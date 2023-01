El ex intendente de San Antonio de Areco habló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) sobre las elecciones de este año, qué debería hacer el Frente de Todos (FdT) para lograr despertar el interés de la sociedad, y su opinión en cuanto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Como hombre cercano a Cristina Fernández de Kirchner ¿Qué análisis hace de la interna que se trató estos últimos días entre Alberto Fernández, Wado de Pedro y luego las respuestas de Máximo Kirchner?

Para no confundir a la audiencia, aclararé que no tengo esa cercanía con Cristina. Escucho lo que escuchamos todos, no he participado de reuniones con ella en este último año. Sí somos cercanos en cuanto a ideología y pensamientos.

A mí me resulta muy inmaduro y muy fuera de foco que estemos discutiendo enojos entre ministros y presidente. Volver a este esquema de debilitar la figura del presidente de nuestra fuerza política sabiendo cómo fue la decisión de que esté ahí, más allá de lo que cada uno pueda interpretar respecto a lo que ha sido su gestión, me parece que nos aleja más de la sociedad y lo que esta espera de la dirigencia política, y profundiza un problema generalizado de la política argentina, de estar en una sintonía completamente diferente a la que necesita nuestra agenda.

¿Percibís que el acercamiento de la fecha de las elecciones fomenta que se generen estos conflictos entre los tres sectores que integran el FdT?

Sí, la lógica es que todo esto surja el calor de lo que es acercarse a la fecha de cierre de listas y todo lo que significa eso. Los roces clásicos de una coalición como la nuestra, donde se han incorporado sectores que, en algunos casos, durante una década quizás, habían estado afuera o se habían alejado y hoy son figuras centrales.

Pero esto no es nuevo, viene de hace dos años, desde los resultados de la elección de medio término.

Viene desde antes pero en el momento que se acerca la definición de quienes van a ser los candidatos, recrudece…

Sí. A mi me gustaría que recrudezca con discusiones sobre cuál va a ser el rumbo, las propuestas, que se va a hacer con el drama institucional que está viviendo la Argentina hoy y más importante en la ciudadanía, la agenda económica.

A mí me gustaría que discutamos cómo profundizar el federalismo, políticas públicas que puedan despertar el interés de la sociedad.

El año que viene comienzan a vencer las cuotas del crédito con el FMI, ¿Será que el sector más cercano a la vicepresidente y a Máximo Kirchner no tiene otra alternativa económica que plantear y por eso no se discute?

Yo diría lo contrario. Si estamos iniciando un proceso electoral donde se va a definir la conducción del Estado Federal con toda autoridad, uno de los puntos a plantear y poner arriba de la mesa puede ser perfectamente intentar una renegociación con el Fondo Monetario y que el impulso de un acompañamiento del electorado puede ser determinante a la hora de proponer esa modificación, en base a muchas cosas que ha dicho en esta última entrevista Máximo Kirchner que son ciertas; tuvimos una pandemia, está la guerra de Rusia y Ucrania, lo que ha generado eso en términos inflacionarios a escala planetaria y también con el precio de la energía. Hay condiciones objetivas con un fuerte respaldo popular como para sentarse en una mesa de negociación, creo que sí, que debe ser parte de la discusión electoral.

¿Puede ser que sea respetable la opinión de quienes piensen que una renegociación con el Fondo tendría que estar bajo el radar y no espantando a los inversores internacionales que hoy crean oportunidades para que la Argentina los reciba?

Bueno, hay que tener la inteligencia justamente para hacerlo de manera equilibrada. Creo que se puede perfectamente.

Aquellos que verdaderamente y con seriedad pretendan invertir en Argentina en proyectos de inversión, como el litio o cualquier inversión energética de infraestructura, o de las grandes inversiones que se puedan hacer hoy en nuestro país son inversiones a largo plazo, y son absolutamente conscientes que vencimientos de deuda anuales del orden de los 20.000 millones de dólares son absolutamente inviables para un país que tiene que estar con una convivencia pacífica y con un funcionamiento, mínimamente razonable.

Alejandro Gomel: Hay un grupo de representantes del Frente de Todos que están planteando una suerte de “operativo clamor” para pedir que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata. ¿Cree que Cristina debería presentarse en las próximas elecciones?

Para mí fue muy clara ella cuando expresó que no se presentaría en las próximas elecciones.

Interpreto que ahí hay doble justificativo para decirlo o impulso para definir ese escenario, uno es la situación judicial que, claramente, le molesta y con toda razón. Estar participando de una elección cuando tiene una condena, que si bien no está firme habla de su imposibilidad de poder ejercer cargos públicos.

Eso sí creo que requiere una fuerte participación política aprovechando el escenario electoral para discutir, entre otras cosas, una profunda reforma judicial y algunas reformas profundas institucionales que de alguna manera eviten esta persecución política más allá de los juzgamientos, de las causas y de las situaciones que corresponde analizar con seriedad y que no está sucediendo.

Pero también creo que ella ya no tiene ganas de ser otra vez presidenta de la Nación, ya lo fue en dos oportunidades, su rol político no se va a modificar porque sea o no Presidenta, lo tiene y lo seguirá teniendo.

Yo creo que no hay que forzar la participación de Cristina y que tenemos que trabajar en una profunda reforma judicial. Pero sí creo que en el FdT tiene que haber una PASO a gran escala con las figuras más representativas como Sergio Massa que tendría que enfrentar a, una figura representativa del kirchnerismo, Axel Kicilloff que es el que más fideliza la intención de voto de Cristina. También debe participar algún gobernador importante del interior, "Coki" Capitanich tiene todo como para poder hacerlo. Es la única manera que nos revitalizaría y que podríamos poner debates profundos arriba de la mesa y despertar el interés de la sociedad.

¿Y en la provincia de Buenos Aires? ¿Quién tendría que ser el candidato?

Me parece que Wado de Pedro podría ser una una figura interesante en representación del del kirchnerismo; tienen intendentes que son representantes importantes como Jorge Ferraresi o Martin Insaurralde y es la oportunidad de que puedan participar después de mucho tiempo que lo pidieron y no hubo representantes de intendentes; hay mujeres interesantes como Victoria Tolosa Paz, Fernanda Raverta y Veronica Magario. Hay que incorporar también la agenda del interior en la discusión de la provincia de Buenos Aires, donde necesitamos llevar adelante profundas reformas que no se han hecho.

Francisco, dado que Kicilloff es quien mejor mide en la provincia de Buenos Aires ¿No se correría el riesgo de perder la provincia no colocando al mejor candidato?

Soy de la idea de que la Elección Nacional es la que define la situación en la provincia de Buenos Aires mientras sigan atadas las mismas fechas de elecciones, lo demostró Maria Eugenia Vidal con Macri.

En el peronismo que es un movimiento nacional, un partido y una coalición como el FdT con una gran dimensión, estar pensando solamente en mantener el poder en la provincia de Buenos Aires a mí como dirigente, militante y argentino me queda un sabor a poco.

Si tenemos un dirigente de la estatura de Axel que tiene buena presencia electoral, que tiene una buena gestión, que es muy transparente, muy honesto, que es bien recibido por el electorado y tiene fidelidades por el voto del kirchnerismo me parece que es para ir a discutir el rumbo de la Argentina.

¿Cómo te explicás los problemas de identidad del FdT entre el kirchnerismo, el peronismo tradicional, el sector del Frente Renovador de Sergio Massa?

Creo que un poco mi perfil y mi historia político familiar intenta buscar acuerdos; y cuando hablamos de buscar acuerdos, no significa generar amistades que pueden pueden estar o no, no me refiero a eso.

Argentina necesita imperiosamente espacios de acuerdos institucionales, políticos; si no los podemos generar dentro del FdT mucho menos podemos plantear que necesitamos generar acuerdos hacia afuera, y la Argentina está absolutamente deteriorada en su esquema político justamente por la enorme inmadurez, que hemos demostrado cómo dirigencia política a la hora de generar acuerdos básicos mínimos e imprescindibles para mejorar la calidad de vida e institucional de la Argentina.

Pienso que el ciclo del 2023 debe necesariamente garantizar un profundo proceso de acuerdo político que cambien esta matriz de grietas que no va a significar que no sigamos discutiendo, pero no con este con este nivel de infantilidad que nos aleja cada vez más de la sociedad.

MVB FM