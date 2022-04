Emma Raducanu va por su cuarto entrenador en la temporada

La británica de 19 años, que deslumbró al mundo por su soberbio nivel que la llevó a coronarse en el US Open de 2021, no encuentra su mejor versión en la actual temporada y la constante rotación de entrenador lo deja en evidencia.

Torben Beltz, a cinco meses de asumir su cargo, se sumó con Nigel Sears y Andrew Richardson al listado de entrenadores que Raducanu rompió contrato al no ser suficiente para llevarla a su mejor nivel.

En lo que va del circuito de 2022, la británica está muy alejada de la versión que presentó en la anterior temporada. Raducanu rompió el vínculo con Beltz, siendo así el paso del cuarto entrenador en el último tiempo.

Emma decidió desvincularse de la Federación Británica de Tenis (LTA, su sigla en inglés) con la intención de buscar un entrenador que la potencie aún más. Sin embargo, dicha maniobra no fue satisfactoria para la joven tenista y ahora volverá a ser asesorada por Iain Bates, técnico de la LTA, en el marco de entrenamientos para tenistas de élite.

