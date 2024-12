Eleonora Gosman: "Lula no está gagá para nada"

Esta madrugada, el presidente brasileño Lula da Silva fue operado de urgencia en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo para drenar una hemorragia intracraneal. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Eleonora Gosman, periodista y corresponsal en Brasil, explicó que la herida proviene de una caída que Lula sufrió en octubre. A su vez, destacó el estado de salud del mandatario y aseguró que “si él está bien de salud, va a seguir en la presidencia”. “No es para nada comparable con Biden porque Lula está muy lúcido”, observó.

Eleonora Gosman es periodista y corresponsal en Brasil desde 1996. Desde entonces, cubrió elecciones presidenciales y entrevistó en exclusiva a cuatro jefes de Estado brasileños, con la excepción de Jair Bolsonaro.

Contanos más detalles sobre la salud de Lula.

Se van conociendo algunos detalles más de qué fue lo que ocurrió. La operación fue entre las dos y las tres de la madrugada de hoy, y se realizó en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo.

Todo comenzó ayer. Lula tuvo un día muy ajetreado, con muchas reuniones. Según los ministros que lo acompañaron, se lo veía deprimido y preocupado. Por la noche, en el Palacio del Planalto, comentó que le dolía la cabeza. Inmediatamente fue trasladado desde Brasilia al Sirio Libanes de San Pablo, donde le hicieron los estudios correspondientes y vieron que tenía una hemorragia, que puede no ser nueva.

La hemorragia proviene de un accidente que Lula tuvo en octubre, cuando se resbaló en el baño de la residencia presidencial y se golpeó la nuca. En aquel momento no se vio nada y es probable que no la hayan detectado antes.

Algo similar le había sucedido a Cristina Kirchner…

Sí, ella se cayó y se hizo un hematoma. Ese hematoma se convirtió en una hemorragia y tuvo que ser operada. En realidad, se extrae un pedazo de hueso del cráneo para parar el sangrado.

Lula es una persona grande y se da la discusión, como pasó en Estados Unidos con Biden, de si es correcto que se presente a la reelección.

Sí, pero Lula no está gagá para nada. No es para nada comparable con Biden porque Lula está muy lúcido.

Me llegan versiones respecto a la discusión de la herencia de Lula en el PT y su edad.

Ese es otro tema. El tema de la herencia de Lula es uno bastante complicado porque no hay muchos candidatos con perfiles interesantes, pero cuando Lula hizo la negociación con Geraldo Alckmin hizo un acuerdo y es posible que lo siga en la presidencia, pero Lula quiere seguir. Si él está bien de salud, va a seguir en la presidencia.

Lula da Silva en marzo de 2024.

¿Cuántos años tiene Lula?

Tiene 79 años.

Y cuando compita por la reelección va a tener 81...

Sí. No todas las personas tienen el mismo comportamiento etario. La edad puede encontrarte o muy activo y en buenas condiciones, o en una situación delicada. Hace poco, Lula sacó un video corriendo y diciéndole a los que lo seguían que hay que hacer eso para estar en buenas condiciones. Eso es interesante.

Recuerdo unas fotos de él haciendo crossfit, diciendo que tenía una enamorada joven y que tenía que mantenerse joven. Dios le guarde salud por muchos años a Lula.

Claudio Mardones: En términos regionales, el año se asoma complejo. ¿Qué Brasil se viene y qué Lula se viene, con un Trump de regreso a la Casa Blanca y con un Javier Milei que parece su aliado preferido en la región?

El aliado preferido de Trump.

CM: Exactamente.

Esto último está por verse porque, en realidad, Brasil es un país grande, y pensar que se puede hacer política internacional sin considerar al país grande, es un poco difícil. Hay que ver qué va a hacer Trump y cómo va a reaccionar. Además, Trump no gobernó con Lula. El gobierno de Lula fue contemporáneo al de Biden. Las cosas cambian.

Lula da Silva se "bajó" de la foto familiar del Mercosur tras la asunción de Javier Milei como presidente pro tempore

CM: O sea que lo que viene todavía no ha sucedido.

No ha sucedido y hay que ver qué es lo que va a suceder. Yo soy bastante meticulosa en el sentido de no decir algo que después resulte todo lo contrario. Tengo la impresión de que las cartas todavía no fueron dadas en relación con América del Sur, para ser más clara.

Ahora, yo no puedo decir que esto va a ser así. Con lo que acaba de pasar en Siria, el mundo entró en una confusión espantosa. Entonces, hay cosas que pueden suceder que son imprevistas.

Lo que puedo decirte es que Lula va a salir, según los médicos, este fin de semana y vuelve a Brasilia, al Palacio del Planalto, lo cual indicaría que todo ocurrió en buenas condiciones.

Elizabeth Peger: ¿Los datos de su evolución tras la cirugía son positivos?

Hasta ahora, sí. Todavía pasaron unas horas, porque esto fue entre las 2 y las 3 de la mañana. Debe estar todavía saliendo de la anestesia y descansando. Lo que dicen los médicos que lo operaron es que ocurrió todo sin ningún problema, es decir que no hubo nada que se pueda destacar dentro de ese proceso.

La hemorragia no ocurrió dentro del cerebro, sino que ocurrió entre la capa protectora que rodea el cerebro y lo protege.

EP: Recuerdo el anterior accidente que comentaste porque lo obligó a suspender el viaje que tenía previsto para los BRICS.

Exacto. No pudo ir a los BRICS porque no lo dejaron, y era lógico que no lo dejaran. Ese fue el accidente del 19 de octubre, cuando se cayó dentro del baño de la casa. Él mismo dijo después que eso era una tontería y que estaba todo bien.

Alejandro Gomel: ¿Hubo alguna repercusión desde lo político o alguna declaración que haya salido, por ejemplo, de la oposición de Bolsonaro?

Todavía no hay reacción. Recién empiezan a ver algunas declaraciones de sus ministros. Fue todo extremadamente sorprendente, en un día que no es de los mejores en el mundo. Entonces, es muy complejo en ese sentido también. Sin duda alguna, esto va a tener impacto porque Brasil no es cualquier país.

Hoy va a haber una conferencia de prensa a la mañana, y los médicos van a aclarar mejor las condiciones de la operación.

¿Cómo interpretó la prensa brasileña las imágenes de Milei agarrándose la cara y quedándose dormido mientras Lula hablaba en Montevideo?

No muy bien. Todos los medios publicaron el discurso de Milei. Al inicio, él dijo: “Me gusta, esto porque me gusta romper”. Entonces, se interpretó su conducta como que había entrado un poco con el pie izquierdo.

Además, el problema es que ahora a Milei le toca presidir el Mercosur. Entonces, ¿qué puede uno esperar de esa presidencia? No lo sé. Va a depender mucho de otros factores que uno no controla, ni los demás tampoco controlan. No se puede saber qué va a hacer Milei. Lo que él diga no es exactamente lo que va a ser.

