decir alguna barbaridad".

Elisa Carrió hizo una crítica en el programa de Mirtha Legrand, con respecto al supuesto espionaje que sufrió, y lo que incluyó a usted como responsable de eso. ¿Qué aclaración puede hacer al respecto?

Hasta donde sé, me puso como partícipe. Todo esto remonta al momento de un diálogo telefónico, en el 2016, donde estaba planteando un problema que tenía con un familiar. Y esto lo ha construido en lo que todos hemos leído en los medios de comunicación, pero no va por ahí la cuestión. Todos los que me conocen saben que no me dedico a cuestiones de Inteligencia.

Hacer espionaje requiere un grado de sofisticación que no tengo. No cuento con los medios ni participo de ningún Servicio de Inteligencia. En política, a veces hay que aguantar que se usen elementos para decir alguna barbaridad. No soy ni he sido partícipe de una labor de espionaje.

