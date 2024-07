El hijo de Schiaretti, factor clave en la consagración del medallista olímpico

El ex corredor de BMX, Mariano Schiaretti, se refirió a la importancia de la infraestructura nacional en el deporte para que los deportistas no deban viajar al exterior para sus prácticas y de cómo esta influyó en la destreza de El Maligno. “Nos dieron la posibilidad de realizar esta pista y en base a ella y a las destrezas de El maligno él ha crecido y ha aumentado su nivel”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Schiaretti es ex corredor de BMX, hijo del exgobernador y excandidato a presidente, el Gringo Schiaretti, y quien estuvo a cargo de la pista para que el Maligno pueda entrenar.

“El maligno” José Torres obtuvo la primera medalla de oro argentina en estas olimpiadas. A partir de la medalla de oro que obtuvo el ciclista argentino, cuéntenos su relación con él y cómo vive Córdoba la primera medalla de Oro en estas olimpiadas. ¿Vos practicaste algún deporte extremo?

Soy ex corredor de BMX, he practicado deportes extremos desde muy chico, básicamente desde que aprendí a caminar. BMX fue uno de los tantos que he realizado, nunca a la altura de El Maligno, pero algo he hecho. El maligno es un amigo que conocí algún tiempo atrás y pude ver sus destrezas en la pista, vi el potencial que él tenía y en base a eso se dio la particularidad de que yo estaba a cargo de un área gubernamental que se dedica a los deportes extremos y me dieron la posibilidad de hacer infraestructura para deportistas extremos.

Soy un convencido de que para que esto crezca debe haber un nivel inicial e intermedio avanzado, un crecimiento sustentable, porque un inicial en una pista avanzada no va a crecer y nos sería lo correcto.

Cuando lo vi a Maligno supimos que no solamente él, sino un montón de gente necesitaría esta pista. Nos dieron la posibilidad de realizar esta pista y en base a ella y a las destrezas de El maligno él ha crecido y ha aumentado su nivel.

Para todo el ámbito cordobés y para quienes se quieran acercar al polideportivo Kempes, la pista es una alternativa para el entrenamiento sin necesidad de tener que viajar al exterior.

Es decir que sin Estado presente, en el caso de Córdoba, no hubiéramos tenido esta medalla olímpica de oro.

No sabría que contestarte, pero creo que la medalla olímpica, más allá del granito de arena de la pista, es mérito total y absolutamente de El Maligno.

Claro, pero la pista fue una condición necesaria…

Si, la infraestructura deportiva es algo fundamental, es como querer jugar al fútbol sin una cancha adecuada.

Román Iucht: En el contexto de lo que estabas mencionando, ¿cómo es esto del Maligno Park? De esta pista que han fabricado y que han bautizado con el nombre de la medalla dorada flamante para el deporte argentino.

Se armó en base a la destreza y la necesidad que tenía Maligno. En particular, yo soy paracaidista, y como paracaidista, para crecer y evolucionar, teníamos que viajar al exterior para ir a entrenar, lamentablemente.

Lo mismo le pasa a los ciclistas y a otras disciplinas. Cuando nos dieron la oportunidad de hacer el polideportivo Kempes, acudiendo a mi necesidad, pensé en otorgar la posibilidad de hacer una pista que le quede cerca para que pueda entrenar todos los días sin la necesidad de viajar. Estoy convencido de que tal vez le ha servido como un pequeño granito de arena para toda su destreza, aunque los resultados son de él.

RI: Aun desde tu práctica lúdica y de la especialidad que tenés por los deportes extremos, él contó que puso por primera vez en práctica el truco de tres vueltas sobre su propio eje y que probablemente eso fue lo que le ayudó a ganar. Estamos hablando de un truco muy arriesgado…

Si lo hizo es porque seguramente estaba convencido y seguro después de hacerlo. Si hay algo que es que, si alguien está convencido en hacer algo, debe hacerlo, y si no lo está, no debe hacerlo. Maligno lo materializó en una bandera mucho más alta, y si lo hizo es porque estaba convencido de que lo iba a hacer bien.

Supongo que no es algo que debe suceder muy habitualmente que un cordobés tenga una medalla de oro olímpica, ¿cómo está tomando la provincia esta medalla? ¿se lo va a recibir de alguna manera?

Generó una gran “explosión” en las redes sociales. Veremos si nos da tiempo para organizar algo, pero seguro que es una buena oportunidad para juntarnos y hacer un gran asado.

