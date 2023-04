Auge y caída de Fabián Doman, una renuncia que profundiza la crisis de Independiente

La crisis institucional de Independiente tomó una dimensión más profunda tras la sorpresiva renuncia de Fabián Doman como presidente del Rojo. El periodista se impuso en las elecciones del club de Avellaneda hacia comienzos de octubre del año pasado, con un triunfo cómodo que alcanzó el 72% de los votos, habiendo integrado una fórmula que ilusionó a los hinchas, a la par del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y al periodista Juan Marconi, con el apadrinamiento del diputado nacional Cristian Ritondo.

Las pintadas recientes que aparecieron en las inmediaciones del estadio del Rojo dejaron expuesta la frágil situación que atraviesa la institución, con amenazas explícitas hacia los dirigentes y el plantel en la antesala del clásico que se jugará frente a Racing el próximo domingo 16 de abril.

"El día que matemos a un dirigente van a dejar de robarnos" y "el domingo ganen o balas para todos" fueron los mensajes más contundentes. En la previa del duelo contra Estudiantes, habían circulado expresiones formuladas con el mismo tono de ultimátum: "Ganen o mueran", "Háganse cargo, esto es Independiente" y "Esto no es Ra$in".

En este contexto de tensiones y desequilibrio, Doman anunció el fin de su gestión tras un breve lapso de 6 meses a través de un comunicado que se publicó en las redes sociales.

Fabián Doman.

Octubre 2022: comienzo "prometedor" con una fórmula que representaba "el cambio"

En las últimas elecciones de Independiente, Fabián Doman conquistó la victoria electoral y recibió la bienvenida de históricos referentes del club.

"Quiero felicitar a Fabián Doman, nuevo presidente de Independiente. Desearle el éxito que el club se merece y lo mejor para esta nueva etapa", expresó Ricardo Bochini a través de un video.

Y agregó: "Es el club que amo, el club en el que estuve tantos años vistiendo esa camiseta y espero que Independiente este nuevamente en los primeros lugares no solo en el fútbol internacional, sino también a nivel nacional, como fue siempre. Un saludo a todos los hinchas".

Con la participación de casi 16 mil socios, la fórmula de Unidad Independiente que encabezó Doman junto el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y al periodista Juan Marconi -con el apadrinamiento del diputado nacional y presidente del bloque del PRO Cristian Ritondo, cosechó un 72 por ciento (11.492 votos) en las elecciones del club de Avellaneda.

Tras ser electo presidente, Doman recalcó que su agrupación porque representaba "el cambio", aunque sostuvo que "hay que revalidar el voto cada 24 horas".

El periodista, que se impuso de manera contundente con el 72 por ciento de los votos, recordó en diálogo con Pablo Rossi en Esta Mañana (Radio Rivadavia): "Cumplí un año de candidato la semana pasada, en el que me pasó de todo: me proscribieron, me prohibieron, hasta fui maltratado y hablaron mal de mí. Lo más importante de ayer, lo que hay que resaltar, es que fue una elección récord".

En cuanto a la crisis financiera del club de Avellaneda, Doman había remarcado : "Hay una deuda con AFA, pero lo más grave para Independiente es la deuda externa que hay que negociar. Necesitamos una especie de oxígeno financiero por 180 días, porque a partir de ahí empiezan a aparecer los recursos reunidos por venta de camiseta o naming del estadio, por ejemplo. Aspiro a que el club tenga un ingreso genuino de recursos".

Una vez consagrado presidente, se anunció que Doman sería también el nuevo vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en lugar de Hugo Moyano.

Ratificar la continuidad del entrenador Julio César Falcioni hasta el final de la Liga Profesional fue una de las decisiones inmediatas que debió tomar Doman. El Emperador se mantuvo en el cargo hasta noviembre de 2022, mientras se evaluaban los candidatos a dirigir el Rojo.

"El Club Atlético Independiente informa que, en el día de la fecha, el Departamento Legal se ha puesto en contacto con los representantes de Julio César Falcioni para acordar las condiciones de rescisión del contrato que lo vincula con la institución", comunicó el club.

Independiente 2023, un escenario inestable

Fabián Doman comenzó a delinear el 2023 con la responsabilidad de definir el nuevo entrenador y finalizar varios contratos de futbolistas que no serían renovados.

Los roces con Alan Soñora y la incertidumbre acerca del nuevo DT marcaron el primer mercado de pases que afrontaría Doman como mandatario del club.

Los cinco puntos críticos del actual momento de Independiente

En aquel entonces, Diego Soñora, ex jugador de Boca, salió a dar su versión de la salida de su hijo Alan de Independiente, luego de ser apuntado por Fabian Doman como el responsable de su salida al pedir una "fortuna" para renovar el contrato.

"Yo no tengo ningún problema porque el que está equivocado es él, no tiene ni idea de lo que es el fútbol, de cómo se maneja el fútbol, de hecho, él mismo me lo dijo que no entiende nada de fútbol. Lo que debería hacer por el bien de Independiente es dejar que todas esas cosas las manejen Juan Marconi y Pablo Cavallero".

Críticas a Hugo Moyano

A comienzos de enero, Doman se refirió al "cambio de mentalidad" representado por la nueva dirigencia y cuestionó una serie de "errores inentendibles" atribuidos a la gestión de Hugo Moyano.

"Lo primero que sale a la luz es lo económico. Noté un club con un sentido de organización muy difuso, con un plantel próximo a desarmarse. Independiente en los últimos tiempos no había tenido conducción y se cometieron errores que todavía son inentendibles. Nos cuesta comprender por qué pasaron algunas cosas", señaló Doman.

Hugo Moyano.

En una entrevista con Olé, añadió: "Aún hoy nos preguntamos cómo se compró a Cecilio Domínguez en 6.000.000 de dólares. ¿Qué pasó por la cabeza de alguien para firmarle eso al América de México? ¿Qué sucedió para que decidan no participar de las audiencias en el caso de Gonzalo Verón? Vos lo analizás y siempre llegás a la misma pregunta, ¿Fue inoperancia o algo más?".

"Moyano me explicó que él no sabe los detalles porque no estaba mucho en el club. Fue un diálogo muy largo. Yo le comenté que en función de algunas deudas que nos habían dejado, que son un montón, pienso que como mínimo él tendría que aportarle dinero al club en todos los planos impositivos que tenemos que pagar

nosotros. Es lo menos que puede hacer. El tema quedó ahí", continuó el mandatario de Independiente.

Pablo Moyano contraatacó a Doman

Fabián Doman vs Pablo Moyano.

Frente a esto, el ex vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, criticó al entonces mandamás del "Rojo", Fabián Doman, por sus declaraciones sobre la dirigencia anterior y le advirtió que espera que "cumpla con lo que prometió" ya que ellos cuando llegaron al club no fueron a pedir ayuda de nadie para sanear las deudas.

"Ojalá que cumpla con todo lo que prometió. Cuando llegamos al club había deudas millonarias y no le fuimos llorando a nadie", había expresado Moyano en un entrevista radial.

Doman justificó la 'mala racha' del Rojo: "Soy el único candidato a presidente que no prometió un campeonato"

Otra de las dificultades inmediatas de Doman se vincula con los resultados adversos que cosechó el equipo durante los primeros tres meses del 2023, bajo la dirigencia técnica del entrenador Leandro Stillitano.

La tensión con el DT llegó a tal punto que Doman afirmó a mediados de marzo que el futuro del entrenador "depende de él", según el resultado que consiguiera el sábado frente a Colón de Santa Fe en Avellaneda.

"Stillitano es un profesional extraordinario, hablar con él dos o tres veces al día es un placer. Es muy consciente. Lo que pase o no pase el sábado, depende de él. Leandro es el más preocupado de todo lo que está pasando. Lo conozco y sería una pena que no siga", señaló en declaraciones al medio partidario La Visera.

Y agregó: "Estamos con una mala racha, muy mala. A mí no me gusta ser el presidente de un club que hace seis partidos que no gana. Yo no pido paciencia y el que silba tiene derecho a silbar".



"Soy el único candidato a presidente que no prometió un campeonato, dije que era de transición a lo que viene. Hay un proyecto futbolístico, deportivo, que no puede funcionar de manera impecable en los primeros meses, pero tampoco puede tener siete puntos", cerró Doman.

Tras la salida de Stillitano, se refirió a la búsqueda de un nuevo entrenador.

"Estamos hablando con tres o cuatros alternativas viendo que es lo mejor desde el proyecto deportivo y lo económico. A Guede no lo descartaría porque todo lo que te diga ahora tal vez a la tarde cambió. Como estamos en tres o cuatro conversaciones las negociaciones van cambiando", reveló el ex presidente.

Luego, continuó: "Independiente necesita sumar puntos. Necesitamos un técnico que sume puntos. Queremos tener el técnico definido, pero tampoco queremos apurarnos. Mucha gente se ofrece a dirigir Independiente".

Bertoni contra la gestión de Doman: "Es más de lo mismo".

El ex futbolista de Independiente Daniel Bertoni analizó el 25 de marzo el complicado presente del club y apuntó contra la actual dirigencia, al expresar que "Es más de lo mismo".

Independiente vive unas semanas intensas, tras la mala racha en resultados, la búsqueda de un nuevo entrenador, luego de la desvinculación de Leandro Stillitano y un fallo en contra por un juicio con el jugador Gonzalo Verón, que lo obliga a pagar una suma millonaria.

"¿Cuál es la comisión nueva? Todos estuvieron con (Julio) Comparada, (Javier) Cantero, (Hugo) Moyano… ¿Cuál es? Es más de lo mismo esta gestión. La gestión (Fabián) Doman es más de lo mismo. No voy a dar nombres, ellos saben quiénes son, pero son muchos dirigentes de las gestiones anteriores", expresó el ex delantero, campeón del mundo en 1978.

Santiago Maratea propuso una colecta para salvar a Independiente

Santi Maratea y la colecta soñada para salvar al club de Avellaneda.

A raíz de la crisis institucional de Independiente que explotó este martes con la renuncia de Fabián Doman como presidente, el influencer Santiago Maratea apareció en escena para proponer posibles salidas al callejón sin salida en que se encuentra el club de Avellaneda.

En su cuenta de Twitter, Maratea escribió: "Desde el domingo que solo me llegan mensajes de hinchas de Independiente entonces hago una pregunta solo para la gente del rojo, están para organizarnos, hacer una colecta de hinchas e intentar ayudar en este momento a uno de los clubes mas importantes de América?".

"Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115 mil socios (que pagan 4mil pesos por mes) Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses (4mil pesos) llegas a juntar 20millones de dólares y pagas toda la deuda, beso", consideró.

"Obviamente que si hago esta colecta la haría como hago el resto ósea asegurándome que el 100% del manejo de la plata lo tenga yo y así garantizar que nadie se pueda robar ni un peso", aclaró el influencer.

