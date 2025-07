Crisis en la construcción correntina: la Uocra advierte paralización y fuerte caída del empleo

El sector de la construcción en Corrientes atraviesa un momento crítico, según denunció Juan Ávalos, referente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Ávalos señaló directamente a la disolución de Vialidad Nacional y la paralización de obras en todo el país como los principales factores que están dejando a miles de trabajadores sin empleo.

La disolución de Vialidad Nacional, un organismo con más de un siglo de trayectoria que "cubrió la vida de todos los ciudadanos", es calificada por Ávalos como una medida que "perjudica en parte a mucha gente, a muchos argentinos". El líder sindical enfatizó el impacto directo en los trabajadores constructores, quienes siempre estuvieron "vinculados a Vialidad Nacional".

La preocupación se agrava ante la falta de una "alternativa" clara para esta decisión. El dirigente gremial criticó duramente la idea de privatizar las rutas, recordando "malas experiencias" del pasado.

Como ejemplo, citó el corredor vial de la Ruta 12 en Corrientes, que, a pesar de estar "privatizado por Vialidad Nacional" en parte, se encuentra en "un desastre" de condiciones y representa un "peligro" por la falta de supervisión, afectando incluso a trabajadores de la UOCRA.

Obras nacionales congeladas y empleo en picada

El panorama laboral en la construcción es desolador, con un "nivel muy bajo de ocupación" producto de la "paralización de muchísimas obras nacionales".

La Autovía 12, un proyecto que lleva "7 años construyéndose", apenas presenta un "30-40% de avance". La incertidumbre sobre la aparición de fondos para su culminación es total: "No hay preocupación de nadie", lamentó Ávalos.

Según el secretario general, hay numerosos proyectos de vivienda nacional están completamente detenidos:

200 viviendas Procrear en Paso de los Libres se encuentran "paralizadas" y el predio se ha convertido en "un monte".

se encuentran "paralizadas" y el predio se ha convertido en "un monte". Viviendas en Santa Catalina también están "paradas".

también están "paradas". 100 viviendas Procrear en San Roque están igualmente "paradas", lo que "perjudica mucho a nuestro sector".

Frente a esta parálisis, los trabajadores se ven obligados a buscar "paliativos". Ávalos destacó que el gobierno provincial está ejecutando obras con fondos propios, como 800 viviendas (400 del plan FONAVI y 400 de un programa provincial), además de construcciones de hospitales y escuelas.

No obstante, el referente de la UOCRA enfatizó que esto es solo un "paliativo" ante la "ausencia total de fondos nacionales", donde la situación es "cero".

La obra privada tampoco ofrece un respiro significativo, ya que "no avanza mucho por la situación en que estamos y los materiales son caros". Las empresas "no se arriesgan mucho" y contratan una "menor cantidad de trabajadores", dijo Ávalos en declaraciones We News.

Despidos y proyectos estancados: el caso Yacyretá

La crisis se traduce directamente en despidos de trabajadores. Ávalos mencionó el fin de la obra civil en el parque industrial de Ituzaingó, que "significó despido de nuestra gente". Una termoeléctrica en la misma zona también "despidió a todos los trabajadores". Aunque se espera que el puerto pueda generar algo de mano de obra para la colocación de grúas y sistemas operativos, no será en la misma magnitud.

Un caso paradigmático de esta paralización es la represa de Yacyretá (Añacuá), que está "parada" sin una resolución. A pesar de los rumores de un posible reinicio en agosto, la situación se arrastra "desde enero del 2024", lo que significa "un año y 6 meses sin respuesta". Actualmente, solo hay "30-40 muchachos ahí cuando tendríamos que tener 600".

El plantel activo de trabajadores de la construcción se ha reducido drásticamente en la provincia, oscilando entre "2.600 y 2.800 personas".

Las declaraciones de Ávalos dibujan un panorama de incertidumbre y preocupación. El sector de la construcción, que debería ser un motor de desarrollo, se encuentra como una máquina gigante y compleja a la que le han cortado el suministro eléctrico central, dejando a sus engranajes inmóviles y a sus operarios a la espera, con solo algunas luces de emergencia encendidas por el esfuerzo local que apenas logran iluminar el camino.