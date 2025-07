El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió a la inminente llegada de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a la provincia para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA), expresando desconocimiento sobre los detalles de su agenda.

El mandatario provincial descartó la posibilidad de solicitarle una reunión, enfatizando que no es su rol pedirla si ella no lo visita.

Durante una de sus recientes apariciones públicas, el gobernador Gustavo Valdés fue consultado sobre la visita de Patricia Bullrich a Corrientes. Sin rodeos, el mandatario admitió: "No sabía que no sabía que venía ni el horario, pero bueno, seguramente estaremos a disposición".

Valdés rememoró el vínculo político con la ministra de Seguridad, recordando que Patricia Bullrich fue "nuestra anterior candidata a presidente de la nación".

Subrayó el apoyo brindado en aquel momento, fundamentando su decisión en la percepción personal que tienen de ella: "Nosotros la acompañamos, la apoyamos en su momento porque creemos que es una gran persona".

Patricia Bullrich llega a Corrientes para apoyar a La Libertad Avanza en las elecciones provinciales

Sin embargo, al ser interpelado sobre si él mismo buscaría una reunión con Bullrich, el gobernador correntino fue contundente y estableció una clara distancia protocolaria: "No, no, yo si no me vienen a visitar, no, debería pedirla ella, que viene a suelo correntino". La postura sugiere que la iniciativa para un encuentro debería partir de la dirigente nacional, dado que es ella quien visita el territorio provincial.

Encuentro con Camau Espínola

En paralelo a estas definiciones, el gobernador Valdés se mostró involucrado en la agenda política mediante una reunión con el senador nacional y nuevo aliado, Carlos Mauricio Espínola.

Valdés reveló que mantuvo un encuentro con Espínola en Casa de Gobierno, pero solo se limitó a decir: "Estuvimos conversando, pero conversando lo que tenemos que hacer de obra, de cordón cuneta, de ese tipo de cosas".

Obras en la capital

Acompañando a las autoridades municipales, destacó el trabajo coordinado al habilitar obras de enripiado en el barrio Sargento Cabral.

"Esta es una obra 100% municipal, pero estamos acompañando a Eduardo Tassano también en esta obra que verdaderamente es muy buena", señaló Valdés, enfatizando el esfuerzo conjunto para "seguir haciendo crecer la infraestructura de la de la ciudad de Corrientes".

Crisis en la construcción correntina: la Uocra advierte paralización y fuerte caída del empleo

El objetivo primordial es "planificar y seguir planificando la ciudad y la provincia", un proceso que busca la expansión y modernización de la infraestructura urbana y provincial.

Fuerte respaldo a Claudio Polich en su camino a la intendencia

En este contexto de gestión y desarrollo, Valdés hizo una clara referencia al futuro político de la capital, poniendo el foco en la figura de Claudio Polich, actual ministro de Obras Públicas provincial y candidato a intendente.

"Hoy lo tenemos nosotros a Claudio Polich, que conoce profundamente la problemática que tiene la ciudad y que tiene el carácter, la firmeza para ser intendente de Corrientes", afirmó Valdés.

El mandatario provincial delineó los desafíos pendientes para la ciudad, que incluyen continuar avanzando en la mejora de avenidas, alumbrado, la sustitución de zanjas por cordón cuneta, la expansión del asfalto, la limpieza y los servicios de transporte.

Según Valdés, estas son tareas que requieren un perfil específico: "No es para cualquiera que no conozca la ciudad o que tenga una aventura, sino un hombre de trabajo, de esfuerzo y que ya está probado como lo es Claudio Polich".

Con estas palabras, el gobernador parece trazar un camino claro para la sucesión en la intendencia, apostando por la experiencia probada en la gestión de obras públicas.