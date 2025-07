Liliana Franco sobre el cierre de listas en PBA: “No se vio que La Libertad Avanza fueran distintos a la casta”

La periodista, Liliana Franco, en contacto con Canal E, abordó el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, las internas del oficialismo y la oposición, además del rol de Karina Milei y Sergio Massa.

Liliana Franco planteó con una observación irónica las demoras en la presentación de listas: “Es un buen mecanismo, nunca había descubierto el cortar la luz para ganar tiempo”. En este contexto, aludió al conflicto interno del kirchnerismo: “No se ponían de acuerdo y fue el mecanismo que encontraron para ponerse de acuerdo”.

La interna en el kirchnerismo

Sobre el trasfondo de la disputa, apuntó: “Se pelean por quién ocupa tal o cual cargo, ahora yo no escuché a nadie hablar de qué quiere hacer, o a muy pocos debo decir”. Y añadió: “Me parece que van a proponer lo de siempre. No me da la impresión de que van a haber muchos cambios”.

Sobre el equilibrio interno en el justicialismo, Franco explicó: “Creo que hubo un rol destacado de Sergio Massa como mediador en el vínculo entre Kicillof y Máximo Kirchner y el que terció para que no terminará en una ruptura, claramente fue Sergio Massa”. A pesar de los acuerdos alcanzados, sostuvo que, “va a haber una victoria pírrica, no se nota ningún claro ganador ahí”.

La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza

Según desarrolló, “claramente el PRO quedó subido en La Libertad Avanza, con muy pocos puestos”. Aunque hubo especulaciones sobre rupturas importantes, destacó: “Si se hubiera ido Soledad Martínez, hubiera sido un cimbronazo, pero lograron que se quede”.

Sin embargo, la periodista criticó la coherencia de La Libertad Avanza: “Milei gana las elecciones por mostrarse ‘yo soy distinto a la casta’. Lamentablemente, este fin de semana no se vio que fueran distintos a la casta, al menos en las negociaciones”.

Por otra parte, resaltó el rol creciente de Karina Milei: “Hoy se ve con claridad cómo crece su figura, porque fue la que lideró absolutamente toda la estrategia electoral”. En este sentido, anticipó: “Ya se habla de que es un hecho que Patricia Bullrich va a ser senadora por la Capital”.