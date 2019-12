El 'Maligno' es muy bueno

por Marcos Villalobo

Los amantes de los deportes extremos lo admiran. Tiene miles y miles de seguidores en las redes sociales. Sus piruetas son celebradas por doquier. Es uno de los “riders” más populares de Sudamérica. Y su apodo es una marca registrada. Pero él se lo toma con calma, no se la cree y le cuesta hablar de lo que genera en los fanáticos que lo siguen. En PERFIL Córdoba dialogamos con José “Maligno” Torres, el BMX Rider que es sensación en las competencias, y que sueña con ayudar a Argentina a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En realidad el “Maligno” nació en Bolivia, donde pasó toda su niñez. A los 12 años se vino a Córdoba, junto a sus padres que son cordobeses. Su historia con el BMX es muy particular, ya que él se dedicaba a jugar al fútbol, pero una tarde en que estaba dándole a la redonda junto a su hermano mellizo Francisco, vio a un pibe hacer piruetas con una bicicleta, y ambos quedaron cautivados.

“Hace diez años que practico este deporte. Me ayudó mucho espiritual y mentalmente a crecer. También en el rendimiento físico y me hizo ser profesional, me hizo dejar muchas cosas de lado, que eso para mí es muy lindo. Yo practicaba mucho fútbol con mi hermano y un día jugando a la pelota en un parque, vimos a un amigo en una rampa que saltó, lo vimos y nos atrajo. Le pedimos que nos preste la bicicleta para ver cómo era la ‘movida’ y cuando puse los pies en los pedales sentí una adrenalina distinta, y después es muy adictiva esa adrenalina, me causó algo que los otros deportes no me habían dado. Y me encariñe con este deporte”, cuenta el talentoso biker. Cuando habla de lo que significa estar arriba de su bicicleta se transforma, le brillan los ojos. Y agrega: “Además es un deporte individual, donde depende de vos, y eso hace que me esfuerce el doble”.

“Desde el principio empecé a competir de manera profesional, pero ya vivir de este deporte empecé a los 19 años, que es cuando empecé a competir afuera y demás”, explica.

El “Maligno”, que representa a Córdoba X, ha participado de los torneos más importantes de la especialidad como el Nass Festival, que lo ganó, UCI BMX Freestyle Park World Cup y Simple Session, que también logró coronarse como el mejor; y este año ganó la medalla de oro en Francia en el Fise World​, tras dos años seguidos logrando estar en el podio. ¡Un crack!

Además, este año estuvo representando a la Argentina en los Juegos Panamericanos que se disputaron en Perú y obtuvo la medalla de plata.

En un año complicado debido a las lesiones, lo mismo dejó su nombre bien en alto y recibió múltiples premios. “Fue un año muy movido. Fue mi primera vez en X Games, mi primera vez en Panamericanos, y tuve demasiado lesiones fuertes y no pude competir al cien por ciento”, cuenta.

- ¿Cuál es el objetivo para el 2020?

- Primero que Argentina entre a Tokio. Sólo entrarán nueve países a los Juegos Olímpicos y lamentablemente por las lesiones no pude asistir a algunos eventos que sirven para el ranking, y eso nos restó puntos. Pero voy a hacer lo posible para que Argentina entre. Y segundo, tenemos el Simple Session, X Games y el Fise, que son los eventos más importantes del año y quiero estar preparado y no golpearme tanto.

- ¿Qué te genera que te sigan tantos chicos?

- No sé si es así, me cuesta decir que soy conocido, es difícil que yo lo diga, quizás a los que les gusta el deporte... No sé, me cuesta decir... Si es así, me alegra y también por el deporte, y trataré de seguir haciendo las cosas bien para que esos chicos estén orgullosos.

El origen del apodo

José Torres es más conocido como “El Maligno”. Ése sobrenombre lo acompaña a todos lados, y despierta, claro, muchas suspicacias.

- ¿De dónde viene tu apodo de “Maligno”?

- No sé – se ríe-, y no es porque sea malo. Muchos chicos se me han acercado tarde por miedo al sobrenombre. Me lo confesaron que me tenían miedo. En realidad es por las bromas que hacíamos con los amigos, éramos de hacer muchas bromas, y supuestamente ahora es por la forma en la que monto la bicicleta. Digamos que esas son las dos razones.