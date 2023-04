El periodista Román Iucht informó lo ocurrido con la salida de Fabian Doman de la presidencia de Independiente y, ante este motivo, la negativa de Pablo Repetto para asumir como nuevo director técnico, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Independiente parece una continuación de la crisis dentro del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. Hay, si se quiere, algún costado político a nivel nacional que tiene punto de contacto con lo que está pasando con el Rojo.

Decir que la política, como la entendemos, de manera tradicional, y la política del fútbol, no tienen nada que ver, es querer hacer una especie de casi de apología de la ingenuidad.

187 días exactos duró el gobierno de Fabián Doman como presidente de Independiente, y la realidad es que no hay demasiados casos de presidentes de clubes que agoten tan rápido el crédito que los socios le habían dado a la hora de la votación.

Auge y caída de Fabián Doman, una renuncia que profundiza la crisis de Independiente

Apenas seis meses atrás, un récord de más del 16 mil socios se habían manifestado masivamente a las urnas, pero acá hay que mencionar es lo que los socios buscaron afanosamente, incluso cuando las elecciones en su momento se postergaron, era un objetivo muy concreto que pensado desde el nacimiento de una presidencia ya invita a sospechar cuál puede ser la fortaleza política de quien llegue.

Los socios de Independiente habían votado para echar a Hugo Moyano y no necesariamente para que Doman fuera el presidente, sino que el gran objetivo del hincha era sacar al gobierno que había tenido dos procesos: el primero bueno y el segundo calamitoso y dejando una serie de deudas no solamente económicas, sino que también deportivas que a Doman y quienes llegaron con él al poder en el Rojo o les resultó complejo de resolver la situación o por groseros errores de diagnóstico groseros o en algún casa hasta por cierta subestimación de la situación creyendo que les iba a resultar un poco más sencillo.

Una crisis económica tremenda, ya que Independiente debe más de 20 millones de dólares y esto en algún lugar y hace un par de meses pareció simpático y en realidad era patético cuando aparecieron entre los deudores un supermercado chino, al que el club le debía para mantener los gastos corrientes de la pensión y algunos otros mínimos. Después mantiene inhibiciones de jugadores que en algún momento vistieron la camiseta del Rojo.

Hay ex jugadores a los que no se les cumplió el pago conforme a los plazos que correspondían de su contrato y le han hecho juicio al club. El caso más icónico es el de Gonzalo Verón, que jugó apenas una veintena de partidos, que presentó su pedido para lograr que se le pague lo que se debía. En su momento, Independiente no respondió esa cartas de documento que presentaba Verón, regla elemental del derecho que es si vos no contestás algo que te llega con un reclamo el que calla otorga.

Fabián Doman habló tras su renuncia: "Ni sé cómo llegué a los seis meses en Independiente"

A partir de allí, lo Verón podía ser importante una deuda importante se transformó en una deuda imposible. El jugador le reclama a Independiente el pago de ocho millones de dólares.

Por su parte, Cecilio Domínguez también reclama una cifra multimillonaria. Todo esto fue relacionado de lo económico financiero En el deportivo se anunció con vos y platillos que se contrataría un entrenador de gran renombre y mucha experiencia. Arrancaron por el Tata Martino, continuaron con Ricardo Gareca y terminaron contratando a Leandro Stilitano que era el colaborador de Gustavo Quinteros, otros de los técnicos que fueron a busca.

Stilitano vive en Avellaneda, es hincha de Independiente y su experiencia como entrenador era nula. Se hizo un experimento creyendo que el fenómeno Lionel Scaloni podía replicarse en el Rojo y los resultados quedaron a la vista, apenas se pudo aguantar porque esa es la palabra. Dirigió solamente ocho partidos.

Una fecha antes de que dejara el cargo, Doman dijo "la suerte de Stilitano está en sus manos, todo supimos".

Milito destrozó a Holan por la crisis en Independiente: "Hizo lo que quiso, tomó decisiones horrorosas"

Todo esto derivó en primero la salida de Stilitano y ahora en la salida del ex presidente. Néstor Grindetti es quien asumirá formalmente el cargo, aunque en los próximos noventa días (no necesariamente dentro de esta cantidad de días), se pueda realizar la Asamblea de Socios deberá reunirse y definir los pasos a futuro: si hay una nueva elección, si deciden que alguno de los dirigentes de la comisión que quedó se transformen en el nuevo hombre fuerte de Independiente y en el medio una situación deportiva muy delicada con un equipo que juega hoy a la noche frente a Rosario Central.

Cabe destacar que en pleno viaje del plantel fue cuando se anunció que renunciaba como presidente.

Como efecto colateral, Pablo Repetto, que iba a ser el técnico e iba a asumir en los próximos días terminó bajándose del proyecto y de cara al futuro que es pura incertidumbre.

BL JL