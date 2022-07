El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil FM 101.9, y afirmó que "la falta de responsabilidad también pasa por los periodistas". Luego, agregó que "piden el fin de este Gobierno de forma anticipada" y, por último, aseveró que "dentro del Frente de Todos hay enojo, no golpismo".

¿Qué va a hacer la Secretaría a tu cargo con las declaraciones de Aldo Rico? ¿Se presentan en la Justicia? ¿Se puede hacer algo o no?

Si, la Secretaria hizo una presentación judicial y una denuncia penal por los dichos que contemplamos que comete un claro delito. Es una posible comisión de delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas que está tipificado en el artículo 226 y 226 bis de nuestro Código Penal.

Dependerá de la Justicia investigar, con las pruebas que presentó, la Secretaría y ver si se puede llevar a cabo un procesamiento que entendemos que tiene que ser así por los antecedentes que tiene.

En ese caso, ¿también plantean que el Gobierno se termine ya? ¿Se adelanten las elecciones? ¿De alguna manera puede ser extensible esta denuncia de tu Secretaria a aquellas personas que piden una salida anticipada de este Gobierno?

Hay una diferenciación muy clara. El mensaje de Rico es una muestra de incentivo a las Fuerzas Armadas, es una intención golpista. Teniendo en cuenta lo ocurrido con Evo Morales en Bolivia y el golpe militar es algo que no podemos dejar pasar. No podemos permitir que estás manifestaciones se den tan libremente.

¿Creés que solamente se circunscribe a fuerzas de seguridad y armadas, pero que no existirían la misma responsabilidad en aquellos que, sin contar con el poder de las armas, también imponen la finalización anticipada de este Gobierno?

Hay una irresponsabilidad política en eso. Los dichos de Aldo Rico tienen que ser repudiados por todo el arco político, ya que todos queremos y valoramos la democracia, la cual queremos que se siga fortaleciendo con el pasar del tiempo y para eso trabajamos, no solamente en reparar políticas de derechos humanos y lo que fue la dictadura, sino que también de lo que pasa actualmente.

La falta de responsabilidad también pasa por los periodistas que piden el fin de este Gobierno de forma anticipada. El comunicado del Frente de Todos es muy claro, hay un sector opositor que está muy lejos de ser institucionalista y democrático como a veces ellos se suelen llamar. Defienden las instituciones depende quién gobierne y ellos cuando tienen el mando avasallan todas, quedó demostrado. Dentro del Frente de Todos hay enojo, no golpismo.

Aldo Rico realizó una convocatoria golpista: “Cuando la Patria está en peligro, todo es lícito”

Hace dos días, Hebe de Bonafini le dijo al Presidente que estaba cada vez más mentiroso. ¿Hay un punto a partir del cual, delarruizar al Presidente, termina siendo golpista?

No creo. Considero que las declaraciones o distintas expresiones que pueden llegar a manifestar algún enojo con la no conformidad del rumbo de la gestión es respetable, y lo es hasta del arco opositor. El tema es cuando se rompe ese límite que "si no me gusta lo que se está llevando adelante, y no solamente lo crítico, sino que trato de eliminarlo ', esto es lo peligroso y que se ve mucho en la oposición que está distribuida en diferentes medios de comunicación, en donde están vociferando lo peor que puede pasar en un Gobierno democrático. Las críticas de la oposición son bienvenidas, para eso son opositores y el pueblo lo eligió como tal.

Cuando ellos gobernaron, llevaron a cabo una forma de gobierno neoliberal y un endeudamiento estructural de hasta 100 años, por lo que nosotros salimos a manifestar con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución, en contra del achique y el recorte que querían hacerle a los diputados.

Para ser honesto, recordemos el tema cuando hablamos del tema helicóptero que también se lo hicieron a Mauricio Macri y casi parece una incoherencia.

Si, pero no de la dirigencia política. Puede ser de algún sector. A nosotros nos preocupa de quienes tienen roles.

Lo de Aldo Rico es algo extremo, me parece que es una persona que no tiene una buena estabilidad emocional, alguien que está fuera de un punto de equilibrio. En determinada circunstancia, el tono de la crítica comienza a ser destituyente.

Ahí puedo tener mis pequeñas diferencias. Una cosa es hacer hasta una crítica muy fuerte sobre el Presidente y otra es pedir que renuncie.

Patricia Bullrich: "El gobierno de Macri no entendió la historia argentina a la hora de gobernar"

Queríamos usar el tema de Aldo Rico para tratar de contribuir a ampliar el periodo de responsabilidades de todo el mundo.

Lo que hay también, y que antes no pasaba, es que tenemos representatividades parlamentarias con discursos negacionistas y de teoría de los dos demonios, algo que es nuevo y que Villarruel y Milei son personajes también que niegan lo que sucedió cuando en Argentina hay condenas.

BL PAR