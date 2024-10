Fernando Galmarini: "Nos conduce un hombre realmente malo y perverso"

Fernando Galmarini descartó las comparaciones que quieren hacer en el oficialismo con la gestión de Carlos Menem: “Las diferencias son enormes porque se trata de otro mundo y otro país. Estábamos atentos a la caída del Muro de Berlín y habíamos heredado una inflación del 5000%”. Además, elogió el camino recorrido por el presidente riojano “había sido gobernador, fue un enorme peronista encarcelado por su militancia y le ganó la interna a un hombre muy querido como Antonio Cafiero” detalló el ex secretario de Deportes en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernando Galmarini fue secretario de Deportes de la Nación en la década del 90, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Diputado Nacional e integrante de la Agrupación Montoneros.

¿Estuviste en la Marcha Universitaria?

Estaba internado por un síncope del cual todavía están averiguando por qué se dio. Fui al baño y me caí, se me rompieron algunos dientes y luego me internaron un día y medio. Ahora estoy bien y con revisiones permanentes. Todavía no estoy listo para jugar, espero estarlo dentro de pocos días. De todas maneras, estuvieron Malena Galmarini y Sergio Massa, que luego me vinieron a visitar. También estuvo en la marcha Sebastián, otro hijo mío que también participó. Todos me hablaron de una marcha multitudinaria.

Hay un deseo del Presidente de encontrar un vínculo entre su gestión y los primeros años del gobierno de Menem. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias?

Las diferencias son enormes porque se trata de otro mundo. En aquel momento, todos estábamos atentos a lo que estaba pasando, se cayó el Muro de Berlín y la Unión Soviética. Salimos de años complicados de proscripción del peronismo, Menem había asumido un país del gobierno de la Unión Cívica Radical con una inflación cercana al 5000%. El momento era muy complejo, tanto en el mundo, como en el país.

Este momento, no es un jardín de rosas, pero tampoco es la tumultuosa Argentina de aquel entonces. Son gobiernos distintos, no se parecen en nada. Carlos Menem fue un enorme militante del peronismo, había estado detenido por su militancia, ya había sido gobernador de La Rioja y, además había caminado todo el país. Le ganó una elección interna a un hombre muy importante y querido por nosotros como Antonio Cafiero. Nada tiene que ver este señor con Carlos Menem.

¿Qué piensa de cómo están conformado los equipos y el Gabinete en comparación a tu experiencia en el gobierno de Menem?

Recuerdo nuestra primera reunión de gabinete, las primeras palabras de Menem fueron "nadie mira para atrás, todo hay que hacerlo para adelante". Es decir, no había que mirar el 5000% de inflación, pese a que pesaba mucho y más luego de que el primer ministro de Economía no haya dado pie con bola. Todo era mirar para adelante e intentar mejorar lo que había que mejorar.

Este Gobierno está conducido por un hombre malo, perverso, que quiere que la Argentina termine siendo un despojo humano. Todo lo contrario a lo que fue Carlos Menem y su gabinete. No recuerdo mayores modificaciones en el gabinete durante el primer año, por el contrario, el presidente nos instaba a seguir por el camino que llevábamos. Javier Milei es un desquiciado, un hombre que no está en sus cabales y le va a hacer un daño enorme a la Argentina y a los argentinos.

