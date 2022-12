El miércoles, cerca del mediodía, la imagen presidencial mostraba al presidente Alberto Fernández hablando de "logros" del tercer año de gestión. Hablaba solo. Como único orador. Escuchaban sindicalistas, algunos ministros y un solo gobernador (Osvaldo Jaldo, de Tucumán, quizás arreado por Juan Manzur). No estaban ni la vicepresidenta Cristina Fernández, ni su hijo, el diputado camporista, Máximo Kirchner. Tampoco estuvo el ministro del interior, Eduardo "Wado" de Pedro. No hubo, tampoco, ni una sola mención al porqué de las ausencias.



El Presidente habló de supuestos logros en un acto que parecía de otra agenda, muy ajena a la realidad. Al cerrar su discurso, le habló al peronismo y dijo que se iba a poner "al frente para que el que asuma en 2023 sea uno de nosotros”. Era una respuesta a la reunión de gobernadores en el CFI días antes donde empezaron a armar la mesa política que Alberto nunca concretó.

El domingo, entrevistado por Jorge Fontevecchia, señaló como "prematuro" saber si Cristina sería o no candidata. Evitó decir que no creía en su palabra, pero puso en duda la afirmación. El evento a metros de Casa Rosada pasó sin pena ni gloria. No hubo respuestas del peronismo. Ni siquiera en contra. Fue inadvertido, salvo por la defensa a ultranza del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. El equipo de comunicación, encabezado por Gabriela Cerruti, decidió que ese sea el gran acto del Presidente para el miércoles.

Alberto Fernández: "No voy a dejar que en la Argentina una vez más se diga que los DDHH son un negocio"

Pero cuando el día terminaba y la agenda informativa ya estaba otra vez con la previa de la final del Mundial que Argentina jugará el domingo frente a Francia, hubo un acto oficial que si era importante: La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, junto a su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, brindaron detalles sobre el bono de fin de año para trabajadores privados y beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Se trata de un bono de 24 mil pesos a ser abonado en diciembre por única vez para aquellos trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos por todo concepto, menos el aguinaldo, asciendan a tres veces el salario mínimo vital y móvil. Esto equivaldría a 185 mil pesos, explicó la ministra.

Por su parte, Tolosa Paz, informó que habrá un bono de 13.500 pesos para los titulares del Potenciar Trabajo para toda la última nómina que se pagó el 7 de diciembre. El bono anunciado "será pagadero en dos cuotas, una previa a la Navidad el 21 de diciembre por 6.750 pesos y la segunda para el 6 de enero, momento en que la validación de entidad esté concluida. Vamos a llegar a 1,3 millón de titulares de Potenciar Trabajo siguiendo muy de cerca que tengan una Navidad en familia y en paz", afirmó la ministra de Seguridad Social.

Esta mañana en conferencia de prensa, Cerruti le bajó el tono a la polémica por las ausencias de ayer: "Es algo que escriben los medios, no vamos a entrar en esa cuestión". Además, a pesar del faltazo de los gobernadores peronistas, apuntó: "Los gobernadores vinieron la semana pasada. El Presidente tuvo reuniones con todos. Hoy a la noche estaremos en Formosa, el martes en Santiago del Estero". Por último, ante la insistencia de los periodistas en la sala de Casa Rosada, completó: "Los funcionarios somos empleados, no nos pasamos listas. Podemos estar, podemos irnos. Lo que importa son las políticas que conduce y lleva adelante el Presidente".