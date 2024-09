Eleonora Gosman: "Musk no cumplió ninguna de las órdenes judiciales de la Corte brasileña y el gobierno cortó la red X"

La periodista Eleonora Gosman comparó la política libertaria con el accionar de Elon Musk y calificó de “oportunista” su defensa basada en la libertad de expresión: “En realidad está más ligado a sus intereses económicos en los mercados”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Además, agregó que Brasil es el cuarto mercado del mundo para la plataforma de Musk. "Threads parece crecer por la mudanza de los usuarios de X", contó.

Eleonora Gosman es periodista y corresponsal de Perfil en Brasil.

Alejandro Gomel (AG): Este viernes, un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó la suspensión de la red social X, de Elon Musk. ¿Cómo se está viviendo allí el suceso?

Este es un mercado muy grande para la red X porque tiene más de 20 millones de usuarios. No solo personas comunes sino también políticos, por ejemplo. O sea, es una red realmente importante. Incluso en Brasil se dice que es el cuarto mercado del mundo para la plataforma. Entonces eso te da una pista de lo que esto representa.

Lo que pasa es que también existen otras redes que parece que pueden estar creciendo mucho en Brasil, Bluesky y Threads, esta última de la compañía Meta de Mark Zuckerberg. Y parece que están empezando a crecer justamente porque los usuarios de X se están mudando a estas otras dos redes.

Elizabeth Peger (EP): Todo esto ocurre a partir de una decisión de la Corte Suprema de Brasil. ¿Qué es lo que pasó para que la Corte decidiera inhabilitar a X en Brasil?

Todo esto empezó el 17 de agosto cuando el juez Alexandre de Moraes, a través de la Corte, le reclamó a Musk el bloqueo de algunas cuentas de X. Entonces, el juez le impuso multas por incumplimiento de bloqueo de estas cuentas. Ante esa presión judicial, Musk levantó las oficinas de la plataforma pero mantuvo a su otra empresa en Brasil, Starlink, que ofrece servicios de internet vía satélite.

El viernes 30, Moraes le envió a Musk un oficio, donde le exigió que nombrara a un representante legal de la plataforma X. Y Moraes le dio un plazo de 24 horas a Musk y le dijo que, de lo contrario, suspendiera la plataforma. Bueno, el empresario estadounidense no cumplió y obviamente suspendió la plataforma. Esto fue lo que ocurrió hasta ahora.

Ahora, ¿cuál era el tipo de cuentas que la justicia brasileña estaba pidiendo la suspensión o el bloqueo? Son cuentas que, en general, pertenecen a políticos o a militantes de la ultraderecha que, por alguna razón, difunden fake news a través de esas cuentas o entran en la categoría de difusión de lo que se llama “la provocación del odio".

Ahora, claro, a partir de esto se plantea toda una serie de cuestiones. Porque Musk defiende su postura a partir de decir que lo que cometió Moraes es una medida dictatorial que atenta contra la libertad de prensa. Pero esto de atentar contra la libertad de prensa te diría que tiene una segunda faceta.

Porque se sabe que Musk ya tuvo este tipo de problemas en Turquía y en la India, y en ambos países sí aceptó bloquear cuentas. Entonces, es curioso porque entonces allá no estaba en cuestión la libertad de expresión. O sea, es un uso un poco ligado a sus intereses económicos en los mercados.

EP: ¿Y qué pasa con los usuarios en Brasil? ¿Qué dicen los usuarios habituales de X?

Mirá, yo soy una usuaria muy habitual, porque en realidad el tema es quiénes están en esa red. En general son estudiantes o políticos o militantes de partidos políticos, periodistas, diputados, legisladores, etcétera. Es una área mucho más usada en los tuits por esos sectores que por el público común, que lo que hace en general, en esta red en particular de X, es buscar información confiando en la información que puede encontrar en esta red.

Hasta ahora yo no escuché más que críticas profundas de sectores que están muy vinculados al bolsonarismo aquí en Brasil. Digamos que son, de alguna manera, intencionales. Yo no comparto que este hombre Musk, un empresario multimillonario, esté defendiendo la libertad de expresión. Eso no lo comparto personalmente y tampoco viendo qué es lo que ha ocurrido aquí en Brasil.

O sea, Musk no cumplió ninguna de las órdenes judiciales. Acá no hubo una orden del gobierno, hubo una orden judicial de la Corte Suprema. Entonces él tiene que entender que Brasil tiene leyes, efectivamente tiene una Corte Suprema y las decisiones de la Corte hay que cumplirlas sí o sí. Y si vos no querés cumplirlas, después tenés que iniciar el trámite, una vez que la cumplís, para apelar a esas decisiones.

Pero ese es el procedimiento. Él obviamente no procedió de esa manera y recuerdo mucho la frase de Lula cuando dijo “¿quién se cree que es?”. O sea, ser un multimillonario no te permite violar las leyes de otros países. A mí me parece que este es un punto central.

AG: Te escuchaba y emparentaba con lo que siempre dice el ideario libertario de Milei, que es todo un mundo más de corporaciones que de Estado, ¿no? Y la relación que tiene Milei con Elon Musk, justamente es esto, ¿no? Cuando hay algún tipo de intervención, de reglas para seguir, salen con la carta de que acá está el juego de la libertad de expresión. ¿Lo ves así?

Claro, exactamente. O sea, que es muy oportunista salir con lo de la libertad de expresión. Según la oportunidad la usás o no la usás. Por eso estaba contando el caso de Turquía y el caso de la India, porque en esos casos no usó este argumento, simplemente cerró las cuentas en cuestión, En el caso de la India eran 250 cuentas, o sea, no eran un pedido de 4 ó 6 cuentas. Y la justificación que dio el gobierno indio fue que en realidad se trataban de cuentas de separatistas. Esto fue con Twitter, no fue con Musk. Pero Twitter no había cumplido la demanda del gobierno indio. El que la cumplió fue Musk. Ahí se ve claramente el oportunismo.

