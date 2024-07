Quién es el Maligno Torres: el "cordobés" que le dio la primera medalla a la Argentina en París

José “Maligno” Torres se consagró en los Juegos Olímpicos de París al conseguir la primera medalla de oro para la Argentina en la disciplina BMX freestyle.

Su familia y amigos vivieron con alegría la obtención de la presea dorada que recibió de manos del presidente de la Fifa Gianni Infantino.





“Estoy muy feliz por lo que está sucediendo. No creo en nada todavía. No entiendo lo que está pasando. Siento mucha felicidad. Lo que me pone muy contento es haber ganado la medalla para Argentina”, expresó en una llamada en vivo con su familia difundida por Mitre Córdoba.

José "Maligno" Torres consiguió la medalla de oro en la final de BMX freestyle en los Juegos Olímpicos

Cómo lo vivió la familia

La madre del medallista, Ami Gil Yapur, contó que están “chochos por todo lo que está regalando Maligno”.

“Genio total. Ya me había dicho: ´vieja, vos sabés que yo me guardo los mejores trucos para la final´. Igual no vi la competencia, no la puedo ver porque me pongo renerviosa”, agregó.

“Siempre estoy pendiente de las comidas, el desayuno. Su plato preferido es la milanesa”, detalló Yapur.

“Es muy profesional, muy responsable. Él se levanta muy tempranito. Yo ya le tengo listo el desayuno. Le tengo que hervir dos huevos. Después sale volando. Almuerza. Y a la tarde ya se va a entrenar. Vuelve más o menos a las 9 y pico de la noche. Es muy comprometido con lo que hace”, describió sobre cómo es la rutina de “Maligno”.

Además relató que Francisco, el hermano gemelo de Maligno, “es todo lo contrario” y es “tranqui”.

Por qué le dicen “Maligno”

La madre reveló también la razón del apodo del medallista. “Es porque es muy tremendo para hacer bromas y por la forma de montar. Es muy loco para montar”, afirmó.





Testimonios

El padre del rider dijo sentir “un orgullo enorme” por su hijo. “Entender que es la primera medalla del país y encima de las más briosas, la más grande, es un sueño”, señaló Paco Torres.

“Había cumplido un sueño, su meta era pasar a las finales y disfrutar la última ronda. Hizo una pasada. Muy merecido porque hizo una pasada impresionante”, añadió en diálogo con la emisora cordobesa.

“Es un tipo muy humilde”, enfatizó al referirse a la personalidad del rider "cordobés", nacido hace 29 años en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Otras reacciones

“¡Qué felicidad más grande, Impresionante. Espectacular! Una preciosura”, exclamó Alejandra Torres, tía del “Maligno”, tras el triunfo de su sobrino.

“No lo puedo creer todavía. Estaba renervioso. Lo veo como un amigo de él. Yo soy encargado del Maligno Park en el Kempes, la pista de madera que gracias a los logros de Maligno y con la gestión de Schiaretti, es la mejor pista de Argentina”, relató Lucas Cavic.

Trayectoria

"“Hace diez años que practico este deporte. Me ayudó mucho espiritual y mentalmente a crecer. También en el rendimiento físico y me hizo ser profesional, me hizo dejar muchas cosas de lado, que eso para mí es muy lindo", indicó en una entrevista realizada en 2019 por el periodista Marcos Villalobo de Perfil Córdoba.

El 'Maligno' es muy bueno

" Yo practicaba mucho fútbol con mi hermano y un día jugando a la pelota en un parque, vimos a un amigo en una rampa que saltó, lo vimos y nos atrajo. Le pedimos que nos preste la bicicleta para ver cómo era la ‘movida’ y cuando puse los pies en los pedales sentí una adrenalina distinta, y después es muy adictiva esa adrenalina, me causó algo que los otros deportes no me habían dado. Y me encariñe con este deporte”, recordó en esa oportunidad.