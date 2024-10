En medio de críticas del Gobierno, la comunidad universitaria volverá a marchar

Ante la intención del Presidente de vetar el proyecto de presupuesto universitario, estudiantes y docentes marcharán hoy a partir de las 17 en el Congreso y en otros puntos del país bajo la consigna de “La universidad no es el problema, es parte de la solución”.

"El veto al financiamiento universitario sigue firme y seguramente esté publicado en el próximo boletín oficial", desafió el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En un comunicado, el ministerio de Capital Humano aseguró que la marcha “responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo”, ya que los reclamos habrían sido “atendidos y resueltos”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otro lado, diputados y senadores de distintos bloques ratificaron en una conferencia de prensa que acompañarán la marcha federal universitaria de mañana y rechazaron el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. “Convocamos a todos y todas a la manifestación de mañana”, declaró la diputada Danya Tavela.

Marcha por la universidad pública: docentes, autoridades y estudiantes se manifiestan ante el Congreso | Perfil

El Gobierno anunció el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano y el Instituto Argentino del Transporte

El secretario de transporte, Franco Mogetta, anunció el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano ya que “no tenía funciones que justifiquen su existencia”. Esta medida significa el despido de 1.388 empleados de la planta estatal.

Por otro lado, el Gobierno disolvió el Instituto Argentino de Transporte, creado en 2014, porque “muchas de las funciones y tareas se han superpuesto con las responsabilidades de otras áreas de la Administración Pública Nacional”. Por ende, los recursos destinados a esa entidad serán transferidos a la secretaría de transporte.

La Cámara de Diputados aprobó la Boleta Única de Papel

Con 143 votos afirmativos, 87 negativos y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de la boleta única de papel y se utilizará a partir de las elecciones de medio término en 2025. El modelo electoral a seguir fue el que se utiliza en Mendoza.

Los puntos principales de la nueva Ley de Boleta Única de Papel, que se usará en las Elecciones 2025 | Perfil

Mario Lugones juró como nuevo ministro de Salud

El presidente Javier Milei le tomó juramento al nuevo ministro de salud, Mario Lugones. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada y duró menos de 10 minutos. Lugones sucederá en el cargo a Mario Russo, que decidió dar un paso al costado del ministerio por “motivos personales”.

Cristina visitó La Matanza

Cristina Kirchner visitó un centro de jubilados en La Matanza y recorrió el municipio junto al padre Nicolás “Tano” Angelotti. En su discurso, la ex mandataria convocó a la fuerza de lo colectivo y le pidió a la gente que “siga trabajando y organizándose”.

Claudia Sheinbaum asumió como presidenta de México

Claudia Sheinbaum asumió como presidenta de México y sucede en el cargo a Andrés Manuel López Obrador. Es la primera mujer que ocupa el cargo en 200 años de historia. A pesar de que no hubo asistencia de Javier Milei ni Diana Mondino, el que estuvo presente fue el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México”, recordó la nueva presidenta.

Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, traza con discreción su propio rumbo | Perfil

Irán atacó a Israel con misiles

Luego de la invasión terrestre de Israel en el sur de Líbano, Irán lanzó 200 misiles contra territorio israelí. La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que el ataque es debido al asesinato de los líderes de Hamas y Hezbollah. El Ejército israelí anticipó que “habrá consecuencias”.

Ataques de Israel en el sur del Líbano. Según el Ministerio libanés de Salud, el balance de los bombardeos israelíes del lunes es de 95 muertos.

Elton John anunció un nuevo documental

Disney+ presentó el trailer del documental "Elton John: Never Too Late", que se publicará en la plataforma el 13 de diciembre. El nuevo filme presentará las vivencias y momentos más destacados de la vida del artista e incluirá una canción original nueva de Elton John. Es por esto que nos despedimos de esta apertura de La Previa con “I’m still standing”.