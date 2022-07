Juan Carlos Mateyko: "Cacho Fontana tenía necesidad de hacer radio, era difícil igualarlo, era un maestro"

El locutor, Juan Alberto Mateyko, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y recordó que "empezó en Radio El Mundo y, teniendo en cuenta cómo le iba, lo contrató Radio Rivadavia". Por otro lado, reconoció los cambios que tuvo la radio en relación a la importancia que hoy día tienen los locutores en la misma y se sinceró al decir "no minimicé mi trabajo, sino que supe reconocer que había un maestro como Cacho Fontana".

Jorge Fontevecchia: En su momento estudiabas y dejaste para ser el continuador de Cacho Fontana.

Coincidía en los horarios. Tenía que hacer el examen que era en Radio Nacional. Entre muchos postulantes, fui señalado para quedarme. Siempre teníamos como reflejo a Cacho. Tengo una anécdota muy importante en la que estaba en el Cine Opera para ver una película y bajó. Yo solo atiné a decirle 'Hola, Cacho' y él paró, se dio vuelta, me saludó y se fue.

Solamente eso, pero me quedó grabado para siempre. La gente no toma dimensión de lo que significó su periodo. El empieza en Radio El Mundo y, teniendo en cuenta cómo le iba, lo contrata Radio Rivadavia para hacer de siete de la mañana a doce del mediodía, era una programa ágil y que no tenía falta de despliegue.

Juani Fernández ¿Cómo ves a la locución el día de mañana? ¿Si se están generando nuevos locutores del tamaño de Juan Alberto Badia y Cacho Fontana?

Hay buenos locutores, sobre todo en el Interior. Yo estoy radicado en Córdoba y conozco. Sucede que Mario Pereyra, Rony Vargas, esos grandes maestros no están. Mario admiraba mucho a Fontana, quien dejó hace mucho tiempo la profesión. Cacho tenía necesidad de hacer radio, era difícil igualarlo, era un maestro. Las personas recurren a la tecnología y dice qué voz, qué presencia, qué impacto, el de la sonrisa que atrapaba. Videoshow, programa que hacía en 1977 en canal 11 (Telefe), revolucionó a la televisión argentina.

No minimicé mi trabajo, sino que supe reconocer que había un maestro. Muchos de mi generación y también posteriores, cito a Badia que lo nombraste y tenía otro estilo, tenía como referente a Cacho.

J.F ¿Vos notás ese cambio en el cual antes se valoraba al locutor por su dicción, su capacidad para realizar síntesis y que hoy se notan otras características dentro de los medios audiovisuales?

Marcelo Tinelli es el claro ejemplo, Los grandes sponsors, si bien tenía a Marcela Feudale, lo querían a él para la lectura de la publicidad. En Marcelo noto esa diferencia, ocupa lo que de alguna manera lo que alguna vez ocupó Fontana que fue quien lo dijo.

J.F Pensando en la radio FM, un caso y ejemplo es Guido Kaczka. No son más locutores, sino que vienen de otra camada

Está el claro ejemplo de Marcelo del Moro.