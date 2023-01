Wado de Pedro afuera de la reunión con Lula y los organismos de DDHH: hay malestar en el kirchnerismo

La visita de Lula Da Silva a la argentina en el marco de la cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) volvió a generar fuertes internas en el Frente de Todos. Una de ellas se debe a la ausencia ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, al encuentro que protagonizó el presidente Alberto Fernández con su par brasileño y organismos de Derechos Humanos, al cual no fue invitado.

El evento ocurrió el pasado lunes en el Salón de la Ciencia de Casa Rosada, en contexto del regreso del primer mandatario de Brasil al país, donde participó de la reunión con Fernández y decenas de representantes de organismos de derechos humanos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. De hecho, hubo integrantes de la agrupación HIJOS, pero no estuvo De Pedro, que es uno de sus fundadores.

Se conocieron encuestas favorecedoras para Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof

Según consigna NA, fuentes alineadas detrás de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no pueden entender cómo el presidente "omitió invitar" a su ministro del Interior, debido a su militancia activa en el área de los Derechos Humanos y su historia personal como hijo de desaparecidos. "Lo ve como un competidor para las próximas elecciones", aseguró una de las fuentes.

Además de advertir que el actual jefe de Estado tiene en mente la reelección, aclararon que evitar invitar al integrante del gabinete nacional le generó un profundo "dolor" y afirmaron: "Mezclar esas cosas con las especulaciones electorales es ya no tener códigos".

El ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro.

Desde el entorno del ministro revelaron que hubo invitaciones a la actividad por parte de los organismos de Derechos Humanos que estuvieron presentes, pero señalaron que el mismo consideró que "como integrante del gabinete no podía asistir si no era invitado por el Presidente". Sin embargo, no hubo otros ministros en la reunión, ya que según allegados al Gobierno la intención era que solo fuera "Lula con los organismos", acorde a lo informado por la agencia de noticias.

La relación entre Alberto Fernández y "Wado" De Pedro se fue modificando con el correr del tiempo. Aunque inició de buena manera, todo cambió cuando el dirigente de La Cámpora entregó una carta poniendo a disposición su renuncia frente al Ministerio del Interior tras la derrota electoral en las PASO de 2021, donde reclamó "interpretar el veredicto del electorado".

Aunque De Pedro se mantuvo en el cargo, su gesto en sintonía con las críticas realizadas por Cristina Kirchner encabezó una ola de renuncias de funcionarios que integraban el Gabinete. A partir de allí, la confianza y la cercanía con el presidente mermaron.

Lula da Silva y Alberto Fernández.

CELAC: la agenda luego de la cumbre y los sabores agridulces del encuentro

En el intercambio que tuvo lugar en Casa Rosada participaron Buscarita Roa, Manuel Goncalves Granada y Leonardo Fossati, de Abuelas de Plaza de Mayo; Nora Cortiñas, Taty Almeida, Hilda Clara de Wainstein y Carmen Vieyra de Abreu, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Ernesto Lejderman de Familiares de Detenidos desaparecidos por razones políticas, y Paula Donadío y Anabella Montaner, de Hijos.

También estuvieron presentes Verónica Torras y Paula Litvachky, de CELS; Eduardo Tavani y María Elena Naddeo, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Remo Carlotto y Andressa Caldas, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur; Héctor Trajtemberg y Carlos Zamorano, de la Liga Argentina de Derechos Humanos; Gabriela Alegre y Marcelo Brodsky, de la Asociación Buena Memoria; Andrés Pérez Ezquivel, por SERPAJ, y Ernesto Alonso de la Comisión Provincial de la Memoria, entre otros dirigentes y referentes.

FP / MCP