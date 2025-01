Humberto Schiavoni: "Quienes responden a Patricia Bullrich deberían irse del PRO”"

Tras la decisión de Diego Valenzuela de dejar el PRO y sumarse a La Libertad Avanza, Humberto Schiavoni aclaró que el intendente de Tres de Febrero y otros dirigentes cercanos a Patricia Bullrich son “partidarios de un acercamiento mucho más incondicional y mimetizado” al oficialismo desde hace tiempo. A su vez, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), declaró que si bien el PRO “ha apoyado sin cortapisas las posiciones del Gobierno” en el Congreso, el espacio de Muariico Macri mantiene la “defensa de la República y las instituciones”.

Humberto Schiavoni es exsenador nacional del PRO por la provincia de Misiones y fue presidente del partido que hoy encabeza Mauricio Macri. Anteriormente se desempeñó como titular de la Corporación Buenos Aires Sur, presidente del Ente Nacional Yacyretá y concejal de la ciudad de Posadas.

Elizabeth Peger: ¿Cómo analiza esta decisión de Diego Valenzuela de dejar de formar parte del PRO y empezar a transitar una historia política junto a La Libertad Avanza?

La verdad es que Diego Valenzuela, así como otro grupo de dirigentes cercanos a Patricia Bullrich, ya venían trabajando prácticamente escindidos del partido en los últimos tiempos, sobre todo porque había una concepción general de fusionarse o mantener la identidad. Ellos eran partidarios de un acercamiento mucho más incondicional y mimetizado con La Libertad Avanza, y están en su derecho.

Lo que es positivo es que se blanquee, que se ponga de relieve la decisión que ya venía siendo operativamente así, porque los diputados y senadores que responden a Patricia Bullrich y a Diego Valenzuela en la provincia de Buenos Aires ya estaban en un bloque con La Libertad Avanza. No me llama la atención y me parece positivo que se blanquee la situación.

EP: No se trata de una fusión. Es una decisión de dejar de formar parte del PRO y pasar a formar parte de La Libertad Avanza.

Exactamente, esa es la divisoria de aguas. Están en su derecho, ya lo venían haciendo y me parece positivo que se pongan las cartas sobre la mesa.

EP: ¿Y usted cree que esto va a dar lugar a que se produzca un salto más importante de dirigentes? Ayer se hablaba de que este fenómeno podría replicarse con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires cercanos a Patricia Bullrich o en las provincias de Santa Fe y Córdoba. ¿Qué analiza al respecto?

Lo de la provincia de Santa Fe no me consta. En la Ciudad de Buenos Aires también, tanto (Juan Pablo) y otra diputada que responden a Patricia, vienen siendo funcionales a la estrategia de Pilar Ramírez en contra de nuestro propio Gobierno en la Ciudad. Tampoco me llamaría la atención y también me parece positivo que se tome una decisión en el sentido de blanquear la situación que ya se venía dando.

Recordemos que los legisladores que responden a Patricia Bullrich no acompañaron la Ley de Presupuesto del Gobierno de la Ciudad, de su propio gobierno, el gobierno cuyas listas ingresaron a la Legislatura. Pero bueno, son cosas de la política y no me llamaría la atención si toman la decisión de definitivamente abandonar el PRO.

EP: ¿No es complejo para la viabilidad del PRO a futuro del PRO que algunos vayan acomodándose en La Libertad Avanza, que hoy tiene un respaldo electoral importante?

No, creo que obedece a una visión distinta. Nosotros, por el contrario, pensamos que el PRO tiene mucho para aportar desde su propia identidad, resguardando valores republicanos. Fuimos muy claros y enfáticos, aun apoyando algunas decisiones del Gobierno, en diferenciarnos en temas que hacen a esos aspectos, como el no apoyo al juez Lijo como integrante de la Corte Suprema y el tema de Ficha Limpia. Hay muchos temas en los que no estamos de acuerdo con esta concepción del Gobierno y priorizamos más una visión institucional y republicana, sin perder la identidad del PRO. Son distintas visiones y me parece que es bueno que se transparenten las posiciones.

Claudio Mardones: El expresidente Mauricio Macri planteó en X avanzar en un acuerdo con LLA para enfrentar al kirchnerismo, pero desde la Casa Rosada solo hay silencio. El comunicado del PRO en donde se cuestionó la convocatoria a extraordinarias no les cayó bien, al menos para Guillermo Francos. También hubo silencio en el bloque del PRO respecto al comunicado de Valenzuela. ¿Qué pasó respecto a la toma de esas decisiones?

Son tres temas distintos. Por un lado, la pelota está en la cancha del Gobierno. El Presidente fue muy enfático en su invitación a integrar un esquema político en los 24 distritos y arrasar con el kirchnerismo, por sus propias palabras. El PRO respondió aceptando y designando a una comisión que se encargaría de negociar ese posible acuerdo político. A partir de ahí, no hubo más ningún tipo de respuesta del Gobierno. No nos dejamos llevar por los trascendidos, esto es lo que objetivamente está pasando.

Con respecto a lo del Presupuesto, acuérdense que fue una exigencia de los propios gobernadores del espacio que se tratara la Ley del Presupuesto, porque hay muchos compromisos que ya no dependerían de la discrecionalidad de los funcionarios, sino que son acuerdos cristalizados en una ley como la presupuesto. Eso también tiene que ver con los fondos que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires.

La salida de Valenzuela o de otros dirigentes, que seguramente se van a producir en estos días, o es un esquema que viene trabajando diferenciado desde hace casi un año, No tiene que ver una cosa con la otra.

Nosotros vamos a insistir en las posiciones del PRO. Este es un partido que tiene estructura en los 24 distritos, que tiene concejales, intendentes, diputados provinciales, diputados nacionales, senadores y gobernadores. Nosotros tenemos una estructura que tiene su propia vida, su propia identidad.

CM: Después del comunicado del PRO, publicado por impulso del expresidente Mauricio Macri, algunas figuras salieron off the record y dijeron que no están de acuerdo. Me refiero a Silvana Giudici, por ejemplo, que salió casi al mismo tiempo que Patricia Bullrich.

Se trata de un sector que ya está en una onda totalmente diferenciada. Tanto Silvana Giudici como Fernando Iglesias responden directamente a Patricia, y tienen una visión que es respetable. Lo que sí tendrían que hacer es correrse si el partido mayoritariamente está en otra, o hacer como hizo Valenzuela. Quienes responden a Patricia Bullrich deberían irse del PRO. Pero son decisiones personales. A veces se trata de matices o de temas puntuales, como puede ser la redacción de un comunicado, y otras cosas son ya más profundas, como lo que llevó a Valenzuela a dejar el espacio nuestro. No le daría demasiada importancia ni creo que sea un tema sistémico.

Si hay un sector, que es el que lidera Patricia Bullrich, que está en una posición mucho más cercana e incondicional al Gobierno que la de la mayoría del partido, que pretende seguir resguardando sus principios. Yo creo que las dos posiciones son aceptables, y mientras se trate de discrepancias sobre temas puntuales, se va a poder convivir. También hay temas mucho más de fondo, como los que llevaron seguramente a Diego Valenzuela a tomar la decisión, también está en su derecho de tomarla. Yo soy muy respetuoso tanto del sector de Patricia Bullrich como del sector mayoritario del partido. Creo que en un esquema democrático hay que aprender a convivir siempre sabiendo que hay una mayoría que dirige la posición del partido.

EP: Cuando habla de otros dirigentes que podrían irse del partido, habla de los sectores que responden o se referencian de alguna manera en Patricia Bullrich…

No, yo me refiero a sectores puntuales. Recordemos que Diego Valenzuela jugó en la interna con Horacio Rodríguez Larreta. Se acercó a Patricia cuando arrancó el Gobierno. Diego Valenzuela fue uno de los alfiles que sostuvo la candidatura a gobernador de Diego Santilli por el sector de Horacio Rodríguez Larreta.

EP: Por esos nombres iba. Santilli, Ritondo...

No, yo no tengo ningún tipo de información al respecto ni creo que se vayan. Todo lo que he leído son especulaciones periodísticas. No he leído ninguna información de primera mano ni de ninguna fuente seria.

EP: El peligro es que todo este proceso termine generando una fractura en el bloque, que es un espacio muy importante en la Cámara de Diputados…

Yo creo que siempre es bueno que se transparenten las posiciones. Nosotros pensamos que el Gobierno está haciendo las cosas bien en muchos aspectos. De hecho, el PRO ha apoyado sin cortapisas las posiciones del Gobierno prácticamente todo con su bloque de diputados y su bloque de senadores, en menor medida porque somos menos relevantes a nivel de senadores. Ha sido crucial el apoyo del PRO para sacar la Ley Bases y para evitar que se reviertan los vetos a leyes que eran muy importantes para el core business de este Gobierno.

Ahora, nosotros también mantenemos nuestra posición en aquellos aspectos que son la esencia del PRO, como es la defensa de la República y las instituciones. Recordemos que el PRO se llama Propuesta Republicana. Hay muchos aspectos en los que vamos a seguir siendo diferentes, y si hay sectores que no están de acuerdo con esa diferenciación, plantearán internamente y tomarán las decisiones. Por eso creo que es sano lo que pasó con Valenzuela.

EP: ¿Lo imagina Mauricio Macri como candidato?

En política hemos visto tantas cosas que imagino cualquier escenario. No hablé con Mauricio sobre este tema puntual, o sea que no puedo ni siquiera especular con la decisión que podría tomar el presidente Macri.

EP: La respuesta de Macri al planteo del Presidente Milei de un acuerdo con el PRO fue casi inmediata. Ahora, eso se ha enfriado. ¿Le conviene al PRO ir a las elecciones con un acuerdo electoral con La Libertad Avanza o pierde en ese esquema?

Yo creo que, si al país le conviene, el PRO estará donde le convenga al país en un marco de respeto y donde se contemplen nuestras posiciones también en algunos otros aspectos que no sean solamente los económicos. No es un acuerdo de rendición incondicional, es un acuerdo donde nos ponemos a trabajar sobre aquellas coincidencias y buscamos también aquellas otras demandas que tiene la sociedad y que nosotros consideramos importantes, como es el respeto a las instituciones y la defensa de la República. En ese caso sería un acuerdo virtuoso. No creo que sea malo para el PRO. Si eso beneficia al país, porque resguarda los principios que nosotros enarbolamos y ratifica el rumbo económico que está llevando el Gobierno, me parece que sería bueno para el país, y el PRO va a estar donde sea conveniente para el país.

