En Argentina votan menos a los empresarios que en otros países

El analista político Jaime Duran Barba y asesor del presidente ecuatoriano Daniel Noboa destacó el perfil intelectual del mandatario reelecto, que también es el hombre más rico del país. Al mismo tiempo, observó que el electorado argentino elige políticos más “chantas” que “académicos”. “En Argentina hay gente muy preparada, pero es desigual”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Jaime Duran Barba es un consultor político ecuatoriano formado en la Argentina y asesor clave de victorias electorales como la de Mauricio Macri. Acaba de hacer otro presidente más con la reelección de Daniel Noboa, quien fue su discípulo en la George Washington University. Es miembro del Club Político Argentino y dicta el curso “Cómo se diseña una estrategia política exitosa" en la Universidad del Sur de Buenos Aires. Como cada domingo, Durán Barba publica una columna de opinión en el diario Perfil. La de ayer se titula “La era de la ira”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Argentina y Ecuador, las dos economías que crecerán en 2025 en América Latina según el FMI

Estoy impresionado por otro presidente más: ahora Daniel Noboa acaba de ser reelecto. ¿A cuántos presidentes de América Latina has asesorado, ya sea en su carrera, cuando fueron presidentes, o en su carrera presidencial?

Bueno, son bastantes. He trabajado en México, Brasil, Ecuador, Argentina y Paraguay, trabajando así sistemáticamente, además de estudios que he hecho en Perú, Chile y Colombia. He tenido una gran suerte, y es que fui de los primeros en formarse en esta disciplina, en una época en que las ciencias sociales de América Latina estaban totalmente tomadas por el ciudadanismo. Yo estudié en la Fundación Bariloche y ahí tuve magníficos profesores. Manuel Mora y Araujo era una persona iluminada que me llevó a esto. Edgardo Catterberg, padre del actual analista Catterberg, de Poliarquía, era otro gran profesor. Tuve magníficos profesores que me llevaron a la sociología cuantitativa, cuando yo venía de la sociología marxista. Después, tuve la suerte de vincularme con la comunidad de profesionales norteamericanos y la suerte de hacer amistad e incluso publicar un libro conjunto con el mayor consultor de la historia, que fue Joseph Napolitan. Aprendí una serie de técnicas, pero soy el fundador porque soy el más viejo consultor.

Paradójicamente, sos el más viejo consultor e hiciste al presidente más joven de tu país. En la primera elección, Noboa asumió con 35 años. Hiciste presidente a un alumno tuyo en la George Washington University, si no entiendo mal.

Sí, Daniel es el presidente más joven de la historia ecuatoriana y está muy formado. Empezó estudiando economía y se graduó en Economía en la Universidad de Nueva York. Después estudió Política en Harvard, y después terminó su etapa académica estudiando Gobernanza y Campañas Electorales en la Universidad George Washington, donde fue mi alumno. Lo conozco desde que nació porque soy amigo del padre de Daniel.

La Escuela de Negocios Stern de Nueva York es una de las dos principales escuelas de negocios de Estados Unidos, junto con Wharton. En política, Harvard es la número uno, y en administración pública, la universidad donde vos das el curso, George Washington. Y si no entiendo mal, su padre es el hombre más rico de Ecuador. Además, hay otros abuelos que ya fueron presidentes de Ecuador. A los 35 años ya estaba preparado por la familia para ser presidente.

Su abuelo fue el hombre más rico del país. Era un exportador bananero enorme, dueño de la empresa de exportación de bananos más grande del mundo que tiene una flota naviera gigantesca. El 70% de sus intereses están fuera de Ecuador, especialmente en Estados Unidos. Su padre, Alvarito, fue el hombre más rico del país, y actualmente es él. Daniel es el hombre más rico del país. Él se educó y vivió con la familia Kennedy, según ha contado el actual ministro del presidente Trump. Entonces, se lleva perfectamente bien con la élite norteamericana y habla inglés.

Daniel Noboa fue reelecto presidente de Ecuador.

Ahí hay una diferencia entre la idiosincrasia argentina y la idiosincrasia del Pacífico, donde en general nos encontramos con muchos presidentes empresarios y de las familias más ricas de su país, como en el caso de Chile con Piñera. En Argentina, es mucho más difícil hacer a un empresario presidente, si bien vos lo lograste con Macri. En Argentina, el hombre más rico con esa formación, a lo mejor produciría rechazo. ¿Encontrás una diferencia en la idiosincrasia argentina, o incluso brasileña? De hecho, uno de los hombres más ricos quiso ser presidente en los años 80 y le fue muy mal, a pesar de ser una persona muy preparada. ¿Hay una diferencia entre esa idiosincrasia del Pacífico y del Atlántico?

Sí, hay una gran diferencia en cuanto a la preparación. En Argentina hay gente muy preparada, pero es desigual. Han llegado a la presidencia más personas con muy poca preparación académica, que son los que en Argentina llamamos "chantas", que académicos. La clase política chilena es muy sofisticada académicamente; la colombiana, ni se diga. Petro es un accidente de la historia colombiana, pero yo he tratado con varios presidentes de Colombia y son gente académicamente muy buena. Entre ellos está Iván Duque, que también fue alumno nuestro en la Washington, un tipo de una cultura enorme. Los mexicanos también tienen alta sofisticación académica en general. Claudia (Sheinbaum) es una mujer muy preparada y Marcelo Ebrard ha sido otro de los intelectuales más notables del continente. Hay un culto por la preparación intelectual notable. En Colombia, el único bajito es Petro, que es un tipo pintoresco.

¿Qué quiere decir "bajito"? ¿Bajito de estatura o bajito intelectualmente?

Bajito intelectualmente. Cuando Mauricio Macri fue jefe de Gobierno de Buenos Aires, lo era también Marcelo Ebrard en México e hice mucho para que se lleven bien las dos ciudades. Macri estuvo en México, Marcelo Ebrard en Buenos Aires. Eran dos ciudades que avanzaban de manera muy interesante en cosas muy semejantes, como las ciclovías o el bus articulado. En ese mismo tiempo, Petro era alcalde de Bogotá, pero era un alcalde poco preparado y lleno de incidentes. Fue destituido, después restituido, y, según su canciller, eso se debe a su afición a los estimulantes. Él dice que solamente al alcohol, pero es una persona que dice cosas estrafalarias, y su binomio no puede ser peor.

Tenés ocho doctorados. Estamos hablando de alguien que respeta enormemente la formación académica. Pero me quedé pensando en algo del Atlántico, que comparten Argentina y Brasil en ese punto. Son los únicos dos países de toda Sudamérica federales, donde la política es bastante distinta a la de los países unitarios, donde se pasa de ser el intendente de la ciudad más importante a presidente. Acá, y en Brasil, esto no sucede. Sucedió con Macri porque lo hizo Jaime Durán Barba. Por ejemplo, Lula no terminó el colegio, pero el que nunca fue a la universidad fue el que fundó más universidades en la historia de Brasil. Hay algo más popular en la Argentina y en Brasil, donde a lo mejor las culturas precolombinas están menos presentes en cuanto a la relación con la autoridad. Acá prefiere más a alguien menos elitista, y creo que esto también le toca a Milei. Argentina y Brasil quieren plebeyos.

Sí. Lula es el caso del socialdemócrata más importante de América Latina. Es un obrero metalúrgico que llegó a ser presidente de Brasil. Una de las piezas de comunicación más impresionantes que existen es la toma de posesión de Lula por primera vez. Él dice: "A mí me han atacado porque nunca tuve un título, y el día de hoy por primera vez consigo uno". Entonces empieza a llorar de una manera impresionante y dice: "El día de hoy el pueblo de Brasil me da el título de presidente de la República Federativa de Brasil". Es una de las piezas de comunicación más espectaculares y justamente tiene que ver con esto.

Elecciones en CABA 2025, ¿se puede renunciar a ser autoridad de mesa?

El primer título que tuvo en su vida porque no terminó ni siquiera la primaria. Es maravilloso.

Y vaya título, es maravilloso.

¿Vendrás a la Argentina en las próximas semanas?

Espero viajar la próxima semana. Me hicieron otra operación en la mano porque tuve un accidente desafortunado, pero ya me estoy recuperando. La próxima semana estaré ahí, porque añoro mi Buenos Aires querido.

¿Y te quedás hasta las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, que se han convertido casi en una elección nacional?

Sí. Espero quedarme un buen rato en Buenos Aires. Añoro mucho la calle Corrientes, los teatros, la música. Para mí, Buenos Aires es la ciudad que amo.

TV