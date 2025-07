Julio Zamora: "La opción no es Milei o el kirchnerismo, es cordura o desmesura"

Tras oficializar su candidatura a senador bonaerense por la fuerza Somos Buenos Aires, Julio Zamora afirmó que el espacio se propone como una alternativa al “destrato público” del gobierno de Javier Milei y a la dificultad del kirchnerismo para “elaborar una síntesis política de su expresión”. "La opción no es Milei o el kirchnerismo, es cordura o desmesura", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Julio Zamora es el intendente del municipio de Tigre desde el año 2015, con mandato hasta 2027. Es abogado especializado en Derecho Laboral por la Universidad de Buenos Aires. Previamente fue concejal de Tigre por el Partido Justicialista entre 2007 y 2015. También se desempeñó como Secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del municipio. Esta vez Julio Zamora rompió la lista del Partido Justicialista y se postuló como candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral por Somos Buenos Aires, un nuevo espacio con radicales, peronistas no kirchneristas, vecinalistas, el GEN y el partido de Emilio Monzó.

Legislativas bonaerenses: principales candidatos a legisladores provinciales, sección por sección

La sensación que tengo es de un salto cuántico. Salir del PJ, pasar a ser el representante en Somos Buenos Aires de lo que podría ser una especie de rearmado de esa tercera vía que en algún momento insinuó ser una competencia y luego se pinchó. Me gustaría un balance tuyo al cierre de las listas y de lo que significa que se cree una tercera alternativa con vos como intendente de un territorio provincial bien importante, mantener a los radicales que hicieron muy buena elección en 2021 alrededor de Facundo Manes y sumar a Schiaretti.

Te agradezco por decir que me retiro del Partido Justicialista. Yo sigo expresando y pensando que el peronismo es mi fuente de sustentación, la fuente que me inspira y que me permite hacer lo que hago como intendente acá en Tigre. Por los hechos, por la gestión que tenemos, expresamos esas ideas.

Por otra parte, nosotros estamos constituyendo un frente muy esperanzador. Con mucha energía y con mucho trabajo de consensos logramos establecer una nueva fuerza con las mejores tradiciones políticas de la Argentina, con un espacio del peronismo que represento, entendiendo muy bien que mi espacio no es el mayoritario del peronismo, y con lo mejor del radicalismo. 25 intendentes forman parte de esta fuerza, además de todos los dirigentes que están en todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, con el Partido Socialista que nos expresa también y que nos pone un componente de sentido en lo que queremos para nuestro espacio. También con expresiones del sector del peronismo de Hacemos, de Juan Schiaretti, el sector de Manes y la Coalición Cívica que representa Elisa Carrió.

Somos un conjunto de dirigentes que entendemos que los 40 años de democracia que tenemos todavía no han alcanzado a satisfacer las opciones de la ciudadanía y que el 2023 fue un poco un movimiento de placas tectónicas que lo que hizo es implosionar a los partidos políticos que estaban en ese momento, tanto el PRO como el Partido Justicialista, y que debemos empezar a recorrer un camino y plantar una pequeña semilla que intente establecer una nueva opción electoral para los ciudadanos en el convencimiento de que la opción no es Milei o el kirchnerismo, la opción es cordura o desmesura. Y vemos en ambos espacios, que son contendientes nuestros, mucha desmesura. Hoy, en el espacio de Fuerza Patria, tres personas están decidiendo la representación de los intendentes. Si hubiera estado en este espacio hoy, no le podría decir que tengo mi lista conformada, y eso es muy irresponsable. Yo no podía llevar a mis vecinos, a mi comunidad, sin una representación de la gestión que lidero en el municipio de Tigre y que necesariamente debemos tener concejales que expresen lo que pensamos en este lugar.

De parte del espacio de Javier Milei vimos lo que significa el destrato público, tanto con los periodistas, con los dirigentes políticos, con sectores como los médicos o las personas con discapacidad, y pensamos que la Argentina debe comenzar a transitar, principalmente en la provincia de Buenos Aires, un camino de normalidad institucional, de diálogo, de vínculo político y de amistad cívica entre los partidos políticos. Creo que la gente está harta de vernos peleándonos e insultándonos pretendiendo imponer lo que pensamos.

Cuando mencionas los intendentes que integran Somos Buenos Aires, ¿hay alguna reminiscencia a aquella revolución de los intendentes que se generó cuando Sergio Massa creó el Frente Renovador? ¿Hay algún punto de contacto en la emergencia de representantes territoriales bonaerenses que se rebelan a la estructura oficial del Partido Justicialista? En este caso, con la particularidad de que además amalgama personas que vienen del PRO y del radicalismo.

Sí, yo creo que la pretensión es tener una composición mucho más amplia. Hay una gran participación del radicalismo. La Coalición Cívica también, de alguna manera, nos pone un continente en nuestro espacio, que creo que es saludable. También el Partido Socialista nos pone ideas con las cuales comulgamos en gran parte. Creo que la expresión del Frente Renovador en su momento expresaba renovación del peronismo. Había un intento de terciar el voto peronista. Nuestro punto de partida es bajo hoy y pretendemos ampliarlo. Tenemos una pretensión de interpelar a otro tipo de visiones políticas.

A los dos simultáneamente….

Exactamente, con una riqueza un poco mayor de lo que fue el Frente Renovador.

Pablo Juliano, Julio Zamora, Maricel Etchecoin, Juan Schiaretti, Facundo Manes y Florencio Randazzo el día del cierre de alianzas.

Yo comprendo el capital simbólico de la Coalición Cívica y del Socialismo, pero dentro de la provincia de Buenos Aires quienes tienen control territorial son los que son intendentes, y no hay ninguno de la Coalición Cívica ni ninguno del socialismo. Me gustaría que repasaras cuáles son todos los intendentes que integran Somos Buenos Aires y de qué partidos son.

Hay intendentes vecinalistas como Guillermo Britos, de Chivilcoy, en la Cuarta sección electoral. Hay intendentes radicales también en esa sección electoral. En los sectores del interior de la provincia de Buenos Aires hay una mayor presencia de intendentes radicales y del PRO, como Junín y Nueve de Julio.

Lo que antes era Juntos por el Cambio, como para ponerlo en contexto.

Sí, podríamos decir que sí, que es esa expresión de Juntos por el Cambio del PRO y del radicalismo. Después hay dirigentes del Partido Socialista que están aportando, obviamente con menor representación, y dirigentes del peronismo que estamos en este espacio.

Pero dirigentes del peronismo que sean intendentes estás vos solo.

Sí, de intendentes del peronismo sí.

Me parece que también los del PRO tomaron esa decisión, pero a los del radicalismo no les quedaba alternativa. En tu caso, estás rompiendo con el partido que es mayoritario en la provincia de Buenos Aires. Es una jugada bien grande.

Claudio Mardones: Algunos dicen que tiene potencialidades, otros dicen que esta posibilidad del medio ya no es una ancha avenida, sino que es muy angosta. Quería preguntarle por la cantidad de aliados que han podido sumar, por el peso vecinal y por la referencia que he tenido con algunos intendentes que dejaron el PRO. ¿Este es el entramado que pudieron construir precisamente porque el PRO termina siendo absorbido por La Libertad Avanza?

Coincido con que las fuerzas políticas hasta hoy presentes en el escenario van a intentar hacer de nosotros una fuerza testimonial, o reducirnos a un espacio muy pequeño. La verdad es que nosotros tenemos pretensiones de mayorías. Ante la desmesura de ambos espacios, tenemos pretensión de que prime la moderación, la cordura. Tenemos la pretensión de una nueva Argentina que se vincule, no de la manera que se está vinculando hoy con insultos por parte del Gobierno nacional, y con la imposibilidad que tiene hoy Fuerza Patria de elaborar una síntesis política de su expresión. Nosotros nos presentamos como una nueva opción. No vamos a decir si somos cinco, si somos diez, si somos un millón. Eso lo va a decir el pueblo. Vox populi, vox dei. Vamos a esperar el 7 de septiembre a que la ciudadanía se exprese de manera democrática y que nuestra oferta electoral pueda estar presente y que la ciudadanía elija.

CM: ¿Cómo fue la negociación con el radicalismo? Porque ya desde hace rato, cuando el radicalismo bonaerense tuvo algunos sondeos, el planteo del radicalismo fue que no iban a seguir el camino del PRO. Dentro de Somos Buenos Aires, ¿nos preparamos para una nueva hegemonía radical dentro de su armado? ¿Cómo va a ser la convivencia?

La decisión del radicalismo, como de muchos dirigentes del PRO, no fue si participaba o no de acuerdo a lo que medían. También priman los principios en la política y la necesidad de la dirigencia radical de no quedar como furgón de cola de un proyecto neoliberal en su visión más extrema y con el grado de violencia verbal y de ataque sobre los dirigentes políticos que expresa el Gobierno nacional. Eso, en primer lugar, creo que forma parte de la decisión del radicalismo.

Sobre si va a ser una hegemonía radical, va a haber obviamente una disputa que sucede en todos los espacios políticos que tienen diversidades a partir de nuestra composición y del esfuerzo y del primer ejemplo que pusimos, que es que todas las fuerzas estén representadas. Va a haber una disputa por el sentido, pero va a ser una disputa democrática. Créanme que la experiencia de haber participado en el cierre de listas de espacios tan diversos fue una experiencia muy virtuosa y con mucho respeto.

Hay una novedad en la Argentina que es que varias fuerzas se ponen de acuerdo. Coincido con que dentro de este espacio de Somos va a haber una disputa por el sentido. Obviamente, desde nuestra visión queremos poner el componente social cristiano y el humanismo argentino que creemos que vamos a representar y que ponemos sobre la mesa de discusión. Vamos a pensar en las otras miradas. Con eso vamos a lograr una síntesis que va a ser muy virtuosa y que va a ser una nueva opción para la ciudadanía.

Alejandro Gomel: ¿Qué está viendo en su distrito en cuanto a la participación? Uno de los grandes desafíos va a ser la cantidad de gente que vaya a votar porque en varias provincias donde se votó este año fue muy baja la participación. Por primera vez en la provincia de Buenos Aires se trata de una elección desdoblada. ¿Hay ahí un desafío?

La baja participación que se ha dado en todas las elecciones que venimos viendo durante todo este tiempo tiene que ver con el desánimo, con la falta de esperanzas de que 40 años de democracia no han resuelto los grandes problemas de los argentinos. Es necesaria una opción que pueda ofrecer otra oferta electoral más allá de esta desmesura, de esta locura, que se expresa desde ambos extremos de Fuerza Patria y desde el Gobierno nacional. Queremos llevar esperanza y la idea de que la democracia puede resolver los problemas y que la política no es algo malo. El tema de la casta y de esta discusión intenta que la política no solucione los temas, sino que lo solucionen los grupos de poder. Entonces, la política tiene un valor y nosotros queremos ponerlo sobre la mesa.

AG: ¿Va a asumir? ¿O se queda en unos dos años más en la intendencia?

Esa es una pregunta que ya me hicieron varias veces, y lo que yo expresé es que nosotros somos un espacio diverso y que tiene muchas fuerzas. Hicimos un esfuerzo para que estén representados todos los sectores partidarios que integran nuestro frente. Como otras fuerzas, vamos a ver si hay alguna fuerza que no quedó representada para poder hacer que participe. Como por ejemplo la Izquierda, donde un dirigente entra dos años y a los dos años otro dirigente, culminado el proceso electoral y con el número y la representación que quede. Tenemos que tener la generosidad necesaria en la política para que todas las fuerzas que integran este frente se sientan parte en la representación legislativa de la provincia de Buenos Aires.

