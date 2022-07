Revelan que incluir extraterrestres en el filme Indiana Jones fue un terrible error

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal de 2008, la cuarta parte de las aventuras cinematográficas de Indy con Harrison Ford al frente del reparto, fue objeto de polémica por su rocambolesco guión y la inclusión de extraterrestres para dar explicación a una trama que no parecía conducir a ningún lado.

Ahora, el principal guionista del filme, David Koepp, reconoce que añadir alienígenas fue un error y que nunca estuvo contento con la idea. Así lo recoge el medio Comicbook a través de un entrevista con el escritor.

Según explica el guionista, tanto Steven Spielberg como George Lucas, director y co-creador del personaje, respectivamente, querían incluir sí o sí extraterrestres y elementos sobrenaturales a la película. Además, Jeff Nathason, colaborador en la escritura del guion, estuvo también a favor de ello. “Nunca estuve contento con la idea de incluir a los alienígenas”, reitera Koepp.

“Cuando entré a formar parte de la película, traté de convencer a Steven Spielberg y a George Lucas (director y co-creador del personaje) para que lo cambiaran. Tenía otra idea. Pero no, no querían cambiarlo", continúa Koepp. “No digo que la mía hubiera sido mejor. Pero creo que gran parte del rechazo que recibió esa película, en el sentido más amplio, aparte de las pequeñas cosas que a la gente podría no haberle gustado, que eran demasiado tontas o lo que sea, fue el tema de que los extraterrestres no deben formar parte de una película de Indiana Jones”, concluyó el guionista.

JL PAR