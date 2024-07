Fundación ILAN: "Vamos a invertir, Milei lo cambió todo"

El empresario y filántropo mexicano mostró optimismo ante la llegada de ILAN a la Argentina y declaró que el objetivo de la fundación es “convertir a la región de América latina en una altamente innovadora”. Por otra parte, explicó que destacarán a Milei por “patear el tablero”. “Estamos seguros que las propuestas de Milei van a lograr grandes cambios, y como empresario, voy a invertir en Argentina”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Isaac Assa es un empresario y filántropo mexicano. Actualmente se desempeña como titular de la fundación Israel-Latin American Network (ILAN).

Alejandro Gomel: ¿De qué se trata el premio que se le va a dar al presidente argentino?

En febrero pude encontrarme con el presidente Milei y con su hermana Karina en Israel, donde firmamos el anuncio del lanzamiento de la fundación ILAN en Argentina. Finalmente, ese sueño ya se está haciendo realidad: este domingo lanzaremos la fundación oficialmente en el Hotel Alvear Palace. Además, le entregaremos un premio a la innovación política al presidente Milei.

ILAN es la Israel Latin American Network, una fundación sin fines de lucro, apartidista y laica. Nuestra misión es impulsar la innovación, vinculados con Israel, para mejorar la vida de los argentinos y los latinoamericanos. Nuestra fundación ya está en 8 países de América latina y nos iremos desembarcando en otros conforme pasa el tiempo. “Innovación” viene de la palabra “innova”, que es una nueva manera de hacer las cosas. Muchas personas relacionan la innovación solamente con la tecnología, sin embargo, la innovación va a todos los campos, incluso a la política.

Israel es un país que tiene el 1% del territorio de Argentina, el 20% de su población, no obstante, tiene un Producto Bruto Interno igual que el de Argentina. ¿Cómo logró esto? A través de la innovación. Israel tiene el PBI per cápita más alto que Europa, incluso más alto que Inglaterra, Alemania y Francia. Israel, como decía Shimon Peres, fue bendecido con la nada, y por eso se dedicaron a desarrollar el talento de las personas. En Argentina y en América latina tenemos gente muy talentosa y capaz. Estamos seguros que impulsándolos a ser innovadores, vamos a cambiar la economía de la región.

Vamos a firmar convenios con las principales universidades argentinas, públicas y privadas, y vamos a premiar a los proyectos más innovadores. Los ganadores van a poder ir a Israel en un viaje de 8 días para conocer el programa de innovación que se desarrolla en universidades, empresas y en el gobierno. A través de eso, los jóvenes formarán parte de una red junto a otros jóvenes latinoamericanos. Así, vamos a impulsar la innovación y vamos, primeramente Dios, a darle a Argentina y a la región un mejor futuro. Nuestra visión es convertir a la región de América latina en una altamente innovadora.

AG: ¿De qué tipo de inversión se trata la inauguración de la fundación en Buenos Aires?

La inversión de la fundación se basa en invertir en los jóvenes. Invertimos en esos jóvenes talentosos para potenciarlos. El viaje a Israel pretende hacerlos innovadores 2.0. Con ese dinero que se invierte, ya que el viaje es todo pago, los convertimos en innovadores mucho más potentes.

AG: ¿La convocatoria está abierta a jóvenes de todas las religiones?

Si, ILAN es una fundación totalmente laica. Las universidades hacen su convocatoria y eligen a sus ganadores. Podrá ser gente de la comunidad judía como no. En la mayoría de los casos, más del 90% de los jóvenes que llevamos no son judíos. Las poblaciones judías en las universidades son relativamente pequeñas.

Para nuestra próxima delegación, que es en julio del año que viene, estamos esperando llevar entre 30 y 40 jóvenes argentinos. Así haremos crecer el programa hasta que sean cientos de jóvenes argentinos los que participen en el programa.

Elizabeth Peger: Acerca del premio que va a otorgarle al Presidente, ¿por qué considera que Milei es un innovador político?

Él realmente viene a cambiarlo todo. Albert Einstein decía que “estupidez” es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Milei está cambiando todo el esquema, “pateando el tablero” como dicen aquí en Argentina.

En las pasadas décadas, Argentina ha estado yendo de una crisis a otra, y no se han hecho cambios. Estamos seguros que las propuestas de Milei van a lograr grandes cambios. Mi padre siempre me decía: “Isaac, tu pasado no define tu futuro”, y eso les digo yo a todos los argentinos. Yo personalmente como empresario voy a invertir en Argentina. No solamente pudieron ganar la Copa América, además van a ganar la copa de innovación. Yo creo que esa es una obligación que tenemos con las futuras generaciones.

