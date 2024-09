Emiliano Peralta: "El oficialismo en Santa Fe no permitió abrir el debate"

El miércoles pasado, la Legislatura de Santa Fe aprobó la reforma previsional, que introduce cambios en la manera en la que se determinan las jubilaciones y busca reducir el déficit de la caja provincial. Emiliano Peralta, integrante del bloque liderado por Amalia Granata, explicó que votó en contra del proyecto por ser “inconstitucional” por la garantía de intangibilidad de las jubilaciones. Por otro lado, advirtió que su bloque no discutirá la reforma de la Constitución si el enfoque sólo va a estar en la reelección del Gobernador. “La reforma no está en la agenda del pueblo de Santa Fe, es la agenda de la política”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emiliano Peralta es diputado provincial de Santa Fe y parte del bloque Somos Vida, que conduce Amalia Granata.

Alejandro Gomel: ¿Cómo explica lo que pasó la semana pasada en la Legislatura?

El jueves vivimos una situación bastante compleja. Sabíamos que la sesión iba a ser difícil porque se estaba tratando una ley de reforma de la caja previsional, en relación a los empleados y funcionarios públicos. Sabíamos que iba a haber una manifestación.

Llegué muy temprano a la Legislatura, a las 8 de la mañana, y la sesión estaba convocada para las 11. Concurrí a esa hora y todos los alrededores ya estaban vallados. Después de la reunión conjunta de las Comisiones, cerca de las 10.30, se levantaron las vallas y el operativo policial.

La plaza estaba llena y, cuando empezó el debate, obviamente el recinto es cerrado y no tiene ventanas, y empezamos a escuchar lo que estaba pasando. Efectivamente, unos manifestantes ingresaron al hall de entrada y arrojaron objetos contundentes, alguna botella, bombas de estruendo y bombas de humo.

Se alteró el orden de la sesión, cuando lo que hubiese correspondido técnicamente era que tomáramos un cuarto intermedio, y no precipitar la votación, como terminó haciendo el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe.

AG: ¿Qué significa esta reforma previsional?

La caja de la provincia de Santa Fe, como casi todas las cajas previsionales del mundo y todas las de Argentina, es deficitaria. Es la caja que reparte las jubilaciones y pensiones, y cobra los aportes de todos los empleados estatales y funcionarios.

En 2023, la caja arrojó un déficit de 130 mil millones de pesos y durante los primeros meses del 2027, uno de 206 mil millones. Eso obliga al Tesoro provincial a financiar casi el 70% de la caja. Esta ley estaba pensada para generar alternativas para la disminución del déficit.

Lo que sucede es que es una ley que se viene debatiendo hace bastante tiempo. Nosotros votamos afirmativamente para la conformación de una Comisión que elabore un informe y lo remita al poder Ejecutivo. Como bloque, entendemos que era necesario hacer una reforma de la caja previsional.

El diputado provincial del bloque Somos Vida definió el debate de la reforma previsional como “express”: “No había voluntad de modificar ni siquiera cuestiones técnicas”.

Lamentablemente, el oficialismo, tanto del Ejecutivo, que fue quien redactó el proyecto, como en sus espadas legislativas, no permitió absolutamente ninguna modificación, agregado o sugerencia. El oficialismo en Santa Fe no permitió abrir el debate y el trámite fue express: entró al Senado y a la semana salió, como pasó en Diputados.

Se hizo una sesión conjunta de las cuatro comisiones que iban a tratar el tema, y lejos de abrirse el debate, no había voluntad de modificar ni siquiera cuestiones técnicas. No pretendíamos alterar el espíritu de la ley, pero como abogado advertí ciertos errores de técnica legislativa y algunas incongruencias jurídicas en el articulado que no fueron tenidas en cuenta.

Hubo un apuro y una mecánica parlamentaria que se le hizo costumbre al gobernador Pullaro. Tienen una mayoría automática que les garantiza el quórum y poder aprobar cualquier tipo de reformas sin escuchar a la oposición.

Es la séptima ley que declara emergencia en la provincia de Santa Fe. Ahora hay una octava emergencia que promueve el gobernador, que es la emergencia vial. Estamos en presencia de un Gobierno que se caracteriza por promover constantemente el dictado de emergencias para evitar ciertos debates legislativos.

Elizabeth Peger: ¿Qué implica puntualmente la reforma para los futuros jubilados de Santa Fe?

Aclaro que esta declaración de emergencia no sólo afecta a los futuros jubilados, sino también a los ya jubilados, cosa que nosotros planteamos que era inconstitucional, porque hay una garantía que es la intangibilidad de las jubilaciones.

Los jubilados de la provincia de Santa Fe que ganen más de 1.200.000 pesos, van a tener que hacer un aporte solidario, entre comillas lo de solidario, de entre el 2 y el 6% por el tiempo que dure la emergencia.

EP: ¿Van a tener un descuento del 2 al 6% como justificado del aporte solidario?

Exactamente. Estamos hablando de los que ya están jubilados, osea que se jubilaron con una ley anterior y están aplicando la nueva de manera retroactiva. Además, hay un cambio para los trabajadores que se jubilen a futuro en la determinación de los haberes.

En primer lugar, sólo se van a tomar en cuenta rubros remunerativos. Por ejemplo, si un trabajador de las fuerzas de seguridad hace horas adicionales, que es lo que le marca la diferencia de salario, esas horas no se van a computar.

La segunda cuestión es que la idea era salvar la caja para mantener el 82% y evitar que la caja pase a Nación. Encontramos varias disposiciones en las que el 82% móvil de forma velada se quita, por ejemplo, en la determinación del haber jubilatorio en el pilar complementario.

Para calcular una jubilación, se toman los últimos 10 años, es decir, 120 meses, y a partir de esta ley, se deducen de esos 120 meses un 20%. Formalmente, no se toca el 82% móvil pero se toca la base para la determinación de las jubilaciones.

En tercer lugar, hoy la movilidad jubilatoria implica que cuando un activo ve aumentado su salario, a los 30 días ese aumento impacta en el pasivo, en el jubilado. A partir de esta ley, va a ser a los 60 días, por lo cual en un contexto de inflación estancada del 4%, se está disminuyendo el haber en un 8%.

Emiliano Peralta advirtió que una de las modificaciones le delegó facultades al gobernador Pullaro para ”aumentar por decreto la edad jubilatoria en caso de que el presidente Milei la aumente en Nación”.

Otro tema importante es que la provincia de Santa Fe va a aplicar topes. Filosófica o políticamente uno puede estar de acuerdo con aplicar topes. El problema es que en los sistemas de la Nación existen topes a las jubilaciones, pero también existen topes a los aportes. En Santa Fe, se van a interponer topes a las jubilaciones pero no a los aportes, lo que daña el requisito de proporcionalidad entre el aporte y el beneficio que tiene que tener el jubilado.

La frutilla del postre es una delegación de facultades al Gobernador para que pueda aumentar por decreto la edad jubilatoria en caso de que el presidente Milei la aumente en Nación.

AG: El fondo del tema es si el Gobernador busca ponerse en sintonía con la Casa Rosada.

Evidentemente, hay un lineamiento, y hubiese sido más sincero de parte del gobernador Pullaro decir que entienden que hay que subir la edad jubilatoria en ciertos regímenes especiales, antes que dejar abierta esta posibilidad a través de la facultad delegada. Es inconstitucional porque subir la edad jubilatoria y dictar un régimen de jubilaciones y pensiones es una facultad propia de la Legislatura, establecida en la Constitución de la provincia de Santa Fe.

EP: En Santa Fe se comentaba que esto va a ser un anticipo de lo que puede llegar a pasar con una reforma de la Constitución provincial y la incorporación de una reelección. ¿Qué se sabe de esto?

Hay varios proyectos que han presentado distintos diputados del interbloque oficialista. Nos vamos a tomar con mucha seriedad el debate de la reforma de la Constitución porque me parece que no hay que encarar el debate exclusivamente por el tema de la reelección porque ese no es un tema de la gente. La reforma no está en la agenda del pueblo de Santa Fe, es la agenda de la política y del Gobernador. Estamos dispuestos a dar una discusión sobre la Constitución, pero debe ser seria.

La Constitución no se reforma desde el año 1962. Hay un montón de cuestiones que deberíamos reformar en pos de facilitarle la vida a los ciudadanos de Santa Fe, pero si lo único que vamos a tener en mente es reelección sí o no, estamos fallando.

¿A nadie se le ocurre que hay que limitar la cantidad de períodos que pueden estar los intendentes de la provincia de Santa Fe, que hay que unificar los mandatos de presidentes de comunas y los intendentes? ¿O que hay que quitar una norma nefasta que dice que la lista que gana la elección, ya sea por 1 o por 1 millón de votos, se lleva 28 de los 50 diputados, asegurándose una mayoría automática?

Hace dos semanas, la Legislatura aprobó tres pliegos de jueces de ejecución de Cámara Penal, de los cuales dos no habían pasado el examen. Si vamos a dar una discusión para robustecer la calidad constitucional de la provincia, el bloque que encabeza Amalia Granata se suma a esa discusión. Ahora, sí reelección si o no va ser la divisoria de aguas de la discusión, no nos vamos a prestar a eso.

