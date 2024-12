Lula da Silva se "bajó" de la foto familiar del Mercosur tras la asunción de Javier Milei como presidente pro tempore

El presidente de Brasil, Lula da Silva, no participó de la tradicional foto de familia en el cierre de la 65ª Cumbre del Mercosur después de que el mandatario Javier Milei fuera elegido como titular pro tempore del bloque. Aunque allegados del Jefe de Estado brasileño informaron que tenía una reunión que le pedía estar presente en ese momento, el gesto se interpretó como una "devolución" por la faltazo del argentino en la foto final del G20.

“Pero Lula se fue”, se lo escuchó decir al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, al final de la transmisión oficial. "Sí, lo dejó al canciller", le respondieron. Finalmente la imagen oficial se hizo con Mauro Vieira, ministro de las Relaciones Exteriores de Brasil, quien posó entre Lacalle Pou y el mandatario de Paraguay, Santiago Peña Nieto.

Este viernes, el fundador de La Libertad Avanza (LLA) fue nombrado presidente pro tempore del Mercosur y pronunció un fuerte discurso, en sintonía con el que había realizado durante la mañana, donde pidió "flexibilizar" el bloque comercial en pos del libre comercio de los estados miembros.

"Creo que hablo por todos cuando digo que, desde hace tiempo, el Mercosur, tal como funciona hoy, nos trae más problemas que soluciones", comenzó diciendo Milei antes de "retomar el diagnóstico" que había manifestado antes y ahondar en "el horizonte de exploración que va a tener el organismo", durante su presidencia, según expresó.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

"La Argentina ha sido destrozada por el chamanismo económico, de nuestros predecesores. Miren cualquier serie histórica argentina: tenemos el mismo PBI per cápita que en 2007; no generamos un solo puesto de trabajo - desde el sector privado - hace 10 años y tenemos 10 veces más pobres que hace 50 años", sostuvo. "Necesitamos importar y exportar, de modo urgente a Paraguay, a Brasil, a Uruguay sí, pero también con el resto de la región y con todo el mundo", agregó.

En esa línea, señaló que el Mercosur representa el 1,6% del comercio mundial. "No podemos darle la espalda al resto del mundo, no nos podemos dar ese lujo. Para nosotros liberar el corsé asfixiante no es una mera preferencia es una necesidad", lanzó.

Además, el libertario adelantó que Argentina quiere revisar el arancel externo común, el cual consideró que es excesivamente alto. "Buscaremos dejar atrás una etapa caracterizada por la mera administración de acuerdos; el exceso de regulaciones y la dificultad para implementar normas, que frenan el comercio intrabloque y con el resto del mundo", dijo.

Javier Milei en la Cumbre del Mercosur.

Por este motivo, Milei estableció que su presidencia "explorará un régimen de mayor flexibilidad y autonomía comercial para los integrantes del bloque, para que cada uno pueda instaurar acuerdos comerciales que les resulten convenientes", e insistió en que su vocación es "dar un giro de timón".

"En resumen, menos trabas para-arancelarias para comerciar puertas adentro, más libertad para comerciar puestas afuera, y más colaboración en la persecución del narco -especialmente en la zona de la Triple Frontera-, esos son nuestros objetivos", completó.

El desplante de Milei a Lula en el G20

Dos semanas atrás, Milei participó de la cumbre de líderes del G20 que se realizó en Río de Janeiro, Brasil. Pese a sus reiteradas críticas al multilateralismo, el mandatario argentino estuvo presente y hasta mantuvo reuniones bilaterales con algunos de sus pares; sin embargo se ausentó a la foto final de jefes de Estado.

En el Gobierno explicaron que el mandatario no estuvo en la imagen final por problemas de agenda, ya que al parecer "estaba en una bilateral". La foto había tenido que repetirse porque también faltaban los presidentes Joe Biden (Estados Unidos), Giorgia Meloni (Italia) y Justin Trudeau (Canadá), que llegaron tarde al posado.

Al realizarse la fotografía un día después llamó la atención la ausencia de Milei, quien sí había figurado en la primera imagen de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza. El gesto se interpretó como un desplante a Lula, con quien el argentino mantiene profundas diferencias ideológicas, por lo que este viernes se especuló con una "revancha" del brasileño en el Mercosur.

FP CP