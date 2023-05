Falleció la gran Tina Turner

Como una diva, con sus piernas inigualables, su inconfundible voz y su sello tan personal que la hizo única, a los 83 años nos dejó Tina Turner, la "reina de soul & el rock", quien entrará al cielo por la alfombra roja porque es "simplemente la mejor".

Según informó su representante, Tina falleció en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, en Suiza, luego de una larga enfermedad.

Si bien inicio su carrera musical en los 50's con el advenimiento del rock, fueron los 80's los que la coronaron como reina absoluta ganando seis de sus ocho premios Grammy. Colocó 12 de sus canciones en los Top 40, como: "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" y "Better Be Good to Me".

La revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 63 de una lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos.

Su descubridor fue Ike Turner quien la escuchó en su bar en Saint Louis en 1957, luego se casaron, le dio su apellido, tuvieron una relación tumultuosa y abusiva. El éxito llegó con

una versión de "Proud Mary" de Creedence Clearwater Revival.

En 1976, lo dejó para siempre y siguió con su vida y su carrera siempre hacia la cima.

